สสส. ครบ 25 ปี ประกาศยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ย้ำผลตอบแทนลงทุนสูง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานครบรอบ 25 ปี โดยนำเสนอผลงานนวัตกรรมสุขภาพกว่า 40 ผลงาน ย้ำผลตอบแทนจากการลงทุนควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์สูงกว่าต้นทุน พร้อมกำหนดทิศทางการทำงาน 10 ปี ข้างหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดงานครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้ง ภายใต้ชื่อกิจกรรม "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 25 ปี เปลี่ยนชีวิตทุกคนบนแผ่นดินไทย" เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพตลอด四分之一ของศตวรรษ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในประเทศไทย
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและผลตอบรับทางสังคม
ภายในงานได้มีผู้นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพกว่า 40 ผลงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำใน กลุ่มคนเปราะบาง และการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายหลักในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนAlso readสุดทน “ปราง ปรางทิพย์” ตัดพ้อเจอคนพ่นควันบุหรี่ใส่หน้าเวทีทั้งที่ท้องแก่ใกล้คลอด
ทพญ.จิดาภา สุนทรธนากุล ที่ปรึกษาของนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรีและประธานกองทุน สสส. ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและยกย่องบทบาทของ สสส. ในการเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ ตามแนวทางกฎบัตรออตตาวาว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดหลัก "สร้างนำซ่อม" หรือเน้นการป้องกันก่อนเกิดโรคมากกว่าการรอรักษา ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและวางรากฐานสุขภาวะที่ดี
ทพญ.จิดาภา ยังชี้ให้เห็นว่า หากประเทศไทยขาดบทบาทของ สสส. ปัญหาสุขภาพเช่น การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี รวมถึงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และอุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรง ย่อมจะยังคงเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ และขณะนี้ไทยยังเผชิญกับความท้าทายใหม่ เช่น โรคอุบัติใหม่ สังคมสูงวัยระดับสุดยอด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องการความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ๆ
บทบาทเครือข่ายและมาตรฐานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงสังคม
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 อธิบายว่าตลอด 25 ปี สสส. ทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรสนับสนุนและประสานพลังความร่วมมือ ไม่ได้ทำงานแทน แต่เป็นผู้กระตุ้นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบาย ผ่านการสร้างนวัตกรรมทางความคิดและปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม
แคมเปญรณรงค์ที่กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของคนไทย ได้แก่ "งดเหล้าเข้าพรรษา" "ให้เหล้าเท่ากับแช่ง" "ดื่มไม่ขับ" "แค่ขยับ เท่ากับออกกำลังกาย" และ "ลดพุง ลดโรค" ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของการสร้างเสริมสุขภาพได้หยั่งรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมั่นคงและกว้างขวาง
นพ.สุรเชษฐ์ เน้นย้ำว่า การเดินทางตลอด 25 ปีที่ผ่านมาทำให้ สสส. เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและข้อผิดพลาด โดยมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายจาก 5 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อช่วยก้าวข้ามอุปสรรคและเติบโตไปด้วยกัน
ความคุ้มค่าการลงทุนและทิศทางงานในอนาคต
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ระบุว่าทิศทางการดำเนินงานมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กัน โดยครอบคลุมพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ทั้งการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารเค็ม ภาวะน้ำหนักเกิน การไม่สวมหมวกนิรภัย และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนด้านสุขภาพอย่างชัดเจน โดยการลงทุนควบคุมยาสูบ 1 บาท สร้างผลตอบแทนทางสังคมถึง 14.20 บาท และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 บาท ให้ผลตอบแทนกลับคืนถึง 6.13 บาท ซึ่งเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันโรค
สำหรับทิศทางในอีก 10 ปีข้างหน้า สสส. จะมุ่งทำงานเชิงพื้นที่ในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยสนับสนุนความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและภาคท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ พร้อมกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นและยกระดับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
4 เสาหลักธรรมาภิบาลที่ค้ำจุนองค์กรสุขภาพ
ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ อดีตผู้จัดการกองทุน สสส. ได้กล่าวถึงบทเรียนสำคัญจากการดำเนินงานตลอด 25 ปี ซึ่งพัฒนาเป็นหลักการทำงาน 4 ประการ หรือ "4 เสาหลักของมหาวิหาร สสส." เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงขององค์กร
หลักการแรกคือการเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะและมีรายได้จากภาษีสินค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หลักการที่สองคือการทำหน้าที่เป็นกองทุนสนับสนุนภาคีเครือข่ายไม่ใช่ดำเนินงานเพียงลำพัง หลักการที่สามคือการมุ่งสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง
และหลักการสุดท้ายคือการยึดมั่นในความสุจริตและโปร่งใสทั้งระดับบุคคลและระบบการทำงาน ซึ่งทั้ง 4 หลักการนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ สสส. และภาคีเครือข่ายสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายการสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
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