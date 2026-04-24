สหรัฐฯ อายัด Crypto มูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์ ปราบเครือข่ายหลอกลวงนักลงทุน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 701 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายมิจฉาชีพหลอกลวงนักลงทุน พร้อมบุกยึดช่องทาง Telegram และเว็บไซต์ปลอมกว่า 500 แห่ง รวมถึงจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวจีน
กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัลครั้งใหญ่ โดยได้ดำเนินการอายัด สกุลเงินดิจิทัล ที่มีมูลค่าสูงถึง 701 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายมิจฉาชีพที่มุ่งเป้าหลอกลวงนักลงทุนชาวอเมริกัน การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในโลกดิจิทัล สำนักงานอัยการ สหรัฐอเมริกา ประจำเขตโคลัมเบียได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ และภาคเอกชนในการต่อสู้กับอาชญากรรมรูปแบบนี้ กองกำลังเฉพาะกิจปราบปรามศูนย์กลาง การหลอกลวง (Scam Center Strike Force) ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระดานเทรด สกุลเงินดิจิทัล และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เพื่อระบุและยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย การ อายัดทรัพย์สิน จำนวนมหาศาลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการปราบปรามการฉ้อโกงและ การฟอกเงิน ในโลกดิจิทัล และส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายว่าพวกเขาจะถูกนำตัวมาลงโทษอย่างแน่นอน ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการ อายัดทรัพย์สิน เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบุกยึดช่องทางที่ใช้ใน การหลอกลวง เหยื่อด้วย กองกำลังเฉพาะกิจได้บุกยึดช่องทางบนแอปพลิเคชัน Telegram ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับสมัครคนหางานที่ไม่รู้ตัวเพื่อส่งไปทำงานในศูนย์กลาง การหลอกลวง Crypto ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการหยุดยั้งการขยายตัวของเครือข่ายมิจฉาชีพ นอกจากนี้ เว็บไซต์หลอกลงทุนปลอมอีกอย่างน้อย 503 แห่งที่ใช้หลอกล่อให้เหยื่อโอน สกุลเงินดิจิทัล เข้ามาก็ถูกสั่งปิดระงับการใช้งานและแทนที่ด้วยหน้าจอแจ้งเตือนว่าโดเมนนี้ถูกยึดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว การดำเนินการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการตัดวงจร การหลอกลวง ตั้งแต่ต้นทาง และป้องกันไม่ให้เหยื่อรายใหม่ๆ ตกเป็นผู้เสียหาย ทางการสหรัฐฯ ยังได้เปิดผนึกคำฟ้องทางอาญาและหมายจับชาวจีนสองราย ได้แก่ Huang Xingshan และ Jiang Wen Jie ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บริหารจัดการปฏิบัติ การหลอกลวง การลงทุน Crypto ที่ค่าย Shunda ในประเทศพม่า ซึ่งค่ายดังกล่าวเพิ่งถูกกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) บุกยึดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2025 การจับกุมผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการทำลายโครงสร้างของเครือข่ายมิจฉาชีพ ความพยายามในการกวาดล้างมิจฉาชีพไม่ได้จำกัดอยู่แค่ใน สหรัฐอเมริกา เท่านั้น ศูนย์ปราบปราม การหลอกลวง และกองบังคับการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของตำรวจสิงคโปร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า พวกเขาได้ดำเนินการกวาดล้างเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมถึง 15 เมษายน ซึ่งช่วยยับยั้งความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า 2.
86 ล้านดอลลาร์ การปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากบริษัทและกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Coinbase, Coinhako, Gemini และ Independent Reserve รวมถึงบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง TRM Labs และ Chainalysis ที่เข้ามาช่วยระบุตัวตนของเหยื่อ ความร่วมมือระหว่างประเทศและการแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางดิจิทัลที่ข้ามพรมแดน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังได้เสนอเงินรางวัลสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลใดๆ ที่นำไปสู่การทลายศูนย์กลางการหลอกลวง Tai Chang ในพม่าอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบนี้อย่างจริงจัง การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางดิจิทัล และความจำเป็นในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามทางการเงินในโลกดิจิทั
