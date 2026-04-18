สส.เพื่อไทย ชี้เศรษฐกิจซบเซา วอนนายกฯ เร่งมาตรการปากท้อง "คนละครึ่งพลัส" กระตุ้นการใช้จ่าย

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย แสดงความห่วงใยต่อภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการลงพื้นที่ช่วงสงกรานต์ ชี้ชัดปัญหาปากท้องกระทบประชาชนอย่างหนัก วอนนายกรัฐมนตรีเร่งพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง "คนละครึ่งพลัส" พร้อมให้กำลังใจ ครม.ในการฝ่าวิกฤติ เน้นย้ำการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความมั่นคงของประเทศ
นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ออกมาแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังประสบภาวะซบเซาอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตนได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา สภาพถนนหนทางที่บางตา ยกเว้นเพียงบางช่วงที่มีกิจกรรมพิเศษ ประชาชนไม่ได้มีบรรยากาศความคึกคักเฉกเช่นเทศกาลสงกรานต์ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้จะมีความพยายามในการหยุดยิง แต่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดกลับปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน บริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งต้องประสบปัญหาในการรับงาน เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงลิ่ว ทำให้ต้นทุนการขนส่งและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย บางบริษัทถึงขั้นต้องประกาศให้พนักงานหยุดงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย.
ด้วยเหตุนี้เอง นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ จึงได้เรียกร้องไปยัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นการด่วน โดยเสนอให้พิจารณาจัดทำโครงการที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ 'คนละครึ่งพลัส' ที่เคยมีมาก่อน ควรได้รับการพิจารณาเร่งดำเนินการในทันที หรือหากมีความจำเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ก็ควรจะต้องดำเนินการโดยไม่ลังเล เพราะจากข้อมูลที่ได้รับฟังมานั้น เกษตรกรจำนวนมากกำลังประสบปัญหาที่รุมเร้าอย่างหนัก นอกจากนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการสะท้อนจาก สส. ในสภาผู้แทนราษฎรในช่วงที่มีการอภิปราย ควรได้รับการให้ความสำคัญจากนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจัง เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นคือเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ส่งผ่านผู้แทนของตน หากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ ก็เท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยตรงอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมวัว ซึ่งกำลังประสบปัญหาในการจำหน่ายนม ทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงย่ำแย่ต่อไป อาจนำไปสู่การประท้วงของเกษตรกรได้อีกครั้ง.
สถานการณ์ปัจจุบันที่สินค้าต่างๆ มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาปุ๋ยที่เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ในทางกลับกัน พืชผลทางการเกษตรกลับมีราคาต่ำลง ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ได้กล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทุกท่าน ในการทุ่มเททำงานเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้ พร้อมทั้งฝากข้อคิดไปยังรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกพรรคการเมืองว่า ต้องทุ่มเททั้งกายและใจในการทำงาน โดยยึดมั่นในหลักการ 'ทำงานแบบใจซื่อมือสะอาด' เพื่อให้ประเทศชาติมีความปลอดภัยและมั่นคง หากการทำงานขาดซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศชาติก็จะประสบกับความล่มจม โครงการต่างๆ ที่จะออกมาควรต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก อย่าเพิ่งคิดถึงการหารายได้จากโครงการเหล่านั้นในช่วงแรก เพื่อให้ประเทศชาติสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปได้ และเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง
