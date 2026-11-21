สหรัฐฯ เตือนภัยก่อการร้ายทางอากาศ หลังอัลกออิดะห์ยุยงโจมตีเลียนแบบ
หน่วยงานความมั่นคงสหรัฐฯ เตือนสายการบินและสนามบินระวังภัยก่อการร้ายที่อัลกออิดะห์ยุยงเลียนแบบเหตุการณ์จี้เครื่องบินฟลายดูไบ มุ่งเป้าผลประโยชน์ชาวอเมริกันและอิสราเอล
หน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริการวมถึงสำนักงานสอบสวนกลาง ( FBI) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ได้ออกคำเตือนพิเศษไปยังสายการบินพาณิชย์ บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ และสนามบินทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลการเดินทางหนาแน่น
แหล่งกำเนิดคำเตือนความปลอดภัยทางอากาศ
คำเตือนร่วมดังกล่าวถูกส่งออกไปยังภาคเอกชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าสัปดาห์เทศกาลขอบคุณพระเจ้าเพียงไม่กี่วัน ถือเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางทางอากาศหนาแน่นที่สุดประจำปีในสหรัฐอเมริกา โดยมีประชาชนเกือบ 6 ล้านคนคาดการณ์ว่าจะบินภายในประเทศระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายนตามข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกัน (AAA)Also readปิดตัว Microsoft To Do ปี 2027 สู่ Planner หรือแอปอื่น
รายงานร่วมนี้ถูกจัดทำขึ้นโดย FBI กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (TSA) เพื่อแจ้งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์ความพยายามโจมตีทางอากาศที่ได้รับการปลุกปั่นจากกลุ่มก่อการร้าย โดยอ้างอิงจากข้อมูลข่าวกรองที่ตรวจพบโดยชุมชนข่าวกรองของสหรัฐอเมริกา
กลไกการปลุกระดมและเป้าหมายของอัลกออิดะห์
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอัลกออิดะห์และผู้สนับสนุนองค์นี้ ได้เผยแพร่ข้อความหลายฉบับที่ยกย่องความพยายามในการจี้เครื่องบินฟลายดูไบเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่เทลอาวีฟ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งยุยงให้ดำเนินปฏิบัติการโจมตีในลักษณะเดียวกันต่อสิ่งที่กลุ่มมองว่าเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และชาวยิวทั่วโลก
รายงานระบุชัดเจนว่า ข้อความบางส่วนได้ยกย่องความพยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบว่าเป็นแบบอย่างในการหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอากาศ และกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนเลียนแบบการโจมตีดังกล่าวเพื่อมุ่งเล่นงานเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและชาวยิว ซึ่งสะท้อนถึงเรื่องเล่าที่มีมาอย่างยาวนานของอัลกออิดะห์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงระบบการบินพาณิชย์
แม้ว่าแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะยืนยันกับซีเอ็นเอ็นว่า ในปัจจุบันยังไม่มีภัยคุกคามที่น่าเชื่อถืออย่างเจาะจงหรือเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมักส่งต่อข้อมูลที่น่ากังวลซึ่งตรวจพบโดยชุมชนข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาไปยังภาคเอกชนอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุก
พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางการรับมือของภาคอุตสาหกรรม
รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยรายการตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่อาจชี้ให้เห็นถึงการวางแผนโจมตีอย่างละเอียด เพื่อให้บุคลากรในอุตสาหกรรมสามารถเฝ้าระวังและติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทันทีหากพบเหตุการณ์น่าสงสัย โดยเน้นย้ำว่าบุคคลที่แสดงออกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะจัดการสินค้าบางรายการด้วยตนเองโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ
ตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่ควรเฝ้าระวังประกอบด้วย บุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจพยายามหลีกเลี่ยงขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างผิดปกติ การสอบถามบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการบินและระเบียบวิธีด้านความปลอดภัยโดยปราศจากเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบธรรม รวมถึงการสูญหายของสิ่งของต่าง ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น วิทยุสื่อสารของสายการบิน บัตรผ่านเข้าออก และเครื่องแบบพนักงาน
หน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่า ในอดีตที่ผ่านมา บุคคลต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ มักไม่ดำเนินการก่อความรุนแรงขานรับโดยตรงต่อเสียงเรียกร้องของทางกลุ่ม แต่พวกเขาแสดงให้เห็นแล้วถึงความสามารถในการระดมพลอย่างรวดเร็ว โดยมีสัญญาณแจ้งเตือนเพียงเล็กน้อยหรือไม่พบเห็นสัญญาณเตือนใดๆ ล่วงหน้า
บริบทเหตุการณ์และความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้น
การยกย่องความพยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ ประกอบกับสถานการณ์การสู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง อาจซ้ำเติมความคับแค้นที่มีต่อสหรัฐอเมริกาอยู่เดิม และผลักดันให้กลุ่มผู้สนับสนุนการก่อการร้ายหันไปใช้ความรุนแรงได้ รายงานจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มความตระหนักรู้ในอุตสาหกรรมบริการทางอากาศ
เหตุการณ์จุดเริ่มต้นของคำเตือนนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เมื่อนักบินรายหนึ่งบนเที่ยวบินจากดูไบ มุ่งหน้าสู่เทลอาวีฟ ถูกรวบตัวหลังจากก่อเหตุใช้ขวานโจมตีนักบินผู้ช่วยในห้องนักบิน ในเหตุการณ์ระทึกที่ทราบในภายหลังว่าเป็นความพยายามทำให้เครื่องบินตก
เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นในตอนนั้นว่า นักบินที่ถูกโจมตีได้ต่อสู้กลับผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุ แม้จะได้รับบาดเจ็บก็สามารถขัดขวางโศกนาฏกรรมคล้ายกับเหตุการณ์ 9/11 เอาไว้ได้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่ม/extremists พยายามเลียนแบบกลยุทธ์ดังกล่าวในการโจมตีเป้าหมายของตะวันตก
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