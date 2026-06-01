สสว. เตรียมจัดงานมหกรรม 'OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026' ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคเหนือ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.
) เตรียมจัดงานมหกรรม 'OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026' ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด 'สร้างโอกาสและเติบโตไปกับ OSS' ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคเหนือ โดยรวบรวมสุดยอดสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า 60 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจครบวงจร สสว.
เตรียมจัดโปรโมชันล้างสต็อก 'นาทีทอง' ลด แลก แจก แถม กันแบบจุกๆ แน่นอน! ช็อปทิ้งทวน: กวาดของดี สินค้าเด็ด อัตลักษณ์อีสานจาก 61 สุดยอดร้านค้า SMEs ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้า รวบรวมมาไว้ให้ช็อปครบจบในที่เดียว โอกาสของคนทำธุรกิจ: ศูนย์ OSS ยังคงเปิดให้บริการคำปรึกษาธุรกิจฟรี!
ใครอยากหาแหล่งเงินทุน หรืออยากต่อยอดธุรกิจ เดินเข้ามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยสสว. ชวนร่วมงาน 'OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026' ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ รวมสุดยอดเอสเอ็มอีภาคเหนือกว่า 60 ร้านค้า ช้อปครบ จบในที่เดียว พร้อมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจครบวงจ
OSS & Smes GROW TOGETHER FAIR 2026 สสว. Smes ภาคเหนือ
