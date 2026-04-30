สส.ชัยภูมิเร่งนายกฯ อนุทิน ตั้งอำเภอใหม่ภูแลนคา หวังพลิกชีวิตประชาชน

สส.ชัยภูมิหารือกับนายกฯ และรัฐมนตรีมหาดไทย เร่งรัดการจัดตั้งอำเภอใหม่บนเทือกเขาภูแลนคา หลังผ่านการอนุมัติจากจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ชี้เป็นความหวังของประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐและกระตุ้นเศรษฐกิจ
นาย อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ชัยภูมิ พรรคกล้าธรรม ได้หารือกับนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านสภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาจัดตั้ง อำเภอใหม่ ในพื้นที่ 4 ตำบลบนเทือกเขา ภูแลนคา ได้แก่ ตำบลเก่าย่าดี ตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลซับสีทอง และตำบลท่าหินโงม การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากจังหวัด ชัยภูมิ และส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ นายอัครแสนคีรีได้อธิบายถึงศักยภาพและความจำเป็นในการจัดตั้ง อำเภอใหม่ โดยเน้นย้ำว่าพื้นที่ 4 ตำบลนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาสูง ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมือง ชัยภูมิ และอำเภอแก้งคร้อ ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น น้ำตกตาดโตน มอหินขาว ผาหัวนาค วัดพระธาตุ ชัยภูมิ และป่าปรงพันปี นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช เศรษฐกิจ ที่สำคัญของจังหวัด ชัยภูมิ ได้แก่ ยางพารา สับปะรด และลำไย ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับจังหวัด อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่กว่าหลายหมื่นคนยังคงเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ต้องเดินทางลงจากภูเขากว่า 40 นาทีเพื่อรับการรักษา เช่น การฟอกไต หรือการพบแพทย์ นอกจากนี้ การติดต่อราชการ การแจ้งความร้องทุกข์ หรือแม้แต่การเดินทางทั่วไปก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถนนหนทางมีความคดเคี้ยว ขรุขระ และขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การจัดตั้ง อำเภอใหม่ บนเทือกเขา ภูแลนคา จึงเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม และเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง นายอัครแสนคีรีได้เน้นย้ำว่ากระบวนการจัดตั้ง อำเภอใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาในระดับจังหวัดแล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขอฝากไปยังนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เร่งรัดการพิจารณาเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด การดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริม การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด ชัยภูมิ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย การรอคอยที่ยาวนานนี้สร้างความรู้สึกผิดหวังให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การเร่งดำเนินการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความหวังให้กับประชาช.
