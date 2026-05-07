สหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่าน หลังเรือรบถูกโจมตีในอ่าวเปอร์เซีย

กองทัพสหรัฐฯ ได้ยืนยันการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2569 โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการป้องกันตนเอง หลังจากเรือรบของสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซียถูกโจมตีโดยไม่มีการยั่วยุก่อนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ หรือเซ็นต์คอม (CENTCOM) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ กำลังมุ่งเป้าโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของอิหร่าน ซึ่งเป็นจุดที่ใช้ในการปล่อยขีปนาวุธ โดรน และเรือเล็ก เพื่อโจมตีเรือรบอเมริกันขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยไม่มีการยั่วยุก่อน กองกำลังสหรัฐฯ ได้สกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการยั่วยุ และได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีเพื่อป้องกันตนเอง ในขณะที่เรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐฯ กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซมุ่งหน้าสู่อ่าวโอมาน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ตามรายงานของ CENTCOM สิ่งอำนวยความสะดวกของอิหร่านที่ตกเป็นเป้าหมายของกองกำลังสหรัฐฯ ประกอบด้วย ฐานปล่อยขีปนาวุธและโดรน, ศูนย์บัญชาการและควบคุม รวมถึงหน่วยข่าวกรอง การเฝ้าระวัง และการลาดตระเวน กองทัพของอิหร่านระดมยิงขีปนาวุธ ส่งโดรน และเรือเล็กจำนวนมาก ในขณะที่เรือ ยูเอสเอส ทรักซ์ตัน (USS Truxtun), ยูเอสเอส ราฟาเอล เปรัลตา (USS Rafael Peralta) และ ยูเอสเอส เมสัน (USS Mason) กำลังแล่นผ่านเส้นทางเดินเรือสากล ทั้งนี้ ไม่มีทรัพย์สินของสหรัฐฯ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี ตามแถลงการณ์จาก CENTCOM สื่อทางการของอิหร่านรายงานว่า สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์บริเวณท่าเรือบาห์มัน บนเกาะเกชม์ ตกเป็นเป้าหมายจากการปะทะกันระหว่างกองกำลังความมั่นคงของอิหร่านและฝ่ายศัตรู ในตอนท้ายของแถลงการณ์ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ย้ำว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์บานปลาย แต่กองทัพมีความพร้อมที่จะปกป้องกองกำลังอเมริกันอย่างเต็มที
