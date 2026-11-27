สหรัฐฯ เสนออัตราภาษีนำเข้าสูงสุด 18% จากไทย กรณีกำลังการผลิตส่วนเกิน
สหรัฐฯ เสนออัตราภาษีสูงสุด 18% กับไทยแทน 35% จากเวียดนาม เหตุไทยเจรจาสำเร็จ ชี้ตลาดส่งออกสำคัญที่สุดต้องเตรียมชี้แจงต่อ USTR ปี 2570 เพื่อลดภาระสินค้าส่งออก
สำนักงานผู้แทนการค้าแห่ง สหรัฐ อเมริกา หรือ USTR ได้เปิดเผยร่างผลการไต่สวนตามมาตรา 301 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 โดยเสนอมาตรการเก็บ ภาษีนำเข้า สินค้าจากประเทศ ไทย ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 18% ภายใต้กรณี กำลังการผลิตส่วนเกิน เชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดที่ส่งสัญญาณสำคัญต่อภาคธุรกิจและผู้ส่งออก ไทย ในการเตรียมรับมือมาตรการทางการค้าใหม่จากตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง
รายละเอียดอัตราภาษีและกลไกการคำนวณใหม่
ตัวเลข 18% ที่ปรากฏในร่างผลการไต่สวนดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอเริ่มต้นยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายของมาตรการดังกล่าวและที่สำคัญคือการกำหนดอัตรานี้ไม่ได้เป็นการนำมารวมบวกเพิ่มจากอัตราภาษีเดิมที่ใช้อยู่แล้วในอัตรา 12.5% ตามมาตรการแรงงานบังคับแต่อย่างใดแต่เป็นการจัดเก็บเพียงส่วนต่างของอัตราที่สูงกว่าเท่านั้นหากสินค้าใดเข้าข่ายมาตรการนี้จึงต้องจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินจากอัตราปกติซึ่งสะท้อนถึงกลไกการคำนวณที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนAlso readนายกฯ แจงปมภาษีสหรัฐฯ ชี้ไทยได้เพดานไม่เกิน 18% ไม่เสียเปรียบ จ่อเซ็นข้อตกลงใน 2-3 เดือน ดันการค้าเพิ่ม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าความพยายามเร่งสรุปสาระสำคัญของความตกลงการค้าต่างตอบแทน หรือ ART และลงนามแถลงการณ์ร่วมกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถเจรจาเพื่อรักษาอัตราภาษีไว้ที่ระดับ 18% ได้สำเร็จซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นที่ยังไม่มีข้อตกลงชัดเจน
เปรียบเทียบตำแหน่งทางการค้าไทยกับเวียดนาม
ความสำเร็จในการรักษาอัตราภาษีให้ต่ำลงมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของเวียดนามที่เผชิญอัตราภาษีสูงถึง 35% ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลการเจรจาทางการค้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขอัตราภาษีแต่เป็นเรื่องของจังหวะเวลาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์การต่อรองทางทูตที่สำคัญยิ่งสำหรับสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก
การที่ไทยสามารถรักษาสถานะที่ดีได้มากกว่าเวียดนามแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบจากการมีกรอบความตกลงทางการค้าที่แน่นอนซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนของต้นทุนการส่งออกและสร้างเสถียรภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศทั้งนี้การเปรียบเทียบดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากประเทศไทยไม่ให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนในจังหวะที่เหมาะสม
ผลกระทบเชิงลึกต่อตลาดส่งออกและขั้นตอนต่อไป
ตลาดสหรัฐไม่ใช่ตลาดขนาดเล็กสำหรับประเทศไทยหากแต่เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าสูงมากโดยในปี 2568 ไทยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าประมาณ 2.37 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 25% ของการส่งออกรวมของประเทศและมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกไปตลาดนี้จะขยับสูงขึ้นแตะระดับ 3 ล้านล้านบาทในปี 2569 ซึ่งครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทรวมถึงสินค้าเกษตรและยางพารานอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การจ้างงานที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากทั่วประเทศ
แม้ร่างข้อเสนอจะประกาศออกมาแล้วแต่กระบวนการยังไม่จบลงเพราะสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2570 และกำหนดจัดไต่สวนสาธารณะในวันที่ 25 มกราคม 2570 ซึ่งทั้งสองเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ฝ่ายไทยต้องเตรียมข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมผลักดันให้อัตราภาษีที่ประกาศใช้จริงในขั้นสุดท้ายอยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมส่งออกไทย
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