สส.กมลศักดิ์ ส่งข้อมูลลับถึงนายกฯ อนุทิน ล่าตัวบงการ คดีลอบฆ่า วอนคุ้มครองพยาน หวั่นไม่ปลอดภัย

สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.เขต 5 จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เปิดเผยหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมยื่นข้อมูลลับที่คาดว่าจะนำไปสู่การสาวตัวผู้บงการคดีลอบทำร้าย ระบุว่า ยังไม่สบายใจตราบใดที่ยังจับผู้บงการไม่ได้ และขอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาคุ้มครองพยาน เนื่องจากหวั่นเกรงความไม่ปลอดภัยในชีวิต
นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) เขต 5 จังหวัดนราธิวาส จากพรรคประชาชาติ ได้เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านศรียะลา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย การเข้าพบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายคดีความพยายามลอบทำร้ายตน ซึ่งส่งผลให้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว 5 ราย และสามารถจับกุมได้ 4 ราย ก่อนที่จะครบกำหนด 1 เดือนของการก่อเหตุในอีก 2 วันข้างหน้า นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการทำงานอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดทุกคนมาลงโทษให้ได้ สำหรับตนเองแล้ว ผู้ที่ถูกจับกุมในคดีนี้ไม่มีใครที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลย แต่เชื่อมั่นว่ามีการจ้างวานจากบุคคลภายนอกให้มากระทำเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่พุ่งเป้ามาที่ตนเองเท่านั้น แต่คนในพื้นที่เองก็มีความต้องการที่จะทราบถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เช่นกัน ในการนี้ นายกมลศักดิ์ ได้เปิดเผยว่าตนได้ส่งมอบข้อมูลลับที่มีความสำคัญให้กับนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อเป็นเบาะแสในการสาวไปถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลัง และตนเองก็ได้พยายามเสาะหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทั้งหมดที่ตนมีได้มอบให้กับนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ซึ่งในทางคดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงและนำไปสู่การดำเนินคดีที่สมบูรณ์แบบ ตนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอก ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคลี่คลายคดีนี้ นอกจากนี้ ในประเด็นของบุคคลที่สาม ซึ่งพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องหาหลังก่อเหตุตามที่ปรากฏในการรายงานข่าว นายกมลศักดิ์ เปิดเผยว่า ตนได้รับข้อมูลจากบุคคลที่ให้การรับสารภาพว่า มีการรายงานสถานการณ์ไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของบุคคลผู้นี้จะต้องอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิสูจน์ และตนเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการได้ ตนยังมีความหวังอย่างยิ่งที่จะให้มีการติดตามตัว ร้อยเอกวิโรจน์ เกตุมณี ซึ่งเป็นมือปืนที่ยังหลบหนีอยู่ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถนำไปสู่การสาวถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลัง หรือผู้บงการคดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์ นายกมลศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงมุมมองของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อคำกล่าวของแม่ทัพภาคที่ 4 ว่า หากทำการสำรวจความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย จะพบว่าคำตอบของคนในพื้นที่อาจมีความแตกต่างจากประชาชนในภูมิภาคอื่น เนื่องด้วยวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง นายกมลศักดิ์ยอมรับว่า ตนเองยังคงไม่สบายใจตราบใดที่ยังไม่สามารถจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังหรือผู้บงการได้ แต่ก็ยังคงหวังว่าจะได้รับความยุติธรรม และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากในการดำเนินการคลี่คลายคดีนี้ ถึงแม้ว่าจะได้รับข้อมูลลับเพื่อแจ้งแก่นายกรัฐมนตรีแล้ว ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นบ้าง แต่ผลลัพธ์สุดท้ายนั้น ควรสอบถามโดยตรงจากนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่ร้อยเอกวิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาหลบหนีไปต่างประเทศ และไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้ หากครบกำหนดการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ก็สามารถดำเนินการสั่งฟ้องคดีได้ตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนตัวของนายกมลศักดิ์เอง ยังไม่ตัดประเด็นใดๆ ออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความมั่นคง และประเด็นทางการเมืองที่อาจเป็นแรงจูงใจเบื้องหลังของการกระทำครั้งนี้ นายกมลศักดิ์ ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตนเองมีความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของตนเองเป็นอย่างยิ่ง และได้ยื่นเรื่องขอความคุ้มครองพยานต่อกระทรวงยุติธรรมแล้ว ยอมรับว่าชีวิตของตนเองหลังจากเหตุการณ์นี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และตราบใดที่ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุและผู้อยู่เบื้องหลัง หรือผู้บงการได้ ตนเองก็ยังคงรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความเชื่อมโยงที่อาจมีมากไปกว่าเพียงแค่การกระทำของผู้ที่ถูกจับกุมได้ การที่ สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และยื่นต่อหน่วยงานระดับสูง แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการนำความยุติธรรมมาสู่ตนเองและสังคมในพื้นที่ ความปลอดภัยของนักการเมืองและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจัง การคุ้มครองพยานและกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และคลี่คลายความตึงเครียดในพื้นที่ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยรวมของประเทศ การติดตามตัวผู้บงการให้ได้ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำมาซึ่งคำตอบที่แท้จริงของคดีนี้ และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรร
กมลศักดิ์ อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บงการ คุ้มครองพยาน นราธิวาส