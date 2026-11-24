สหราชอาณาจักรคว่ำบาตรผู้นำทหารเมียนมา หลังศาลโลกตัดสินก่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
สหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตร พลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย และนายทหารระดับสูง 4 นาย พร้อมห้ามส่งออกน้ำมันเครื่องบิน หลังศาล ICJ ตัดสินเมียนมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮีนจา
รัฐบาล สหราชอาณาจักร ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อ พลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดีและผู้นำรัฐบาลทหาร เมียนมา รวมถึงนายทหารระดับสูงอีก 4 คน เพื่อตอบโต้ความรับผิดชอบโดยตรงในการสังหารและปราบปรามพลเรือนอย่างโหดร้ายทารุณ มาตรการนี้ดำเนินการทันทีหลังจากที่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) มีคำตัดสินชี้ขาดว่า เมียนมา ได้ก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อ ชาวมุสลิมโรฮีนจา ในปฏิบัติการทางทหารเมื่อปี 2017 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 10,000 คน มีการเผาทำลายหมู่บ้าน ข่มขืนผู้หญิงและเด็กหญิง และทำให้มีผู้ลี้ภัยกว่า 1.2 ล้านคนต้องหนีไปยังบังกลาเทศ
มาตรการคว่ำบาตรและข้อห้ามส่งออกน้ำมัน
สหราชอาณาจักรได้มีคำสั่งขับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (Defence Attaché) ของเมียนมาออกจากประเทศทันที โดยยืนยันว่า จะไม่ยอมให้มีตัวแทนของกองทัพเมียนมาประจำการอยู่บนแผ่นดินของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่ เพื่อสั่งห้ามการส่งออกและจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยาน (Aviation Fuel) ให้แก่เมียนมา เพื่อตัดวงจรไม่ให้กองทัพนำไปใช้ในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพลเรือนของตนเอง ทั้งยังเตรียมยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) และเตรียมจัดประชุมเฉพาะกิจขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าAlso readกัมพูชายื่นเรื่องข้อพิพาทพรมแดนกับไทยต่อศาลโลกแล้ว
คำตัดสินศาลโลกและความรับผิดชอบทางกฎหมาย
คำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยืนยันว่า การกระทำของรัฐบาลทหารเมียนมามีลักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยศาลระบุว่าปฏิบัติการทางทหารเมื่อปี 2017 นั้นส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรงต่อชุมชนชาวมุสลิมโรฮีนจา ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตของประชาชนประมาณ 10,000 ราย การทำลายล้างทรัพย์สินและหมู่บ้านอย่างราบคาบ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง การบังคับให้ออกนอกประเทศทำให้ชาวมุสลิมโรฮีนจาต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยจำนวนกว่า 1.2 ล้านคนในบังกลาเทศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ชุมชนระหว่างประเทศต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินการทางกฎหมายและทางการเมืองอย่างเร่งด่วน
บทบาทของรัฐมนตรีการต่างประเทศและพันธมิตร
นายดาวิด มิลิแบนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณ 3 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตชาวโรฮีนจา และจัดสรรงบช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 5 ล้านปอนด์ แก่ชาวโรฮีนจาและชาวยะไข่จำนวน 350,000 คนที่กำลังเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดและภาวะทุพโภชนาการ มาตรการทางการเงินนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลอังกฤษในการบรรเทาทุกข์โดยตรงให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรพร้อมด้วย 13 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา เบลเยียม แกมเบีย ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ยืนยันว่า คำตัดสินของ ICJ มีผลผูกพันทางกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้เมียนมายุติการโจมตีทางอากาศ หยุดยิงทันทีเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือ ปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง และนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษ
ผลกระทบต่อนักบินและปฏิบัติการทางอากาศ
การเตรียมออกกฎหมายห้ามส่งออกเชื้อเพลิงอากาศยาน (Aviation Fuel) ไปยังเมียนมานั้นมีเป้าหมายโดยตรงเพื่อกำจัดขีดความสามารถของกองทัพอากาศเมียนมาในการโจมตีเป้าหมายทางอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปราบปรามพลเรือนและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรชี้ให้เห็นว่า เชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การตัดแหล่งจ่ายน้ำมันจึงเป็นกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ที่ต้องการลดทอนความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพเมียนมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทัพอากาศของประเทศดังกล่าวและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิทางการเมืองภายในเมียนมาในอนาคต
ความพยายามระหว่างประเทศและการประชุมยูเอ็น
รัฐบาลสหราชอาณาจักรเตรียมผลักดันให้อาการคว่ำบาตรและข้อห้ามส่งออกเชื้อเพลิงอากาศยานเป็นวาระสำคัญในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) โดยวางแผนจัดประชุมเฉพาะกิจขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อสร้างความกดดันเพิ่มเติมต่อรัฐบาลทหารเมียนมา ความร่วมมือกับพันธมิตร 13 ประเทศ รวมถึง ออสเตรเลีย แคนาดา เบลเยียม และแกมเบีย แสดงให้เห็นถึงฉันทามติระหว่างประเทศที่สูงขึ้นเกี่ยวกับความร้ายแรงของสถานการณ์ในเมียนมา การประสานงานในระดับสหประชาชาติครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบกฎหมายและนโยบายร่วมกันที่จะบังคับใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและยุติความรุนแรงต่อพลเรือนในประเทศเพื่อนบ้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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