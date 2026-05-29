สสว.เร่งลุย 2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการโตได้ไกลไปจริง พลิกพิษต้นทุนพุ่งเป็นโอกาส

สสว.เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนเมษายน 2569 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนเมษายน 2569 อยู่ที่ระดับ 46.0 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีปัจจัยสนับสนุน
สสว. เร่งลุย 2 โครงการ ‘Empowering SME ’ และ ‘ SME National Awards’ ส่งเสริม ผู้ประกอบการ โตได้ไกล ไปจริง พลิกพิษ ต้นทุน พุ่งเป็นโอกาสรักษาการผู้จัดการสำนักงาน ส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.
) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนเมษายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,797 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคและ 27 สาขาธุรกิจ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนเมษายน 2569 อยู่ที่ระดับ 46.0 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีปัจจัยสนับสนุนก็ตาม สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง และราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ ดัชนีด้านต้นทุนอยู่ในระดับต่ำที่ 33.6 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึง 3.7 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของผู้ประกอบการอย่างชัดเจน การจ้างงานและการลงทุนชะลอตัว แม้ว่าจะยังไม่ชะลอตัวลงมากนัก แต่ผู้ประกอบการยังคงมีความระมัดระวังต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และความเชื่อมั่นรายภูมิภาคปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากตะวันออกกลางทำให้ความเชื่อมั่นของ SME ลดลงและต่ำกว่าค่าฐานในทุกภูมิภาค โดยภาคตะวันออกและภาคใต้มีระดับความเชื่อมั่นต่ำที่สุ
ผู้ประกอบการ SME ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม โตได้ไกล พลังงาน ค่าขนส่ง ราคาวัตถุดิบ ตะวันออกกลาง ต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง ราคาวัตถุดิบ เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ โครงการ ส่งเสริม ต้นทุน ความเชื่อมั่น เศรษฐ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สัญญาณฟื้นชัด! SME D Bank ชี้เอสเอ็มอีไทยมั่นใจธุรกิจ Q1/69SME D Bank เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอี ไตรมาส 4 ปี 2568 คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ปรับตัวดีขึ้น จากปัจจัยหนุนสำคัญเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวและคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
Read more »
SME D Bank มอบของขวัญปีใหม่ 2569 หนุนเอสเอ็มอีไทยรอบด้าน ทั้งสินเชื่อ พัฒนาศักยภาพ และแก้หนี้SME D Bank เปิดตัวมาตรการสนับสนุนเอสเอ็มอีรอบด้าน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2569 ทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพ และมาตรการช่วยเหลือด้านการแก้ไขหนี้สิน เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
Read more »
ครม.จ่อขยาย “SME Green Productivity” ถึงสิ้นปี 69 เพิ่มวงเงิน 30 ล้านต่อรายครม.จ่อขยาย “SME Green Productivity” ถึงสิ้นปี 2569 เพิ่มวงเงินต่อราย 30 ล้าน หนุนปรับเครื่องจักร–ยานพาหนะสู่พลังงานสะอาด
Read more »
เปิดปัจจัยเสี่ยง เงินเฟ้อปี 69 ต่ำ 0–1% เศรษฐกิจฟื้นช้า-กำลังซื้ออ่อนสนค.ชี้เงินเฟ้อปี 2569 เสี่ยงต่ำจากเศรษฐกิจโตช้า บาทแข็ง พลังงานถูก ค่าไฟลด กำลังซื้ออ่อน หวั่นฟื้นไม่ทั่วถึง กระทบรายได้ฐานรากและ SME
Read more »
เทียบนโยบายเศรษฐกิจ 'เพิ่มรายได้-ลดค่าครองชีพ-แก้หนี้' พรรคไหนโดนใจสุดเจาะลึกมหาสงครามชิงเก้าอี้รัฐบาล 2569 เมื่อทุกพรรคเปิดพิมพ์เขียวทุ่มงบมหาศาลแก้ปมปากท้อง ทั้งล้างหนี้ครัวเรือน ลดค่าน้ำ-ไฟ และอัดฉีด SME ‘ฐานเศรษฐกิจ’ วิเคราะห์ละเอียด นโยบายเศรษฐกิจพรรคไหนใช้งบเท่าไหร่ และจะเอาเงินมาจากไหน?...
Read more »
SME D Bank ทุบสถิติ พาเอสเอ็มอีถึงแหล่งทุนทะลุ 7.9 หมื่นล้าน พร้อมบริหาร NPLs ต่ำสุดSME D Bank เผยผลงานปี 2568 สร้างสถิติใหม่ พาเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน 79,043 ล้านบาท พร้อมบริหาร NPLs ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหลือเพียง 7.9% และปักธงปี 2569 มุ่งพัฒนาคู่เติมทุนยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอี
Read more »