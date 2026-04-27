สสว. จัดงานใหญ่ 'OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026' ภาคกลาง ดึงเอสเอ็มอีทั่วประเทศกว่า 280 ราย

สสว. เปิดงาน 'OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026' ภาคกลาง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2569 รวบรวมผู้ประกอบการ SMEs กว่า 280 ราย พร้อมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจครบวงจร คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 20 ล้านบาท
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.
ได้เปิดงาน “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026” อย่างยิ่งใหญ่ในภาคกลาง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2569 งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสและเติบโตไปกับ OSS” โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน โดยรวบรวมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพกว่า 280 รายจากทั่วประเทศ มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อนถึงความสามารถและความหลากหลายของ SMEs ไทย พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สสว.
เป็นประธาน พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ และให้กำลังใจผู้ประกอบการ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของ SMEs ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมบริการที่ครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ สสว.
ได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับคู่ค้าและผู้ซื้อรายสำคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น “นาทีทอง” ที่มีการแจกส่วนลดและของรางวัล ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ช่วยกระตุ้นยอดขายและสร้างบรรยากาศที่คึกคัก สสว.
มุ่งหวังว่างาน “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026” จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้า เชื่อมโยงตลาด และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs ไทยในระยะยาว โดยคาดหวังว่าจะมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 280 รายทั่วประเทศ และจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจอย่างน้อย 20 ราย ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น depa, ไปรษณีย์ไทย, Google Thailand และ Pantip MALL เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างทางเลือก Marketplace ไทย สสว.
ยังคาดการณ์ว่า SMEs จะเติบโต 2-2.8% ในปีนี้ และได้วางแผนที่จะพัฒนา SMEs ให้เข้าสู่มาตรฐานสีเขียวอีกด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2569 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒน
บิวกิ้น-พีพี คว้า 2 รางวัลใหญ่ WIEA International Entertainment Awards 2026 สร้างชื่อเสียงให้ไทย!บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ พีพี กฤษฏ์ คว้ารางวัล “ศิลปินนานาชาติผู้ทรงอิทธิพล” และ “ศิลปินต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2026” จากเวที WIEA International Entertainment Awards 2026 ที่มาเก๊า สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคลับและวงการบันเทิงไทย
Read more »
LIVE 🔴 ถ่ายทอดสด 'นครราชสีมา 3M Films พบ อิหร่าน' วอลเลย์บอลสโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026LIVE 🔴 ดูวอลเลย์บอลสด “นครราชสีมา 3M Films พบ เมห์เรกัน นูร์ คลับ” ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อิหร่าน รายการ “สโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026” (AVC Women’s Champions League 2026) ผลวอลเลย์บอลล่าสุด ตารางวอลเลย์บอลวันนี้ เวลา 19.00 น.
Read more »
สสว.จัดงาน OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026 ยกระดับเอสเอ็มอีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมจัดงาน OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026 มหกรรมยกระดับ SMEs ไทยครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ, Workshop, มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
Read more »
ทำไม 'รัฐบาล' ควรให้โอกาส SMEs เข้าสู่กระบวนการ 'จัดซื้อจัดจ้างรัฐ' ?การให้โอกาส SMEs เป็นกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว แม้อาจมีความเสี่ยงในระยะสั้น SMEs ที่ได้รับสัญญาจากภาครัฐจะมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นถึง 10% ภายในหนึ่งปี เพราะสามารถนำรายได้ไปลงทุนพัฒนาธุรกิจต่อได้
Read more »
ถ่ายทอดสด 'สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค พบ อินโดนีเชีย' วอลเลย์บอลสโมสรหญิงMONOMAX และ VBTV ถ่ายทอดสด “สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค พบ บันดุง บีเจบี ตันดามาตา” ดูวอลเลย์บอลสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเชีย รายการ “สโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026” (AVC Women’s Champions League 2026) ผลวอลเลย์บอลล่าสุด ตารางวอลเลย์บอลวันนี้ เวลา 19.00 น.
Read more »