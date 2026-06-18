สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 7 ของพรรคประชาชน (ปชน.) เจ้าของฉายา "บิดาแห่งอีคอมเมิร์ซไทย" ผู้สร้าง TARAD.com ที่แม้ในการเลือกตั้งปี 2569 ที่ผ่านมา ค่ายส้มจะพ่ายแพ้ต้องพลิกบทบาทมาเป็นฝ่ายค้าน แต่อดีตแคนดิเดต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รายนี้ กลับโชว์ฟอร์มดุเดือดลากไส้ โครงการ "TH-AI Passport" วงเงินสูงลิ่วกว่า 1,600 ล้านบาท จนกลายเป็นประเด็นใหม่ที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้!พลิกขุมทรัพย์ 70 ล้าน! นั่งกรรมการ 17 บริษัท ร่วมหุ้นพี่สาว "ธนาธร" เมื่อตรวจสอบพอร์ตธุรกิจของ "ป้อม ภาวุธ" ต้องร้องอุทานว่า "ไม่ธรรมดา!"
สส. บัญชีรายชื่อลำดับที่ 7 ของ พรรคประชาชน (ปชน. ) เจ้าของฉายา " บิดาแห่งอีคอมเมิร์ซไทย " ผู้สร้าง TARAD.com ที่แม้ในการเลือกตั้งปี 2569 ที่ผ่านมา ค่ายส้มจะพ่ายแพ้ต้องพลิกบทบาทมาเป็นฝ่ายค้าน แต่อดีตแคนดิเดต รมว.
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รายนี้ กลับโชว์ฟอร์มดุเดือดลากไส้ โครงการ "TH-AI Passport" วงเงินสูงลิ่วกว่า 1,600 ล้านบาท จนกลายเป็นประเด็นใหม่ที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้! พลิกขุมทรัพย์ 70 ล้าน!
นั่งกรรมการ 17 บริษัท ร่วมหุ้นพี่สาว "ธนาธร" เมื่อตรวจสอบพอร์ตธุรกิจของ "ป้อม ภาวุธ" ต้องร้องอุทานว่า "ไม่ธรรมดา!
" เพราะในหมวกของนักธุรกิจ เขาคือผู้ทรงอิทธิพลที่ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ มากถึง 36 แห่ง และนั่งแท่นเป็นกรรมการบริหาร (CEO & Founder) ด้วยตัวเองถึง 17 แห่ง มูลค่าหุ้นรวมกันทะลุ 70.6 ล้านบาท ขุมทรัพย์ของเขากระจายตัวตั้งแต่ธุรกิจซอฟต์แวร์ระดับท็อป, ระบบชำระเงินอย่าง บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด, ไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกงสีตระกูลที่มีฐานที่มั่นใหญ่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่พีคไปกว่านั้นคือคอนเนกชั่นทางธุรกิจอันเหนียวแน่น เพราะมีชื่อร่วมทุนกับบิ๊กเนมวงการบันเทิงและไอทีมากมาย รวมถึงการจับมือร่วมหุ้นกับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิ.
ย. 2558 ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง จำหน่าย แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม กังหันลมผลิตไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ 55/20 อาคารโคเวนท์สแควร์ ห้องเลขที่ B6 หมู่ที่ 7 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี ปรากฏชื่อ นายพลกฤต กล่ำเครือ เป็นกรรมการรายเดียว และถือหุ้นใหญ่สุด 87.95% ส่วน "ภาวุธ" ถือหุ้น 2.5% เทียรี สุทธิยงเมฆวัฒนา (เทียรี คาราบาว) ถือ 2.
% สหรัถ สังคปรีชา (ก้อง นูโว) ถือ 1.5% บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ (ผู้กองมิค) ถือหุ้น 1% เป็นต้น นำส่งงบการเงินล่าสุดปี 2567 สินทรัพย์รวม 134,999,814 บาท รายได้รวม 120,392,275 บาท กำไรสุทธิ 7,771,282 บาทจดทะเบียนเมื่อ 20 มี. ค. 2567 ทุนปัจจุบัน 10.7 ล้านบาท วัตถุประสงค์ การขายวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทที่อื่น ตั้งอยู่ที่ 400 ถนนสรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการ 5 คนคือ 1.
นายดิตถพงษ์ บุญอำพล 2. นางสาวพรสุข รัตนพิทักษกุล 3. นายสมานชัย อธิพันธุ์อำไพ 4. นายสิงห์ อธิพันธุ์อำไพ 5.
นางสาวอำไพพันธุ์ อธิพันธุ์อำไพ นำส่งงบการเงินล่าสุดปี 2568 สินทรัพย์รวม 149,303,601 บาท รายได้รวม 180,124,353 บาท ขาดทุนสุทธิ 14,042,783 บาท บริษัทนี้มี สมานชัย อธิพันธุ์อำไพ นักธุรกิจค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง ถือหุ้นใหญ่สุด 93.32% ส่วน "ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ" พี่สาว "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" เป็นผู้ถือหุ้น 0.78% ยังมี ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ หรือ "หมู Ookbee" หรือ "ชาร์กหมู" ถือหุ้น 0.78% เท่ากัน ส่วน "ป้อม ภาวุธ" ถือหุ้นลำดับ 21 ที่ 0.14% ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในชื่อบุคคล และนิติบุคคลอื่น
สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 7 พรรคประชาชน บิดาแห่งอีคอมเมิร์ซไทย TARAD.Com TH-AI Passport ป้อม ภาวุธ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาว บริษัทต่างๆ ธุรกิจซอฟต์แวร์ ระบบชำระเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กงสีตระกูล จังหวัดกาญจนบุรี คอนเนกชั่นทางธุรกิจ บิ๊กเนมวงการบันเทิง ไอที จดทะเบียน ทุนปัจจุบัน วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ รับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง จำหน่าย แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม กังหันลมผลิตไฟฟ้า สินทรัพย์ รายได้ กำไรสุทธิ งบการเงินล่าสุด ปี 2567 ปี 2568
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