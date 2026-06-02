สหรัฐฯ เตือนอีรั^nใช้คริปโตหลีก zonation คำเตือนจากกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ส/กอตทร์ เบสเซนต์ đáìm inform public ว่า อิหร่านใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตระ度为 context สัญญาณการเพิ่ม regulation บนคริปโตที่มีความเป็นส่วนตัวและข้ามพรมแดน
ข่าวนี้ส่งสัญญาณว่ากระทรวงการคลัง สหรัฐฯ กำลังเพิ่มแรงกดดันด้านกฎระเบียบต่อการใช้ คริปโต ในลักษณะที่หลบเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งเป็นผลลบต่อเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวและการโอนข้ามพรมแดนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อตลาดโดยรวมในระยะสั้นน่าจะจำกัด เนื่องจากยังไม่มีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมออกมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สหรัฐฯ Scott Bessent เปิดเผยว่า อิหร่านได้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของ สหรัฐฯ พร้อมกันนี้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังจะยังคงเดินหน้าติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ถ้อยแถลงนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่า สหรัฐฯ มอง คริปโต เป็นช่องโหว่ที่ต้องปิดกั้น โดยเฉพาะในบริบทของนโยบายต่างประเทศและการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการของเลขาธิการคลัง สหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ผู้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาต.
ข่าวนี้ส่งสัญญาณว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังเพิ่มแรงกดดันด้านกฎระเบียบต่อการใช้คริปโตในลักษณะที่หลบเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งเป็นผลลบต่อเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวและการโอนข้ามพรมแดนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อตลาดโดยรวมในระยะสั้นน่าจะจำกัด เนื่องจากยังไม่มีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมออกมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent เปิดเผยว่า อิหร่านได้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ พร้อมกันนี้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังจะยังคงเดินหน้าติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ถ้อยแถลงนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐฯ มองคริปโตเป็นช่องโหว่ที่ต้องปิดกั้น โดยเฉพาะในบริบทของนโยบายต่างประเทศและการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการของเลขาธิการคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ผู้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาต
คริปโต อิหรான் ภาค3847 สหรัฐฯ าก_Deprecated บริหาร การค滑动 Regulation
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