สหรัฐฯ ขึ้นภาษีไทยเป็น 18% มาตรา 301 โดนถล่ม 20% จีน เวียดนาม
สหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีสินค้าไทยผ่านมาตรา 301 อัตรา 18% มีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี 2027 แทนภาษีเดิมที่ศาลคว่ำ ขณะที่จีนและเวียดนามโดนเก็บ 20% เต็ม
รัฐบาลสหรัฐประกาศกำหนดอัตรา ภาษีนำเข้า สินค้าใหม่อย่างเป็นทางการผ่านอำนาจมาตรา 301 โดยจัดให้อัตราภาษีสำหรับสินค้าจากประเทศ ไทย เพิ่มขึ้นเป็น 18 เปอร์เซ็นต์อย่างชัดเจน ประกาศนี้เป็นการตัดสินใจภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อรับมือกับแนวทางการค้าที่มองว่าไม่เป็นธรรมและสร้างอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอเมริกันภายในประเทศ
มาตรการล่าสุดนี้มุ่งเน้นไปที่ปัญหาการผลิตสินค้าล้นเกินในบางอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจคู่ค้า ซึ่งสหรัฐอ้างว่าส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาคการผลิตภายในสหรัฐ โดยสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างจีนต้องแบกรับอัตราภาษีสูงสุดที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg ที่ตีพิมพ์เมื่อ 25 พฤศจิกายน เวลาท้องถิ่นสหรัฐAlso readพาณิชย์ จับตาสหรัฐประกาศผลภาษี 301 รอบใหม่ 26 พ.ย. ย้ำยังไม่เก็บจริง ใช้ ART ต่อรอง
กลไกมาตรา 301 และเหตุผลทางกฎหมาย
การเลือกใช้กฎหมายการค้าปี 1974 หรือมาตรา 301 นี้ ถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีความยืดหยุ่นและชอบด้วยกฎหมายมากกว่ามาตรการภาษีต่างตอบแทนเดิมที่เรียกเก็บภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ หรือ IEEPA ซึ่งศาลสูงสุดสหรัฐได้วินิจฉัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีจากต่างประเทศตามกฎหมายฉบับดังกล่าว
กระบวนการทางกฎหมายในปัจจุบันเริ่มขึ้นจากการเปิดการสอบสวนทางการค้าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบและแก้ไขแนวปฏิบัติทางการค้าของต่างชาติที่สหรัฐมองว่าไม่เป็นธรรม ต่อจากนี้มาตรการใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนก่อนที่จะประกาศใช้บังคับเป็นทางการ
อัตราภาษี 14 เขตเศรษฐกิจหลัก
ภาษีรอบใหม่นี้ครอบคลุมประเทศและกลุ่มเศรษฐกิจรวม 14 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งระบุอัตราภาษีสุทธิจากอัตราภาษี Most Favored Nation (MFN) ที่แตกต่างกันตามสถานะทางการค้าแต่ละราย โดยไทยโดนจัดให้อยู่ในระดับ 18 เปอร์เซ็นต์ รองจากจีนและเวียดนามที่ 20 เปอร์เซ็นต์ อินเดียโดนเก็บ 17 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และสหภาพยุโรป (อียู) จานับอัตราภาษีที่ 15 เปอร์เซ็นต์
สำหรับประเทศอื่นๆ ในรายการนี้รวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ถูกกำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับกลุ่มอาเซียนและยุโรปส่วนใหญ่ ในขณะที่สิงคโปร์是唯一ที่ได้อัตราต่ำสุดในรายการนี้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าอัตราภาษีรอบใหม่นี้คาดว่าจะไม่สูงกว่าระดับที่เคยตกลงกันไว้เดิมในข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับแต่ละเขตเศรษฐกิจนั้นๆ
ผลกระทบและสถานการณ์ล่าสุดในบราซิล
นอกจากกลุ่มประเทศเอเชียและยุโรป รัฐบาลสหรัฐยังมีแผนปรับเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากบราซิลอีกด้วย โดยเป็นการดำเนินการตามผลสอบสวนทางการค้าเดิมเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลและแนวปฏิบัติทางการค้าของบราซิล ทำให้ต้องเก็บภาษีน้ำตาลทรายนำเข้าเกินโควตาและเครื่องบินที่สร้างเสร็จแล้วในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองในบราซิล
ผู้แทนสหรัฐระบุชัดเจนว่ามาตรการทั้งหมดนี้จะบังคับใช้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และอาจมีการดำเนินการขั้นสุดท้ายได้เร็วที่สุดในเดือนมกราคมปี 2027 ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมส่งออกทั่วโลกต้องเร่งเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในต้นปีหน้า
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