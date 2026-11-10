สส.เชียงราย-เชียงใหม่ลงพื้นที่แม่น้ำโขงป้องสารพิษจากเหมืองเมียนมา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายและเชียงใหม่เตรียมลงพื้นที่แม่น้ำโขงตรวจสอบสารปนเปื้อนจากเหมืองแร่เมียนมา พร้อมจัดตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบข้ามแดนปกป้องคุณภาพน้ำภาคเหนือ
สถานการณ์คุณภาพน้ำในภาคเหนือของไทยกำลังตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงสูงจากการปนเปื้อนของสารเคมีและสารพิษที่อาจไหลบ่าลงมาจากการทำกิจกรรมเหมืองแร่ในดินแดนประเทศเมียนมา ซึ่งสร้างความกังวลใจอย่างใหญ่หลวงให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ริมฝั่ง แม่น้ำโขง
นายสุธีระพงษ์ ในฐานะตัวแทนในพื้นที่ ยืนยันว่าจะไม่รอคอยให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม โดยกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเร็วๆ นี้ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ก่อนนำข้อสรุปไปเสนอแนวทางการแก้ไขที่ตรงจุดที่สุดAlso readฟังเหตุผล ทำไม ภัณฑารักษ์ เดอะเมท เชื่อ ‘โกลเด้นบอย’ คือ พระศิวะอวตารในรูปกษัตริย์ ?
วางแผนตรวจสอบแม่น้ำโขงร่วมกับชมรมอนุรักษ์เชียงของ
นายสุธีระพงษ์เปิดเผยว่า ตนและทีมจะลงพื้นที่ในทันทีเพื่อหารือร่วมกับประธานชมรมอนุรักษ์เชียงของ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านแม่น้ำโขงโดยตรง เพื่อร่วมตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ชัดเจนที่สุด
หลังจากการลงพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบแล้ว ทีมงานจะนำข้อเท็จจริงทั้งหมดไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น และประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป
เสนอญัตติสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาสารพิษข้ามแดน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม นายสุธีระพงษ์ระบุว่า จะประสานงานกับ สส.ในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดทำญัตติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ขอให้มีกระบวนการพิจารณาบรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่วาระการ议事
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคือการเสนอให้รัฐสภาจัดตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษขึ้นมาศึกษาปัญหามลพิษข้ามแดนอย่างจริงจัง เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
กังวลผลกระทบสุขภาพประชาชนพบสารปนเปื้อนในปัสสาวะ
ด้านนางมลธิชา ได้สะท้อนความกังวลของประชาชนในท้องถิ่นที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากจากเหตุการณ์แม่น้ำสายที่ตรวจพบสารปนเปื้อนอยู่ในระดับวิกฤต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
นางมลธิชายังเปิดเผยอีกว่า มีรายงานที่น่าสนใจหลายรายที่ตรวจพบสารปนเปื้อนในปัสสาวะของประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหามลพิษไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความเสื่อมโทรมของคุณภาพแหล่งน้ำเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างร้ายแรง
ประสาน 3 กระทรวงเร่งมาตรการรับมือภัยพิบัติน้ำปนเปื้อน
นางมลธิชาได้เปิดเผยแผนการเตรียมการเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการรับมือทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ
นางมลธิชาเน้นย้ำว่า ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องเจรจาต่อรองกับประเทศเมียนมาควบคู่ไปกับการจัดหาแหล่งน้ำสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา น้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด
เทศบาลนครเชียงรายดึงน้ำจากลาวทดแทนแม่น้ำกกปนเปื้อน
นายสุรสิทธิ์ได้อธิบายสถานการณ์ความมั่นคงด้านแหล่งน้ำของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครเชียงรายที่ต้องหันไปจัดหาน้ำจากแหล่งอื่นมาทดแทน เนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาแหล่งน้ำจากแม่น้ำกกได้อย่างเต็มที่เหมือนที่ผ่านมา
เบื้องต้นมีการแก้ไขปัญหาด่วนด้วยการดึงน้ำจากลำน้ำในประเทศลาวมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการชั่วคราว ในขณะที่เร่งแสวงหาแหล่งน้ำสำรองสำหรับรองรับสถานการณ์ในระยะยาว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าติดตามผลต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ
ทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคกล้ายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะร่วมมือกันติดตามปัญหามลพิษข้ามแดนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการผลักดันกลไกในสภาผู้แทนราษฎร
เป้าหมายสูงสุดคือการกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่ต้นตออย่างจริงจัง เพื่อปกป้องแหล่งน้ำสำคัญของภาคเหนือ และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตลอดไป
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