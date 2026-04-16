สหรัฐฯ รัวมาตรการคว่ำบาตร 10 องค์กร เครือข่ายเจ้าพ่อธุรกิจน้ำมันอิหร่าน สกัดท่อน้ำเลี้ยง-ปิดช่องทำเงินมหาศาล

สหรัฐฯ เดินหน้ากดดันอิหร่านอย่างหนัก ประกาศคว่ำบาตร 10 องค์กร ทั้งบุคคล บริษัท และเรือขนส่ง ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจน้ำมันของนายฮอสเซน ชามคานี มหาเศรษฐีชื่อดัง เพื่อตัดวงจรทางการเงิน โดยพบว่าเครือข่ายดังกล่าวยังคงลักลอบขนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กอบโกยผลประโยชน์มหาศาลในช่วงเวลาที่สถานการณ์ตึงเครียด
รัฐบาล สหรัฐอเมริกา ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศมาตรการ คว่ำบาตร ครั้งใหญ่ โดยมุ่งเป้าไปที่องค์กรกว่า 10 แห่ง ที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย ธุรกิจน้ำมัน ของนายฮอสเซน ชามคานี มหาเศรษฐีชาว อิหร่าน ที่มีอิทธิพล การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการใช้มาตรการบีบกดดันรัฐบาล อิหร่าน ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นใน ช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงการเจรจาทางการทูตที่ยังคงติดขัดและไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ผ่านมา เพื่อระบุถึงการดำเนินมาตรการลงโทษที่ครอบคลุมทั้งตัวบุคคล บริษัท และเรือขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนายฮอสเซน ชามคานี ซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่านที่เสียชีวิตไปแล้ว มาตรการคว่ำบาตรนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างลับๆ และเข้มงวดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ต่อธุรกิจขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ของตระกูลชามคานี ซึ่งพบว่ายังคงมีกิจกรรมการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านเส้นทางน้ำที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าเส้นทางดังกล่าวจะถูกประกาศห้ามเรือพาณิชย์ส่วนใหญ่สัญจรผ่านก็ตาม อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล กับอิหร่าน
การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการตัดวงจรทางการเงินและสกัดกั้นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากภาคธุรกิจน้ำมัน ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศ
นอกเหนือจากการคว่ำบาตรเครือข่ายของนายฮอสเซน ชามคานี แล้ว สหรัฐฯ ยังได้ขยายขอบเขตการคว่ำบาตรไปยังบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย โดยได้มีการสั่งแบนนายเซเยด มูซาวี ชาวอิหร่าน พร้อมกับอีก 3 บริษัท ซึ่งจากหลักฐานที่ปรากฏ พบว่าบุคคลและบริษัทเหล่านี้มีส่วนร่วมในแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อน โดยมีรูปแบบเป็นการนำน้ำมันดิบที่ได้จากอิหร่านไปแลกเปลี่ยนเป็นทองคำจากประเทศเวเนซุเอลา ภายใต้การบริหารของรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร การดำเนินการในลักษณะนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของเครือข่ายทางการเงินที่พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ที่ผันผวน
นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า สหรัฐฯ จะไม่ลังเลที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นกับกลุ่มชนชั้นนำที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบนความทุกข์ยากของประชาชนชาวอิหร่าน พร้อมทั้งได้ส่งคำเตือนไปยังสถาบันการเงินทั่วโลก ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของอิหร่าน โดยสหรัฐฯ จะใช้ทุกวิถีทางและอำนาจที่มีในการจัดการกับผู้ที่ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดตามเดิม หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศ 'ผ่อนผันชั่วคราว' เพื่อหวังผลในการลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันดังกล่าวกลับกลายเป็นช่องโหว่สำคัญที่ทำให้กองเรือลับภายใต้การควบคุมของนายฮอสเซน ชามคานี สามารถดำเนินการขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลและกอบโกยผลกำไรมหาศาลในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งตามที่ได้รับการยืนยันจากรายงานของสื่อบลูมเบิร์ก
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ จะมีการเพิ่มระดับความกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้มากขึ้นอีก โดยมีแนวโน้มที่จะปล่อยให้สิทธิ์ผ่อนผันการซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านบางรายการที่กำลังจะหมดอายุลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ให้สิ้นสุดลงตามกำหนด ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สหรัฐฯ เคยนำมาใช้ในการจัดการกับประเทศรัสเซียที่เคยถูกคว่ำบาตรด้านน้ำมันมาก่อนหน้านี้ การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า สหรัฐฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้นโยบายคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อบีบให้อิหร่านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและยุติกิจกรรมที่ถูกมองว่าเป็นการคุกคามต่อเสถียรภาพในภูมิภาค
การดำเนินการของสหรัฐฯ ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตัดวงจรทางการเงินของอิหร่านเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งข้อความที่แข็งกร้าวไปยังประเทศอื่นๆ ที่อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนอิหร่านในทางใดทางหนึ่งว่า จะต้องเผชิญกับผลกระทบเช่นเดียวกัน
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกี่ยวพันกับอิหร่านยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มข้นขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์พลังงานโลกที่อาจมีผลกระทบตามมาเป็นวงกว้าง
