สหพันธุ์ขนส่งทางบกยื่น 9 ข้องานานี้ จี้แก้ปัญหาราคาพลังงานที่บิดเบือน
สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นำโดยดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ยื่น 9 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลวันนี้ 4 พ.ย. 69 ยันมาตรการลดภาษี E20-B20 ไม่ตรงจุดเพราะไม่ใช่เชื้อเพลิงหลักของภาคขนส่ง และจี้ปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันยุค 2524 ที่เอื้อทุน
สหพันธ์ขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย นำโดย ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์ฯ ได้ประกาศเตรียมเคลื่อนพลชุมนุมขนาดใหญ่หน้า กระทรวงพลังงาน ในวันนี้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เพื่อ递交ข้อเรียกร้องเชิงนโยบายรวม 9 ประการต่อรัฐบาลและ กระทรวงพลังงาน
การเคลื่อนไหวครั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตค่าน้ำมันและต้นทุนการขนส่งสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ซึ่งถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์และภาคธุรกิจโดยรวมอย่างรุนแรงในปัจจุบันAlso readตรีรัตน์ ซัดรัฐบาลลดภาษี E20-B20 เกาไม่ถูกที่คัน จี้หั่นภาษีดีเซล-โซฮอลล์ 91-95
เหตุผลคัดค้านมาตรการลดภาษีน้ำมัน
สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน E20 และดีเซล B20 เป็นระยะเวลา 3 เดือน นั้นไม่ใช่มาตรการที่เพียงพอหรือตรงกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุก
ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ชี้แจงว่าน้ำมันทั้งสองประเภทดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในระบบขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ แต่กลับมักถูกนำไปใช้ในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น เครื่องจักรทางการเกษตรหรือรถไถนา
ดังนั้น การลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงผสมทั้งสองชนิดจึงไม่สามารถช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการขนส่งในวงกว้างให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุกได้จริง และถือเป็นการแก้ปัญหางานที่จุดไม่ตรงจุดตามคำวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ
โครงสร้างราคาน้ำมันล้าสมัยตั้งแต่ปี 2524
ดร.ทองอยู่ อธิบายว่าประเทศไทยยังคงใช้โครงสร้างราคาน้ำมันที่ออกแบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันเพียงแห่งเดียว และมาตรการดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือจูงใจนักลงทุนในยุคนั้น
แต่ในปัจจุบันสถานะของอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศถึง 6 แห่ง แต่กลับยังไม่มีมาตรการปฏิรูปโครงสร้างราคาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ทางการตลาดที่ทำให้กลุ่มทุนในอุตสาหกรรมพลังงานได้รับผลกำไรมากมาย ในขณะที่ต้องโยนภาระต้นทุนที่สูงลิ่วเรื่องค่าการตลาดและอัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงเกินไปไปให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการแบกรับ
มาตรการตอบโต้หากถูกเพิกเฉย
สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เตรียมแผนการยกระดับการเคลื่อนไหวหากข้อเรียกร้องทั้ง 9 ข้อไม่ได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังจากรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่รับฟังในทันทีหลังการยื่นหนังสือในวันนี้
หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ กลุ่มจะมีการจัดขบวนรถบรรทุกขนาดใหญ่นับร้อยคันเคลื่อนเข้าสู่นครหลวงในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างความกดดันสูงสุดต่อภาครัฐ
รูปแบบการประท้วงอาจปรับเปลี่ยนจากการเดินขบวนชุมนุมแบบชั่วคราวหนึ่งวัน เป็นการนำมวลชนพร้อมยานพาหนะไปปักหลักยึดพื้นที่หน้ากระทรวงพลังงานหรือกระทรวงคมนาคมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานข้ามเดือน
นอกจากนี้ กลุ่มพันธมิตรยังอาจพิจารณาเปิดพื้นที่ให้กับการประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มมวลชนภาคประชาชนอื่นๆ ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน เพื่อสร้างแรงกดดันทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอย่างรวดเร็ว
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