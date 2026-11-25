สสส. ศปถ. ปลดล็อกความปลอดภัยทางถนน ลดตายเหลือ 12 ต่อแสนประชากรภายในปี 2570
สสส. และ ศปถ. ร่วมปลุก安全意识ความปลอดภัยทางถนนผ่าน 4 มิติสำคัญ มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากร้อยละ 24 เหลือ 12 คนต่อแสนประชากรภายในปี 2570
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) นำโดยกระทรวงคมนาคม ประกาศแนวทางการปลดล็อก ความปลอดภัยทางถนน ทั่วประเทศอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขวิกฤตสูญเสียด้านชีวิตและเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าหมายหลักคือการทำให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลงให้เหลือไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2570
วิกฤตสูญเสียด้านเศรษฐกิจและชีวิต
ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา สสส. ได้ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่าการป้องกันอุบัติเหตุเป็นเพียงภาระค่าใช้จ่าย ไปสู่การยอมรับร่วมกันว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Gross Domestic Product (GDP) ของประเทศได้ในระยะยาว อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นวิกฤตทางสุขภาวะและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต อนาคต และศักยภาพของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้Also read“เสรีพิศุทธ์” ขีดเส้น 5 ธ.ค. บี้ “โสภณ” ชี้ขาดร้องสอบ ป.ป.ช.
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างหนัก โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 16,078 ราย ซึ่งคิดเป็นอัตราประมาณ 24 คนต่อประชากรแสนคน แม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่ต้องการให้อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2570 อย่างชัดเจน
4 กลไกปลดล็อกปัญหาจราจรทางบก
การลดจำนวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจำเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านแนวคิดระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) ซึ่งออกแบบระบบการเดินทางเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต โดยเน้น 4 ประเด็นสำคัญในการปลดล็อก ได้แก่ 1. กลไกบริหารจัดการและการทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงนโยบายสู่ระดับพื้นที่ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ใช้ข้อมูลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. พลังสังคมและการลงทุนเพื่อเด็กและเยาวชน โดยยกระดับความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะรถรับ-ส่งนักเรียน เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและติดตามความเสี่ยง
ประเด็นที่ 3 คือการสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า กำหนดมาตรฐานรถและเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุบทบาทของภาคธุรกิจและระบบประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนประเด็นที่ 4 คือมาตรการป้องปรามและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการจัดการปัญหายานยนต์ส่วนบุคคลที่ขับขี่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ การควบคุมความเร็วในการเดินทาง และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรม
เครือข่ายตำบลปลอดภัยและอำเภอเสี่ยง
สสส. ได้ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างระบบจัดการปัญหาทั่วประเทศ โดยพัฒนาเครือข่ายคนทำงานบูรณาการงานร่วมกับเครือข่ายพี่เลี้ยงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ สอจร. เพื่อเสริมพลังอำเภอเสี่ยงลดอุบัติเหตุจำนวนกว่า 200 อำเภอ และเสริมพลังพื้นที่สร้างตำบลปลอดภัยมากกว่า 400 แห่ง นอกจากนี้ ยังร่วมกับภาคเอกชนสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนเพื่อพนักงานปลอดภัยจำนวน 2,500 แห่ง
การลงทุนเพื่อความยั่งยืนนี้เน้นที่การลงทุนในทุนมนุษย์และระบบนิเวศที่เอื้อต่อความปลอดภัย โดยมุ่งลงทุนในเด็กและเยาวชน ลงทุนในพลังชุมชนและท้องถิ่น ลงทุนในข้อมูล วิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่ไม่ยอมรับให้ความสูญเสียบนท้องถนนเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้ทุกคนเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั่วประเทศ
สัมมนาวิชาการระดับประเทศที่เมืองทองธานี
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ได้มีการเปิดฉากเวทีสัมมนาวิชาการระดับชาติ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการรวมตัวของ ศปถ., กระทรวงคมนาคม, สสส., กรมการขนส่งทางบก, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรมควบคุมโรค และมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนออกเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่ Unlocking Collaborative Governance, Unlocking Safe Mobility, Unlocking Deterrence & Enforcement และ Unlocking Safe Cities
ผลลัพธ์จากเวทีนี้จะถูกนำไปเชื่อมโยงกับแผนความปลอดภัยทางถนน แผนแม่บทฉบับที่ 6 รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 14 เพื่อให้ข้อเสนอนโยบายปรากฏอยู่ในแผนแม่บทอย่างเป็นทางการและมีการติดตามกำกับอย่างต่อเนื่อง ตามบทเรียนความสำเร็จจากนานาประเทศที่ชี้ให้เห็นว่า การจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต้องมุ่งเน้นการสร้างระบบจัดการความปลอดภัยทั้งระบบ โดยกำกับความเสี่ยงด้านยานพาหนะ โครงสร้างพื้นฐาน และความเร็ว พร้อมทั้งเสริมทักษะสมรรถนะบุคคลควบคู่ไปกับระบบกำกับติดตามที่ต่อเนื่อง
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