สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2569
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2569 จากการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด ได้รับ รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2569 จากการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ควบคู่กับการส่งเสริมให้สมาชิกมี อาชีพเสริม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลการพิจารณาดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ นางวงมณี อิ่มสนิท สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งยืมทุนผ่านโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อต่อยอดฝีมือตัดเย็บเป็นพวงกุญแจและตุ๊กตาไดโนเสาร์Also read'วาปี-กุมภะ' มาสคอตมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 เช็กพิกัดตารางโชว์ตัว กทม.
นางรุจาภา เนติภัทรรักษ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด ระบุว่า การบริหารงานของสหกรณ์มุ่งให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม มีเงินออม และพึ่งพาตนเองได้ ขณะที่ นายพงศ์สันต์ ขำปู่ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานที่สหกรณ์ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง
หลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลทั้งด้านความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความเสมอภาค พร้อมดำเนินงานตามกฎระเบียบอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่สมาชิก
นายพงศ์สันต์ ขำปู่ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์นำหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงาน โดยให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ซึ่งแนวทางนี้ช่วยนำสหกรณ์ไปสู่ความยั่งยืนและเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้
การพัฒนาทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเป็นกลไกสำคัญที่สหกรณ์ใช้ยกระดับการทำงานภายใน โดยนำหลักจริยธรรมมาปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของการบริหาร ทั้งการดำเนินงานตามระเบียบและการรับผิดชอบต่อสมาชิกที่ฝากความไว้วางใจไว้กับสหกรณ์
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสนับสนุนเงินทุนและอาชีพเสริมของสมาชิก
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อชีวีมีสุข ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สนับสนุนทั้งเงินทุนและความรู้ ให้สมาชิกเลือกอาชีพเสริมที่เหมาะกับความถนัดและเวลาของตนเอง
นางวงมณี อิ่มสนิท มีความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและมีอุปกรณ์การเย็บอยู่แล้ว จึงคิดทำของฝากให้ญาติและเพื่อนฝูงในเทศกาลต่าง ๆ โดยเลือกทำพวงกุญแจไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวงมณีเล่าว่าได้เข้าร่วมโครงการเพื่อยืมทุนมาประกอบอาชีพ และแปรสภาพจากผ้าเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ ช้าง และพวงกุญแจ
นางวงมณีระบุว่า คณะกรรมการสหกรณ์ได้คอยติดตามและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือ การติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นนี้เป็นส่วนที่ช่วยให้สมาชิกที่เริ่มอาชีพใหม่สามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ
เป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ต่อสมาชิกและครอบครัว
นางรุจาภา เนติภัทรรักษ์ ระบุว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ตั้งเป้าให้สมาชิกมีอาชีพเสริม มีเงินออม ครอบครัวมีความมั่นคง และมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นเลิศ มั่นคง เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และสมาชิกมีความสุข
นอกจากการบริหารงานภายใน สหกรณ์ยังส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน รู้จักออม และพัฒนาทักษะอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว สำหรับสมาชิกทั่วไป แนวทางนี้หมายถึงโอกาสในการเริ่มต้นอาชีพเสริมด้วยเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ควบคู่กับการสร้างวินัยการออม
นางรุจาภาชี้ว่า ความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงความเข้มแข็งขององค์กร แต่คือการเติบโตไปพร้อมกับสมาชิก จากหลักธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นในการบริหาร สู่การสร้างโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างยั่งยืน
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