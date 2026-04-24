สหรัฐฯ เตรียมปรับสถานะกัญชา ลดอันตราย เพิ่มโอกาสทางการแพทย์และเศรษฐกิจ

รัฐบาลสหรัฐฯ เร่งดำเนินการปรับสถานะกัญชาให้เป็นสารที่มีอันตรายน้อยลง คาดว่าจะช่วยลดอุปสรรคด้านการวิจัย ลดภาระภาษี และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชา แม้จะมีการคัดค้านจากบางฝ่ายที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะ
รัฐบาล สหรัฐอเมริกา เตรียมเดินหน้าปรับเปลี่ยนสถานะของ กัญชา อย่างครอบคลุม โดยมีเป้าหมายที่จะลดระดับความเสี่ยงของ กัญชา ในทุกรูปแบบการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการใช้งานทาง การแพทย์ การใช้เพื่อสันทนาการ และการวิจัย การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการยืนยันจากรักษาการอัยการสูงสุด ซึ่งมองว่าการปรับสถานะดังกล่าวจะช่วยปลดล็อคอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาและการเข้าถึง กัญชา ในด้านต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการวิจัยที่ปัจจุบันยังคงเผชิญกับข้อจำกัดมากมายเนื่องจากสถานะทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน การลดภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กัญชา และการเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่คาดว่าจะถูกนำมาใช้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม กัญชา อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ปัจจุบัน กัญชา ถูกนำไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทาง การแพทย์ และเพื่อความบันเทิง โดยมีบริษัทจำนวนมากกำลังทุ่มเททรัพยากรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก กัญชา ที่มีศักยภาพในการรักษาโรคต่างๆ เช่น อาการปวดเรื้อรัง อาการข้างเคียงจากมะเร็ง ความวิตกกังวล และโรคทางจิตเวชอื่นๆ การปรับสถานะของ กัญชา ให้เป็นสารที่มีอันตรายน้อยลง จะช่วยเร่งกระบวนการวิจัยและพัฒนาเหล่านี้ให้รวดเร็วขึ้น และนำไปสู่การค้นพบวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยจำนวนมาก นอกจากนี้ การใช้ กัญชา เพื่อสันทนาการก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี 24 รัฐและกรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.
ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการอย่างถูกกฎหมาย ในขณะที่ 40 รัฐอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบ และอีก 8 รัฐอนุญาตให้ใช้ในบางกรณี แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจนในการยอมรับกัญชาในสังคมอเมริกัน อย่างไรก็ตาม ยังมี 2 รัฐคือ ไอดาโฮ และแคนซัส ที่ยังคงมีกฎหมายที่เข้มงวดและไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลกลางจะเริ่มผ่อนปรนกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา แต่ก็ยังคงมีข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับสถานะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะ วุฒิสมาชิกทอม คอตตันจากพรรครีพับลิกัน ได้แสดงความคัดค้านอย่างแข็งขัน โดยระบุว่ากัญชาในปัจจุบันมีปริมาณสาร THC ที่สูงกว่าในอดีตมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะจิตหลอน พฤติกรรมต่อต้านสังคม และอุบัติเหตุร้ายแรงที่เพิ่มขึ้น เขามองว่าการปรับสถานะกัญชาเป็นก้าวที่ผิดทิศทาง และอาจส่งผลเสียต่อสังคมในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนการปรับสถานะกัญชากลับมองว่าการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มงวด จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีจากอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้อีกด้วย นอกจากนี้ การที่กัญชายังคงถูกจัดว่าเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายที่มีการใช้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก โดยมีชาวอเมริกันเกือบ 1 ใน 5 ใช้กัญชาในแต่ละปี ก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังค
กัญชา สหรัฐอเมริกา กฎหมายกัญชา การแพทย์ เศรษฐกิจ