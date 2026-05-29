สสว.เร่งลุย 2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการโตได้ไกลไปจริง พลิกพิษต้นทุนพุ่งเป็นโอกาส

สสว.เร่งลุย 2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการโตได้ไกลไปจริง พลิกพิษต้นทุนพุ่งเป็นโอกาส
ผู้ประกอบการSMEต้นทุน
📆5/29/2026 10:08 AM
📰PostToday
สสว.เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนเมษายน 2569 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนเมษายน 2569 อยู่ที่ระดับ 46.0 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีปัจจัยสนับสนุน

สสว. เร่งลุย 2 โครงการ ‘Empowering SME ’ และ ‘ SME National Awards’ ส่งเสริม ผู้ประกอบการ โตได้ไกล ไปจริง พลิกพิษ ต้นทุน พุ่งเป็นโอกาสรักษาการผู้จัดการสำนักงาน ส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.

) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนเมษายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,797 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคและ 27 สาขาธุรกิจ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนเมษายน 2569 อยู่ที่ระดับ 46.0 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีปัจจัยสนับสนุนก็ตาม สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง และราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ ดัชนีด้านต้นทุนอยู่ในระดับต่ำที่ 33.6 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึง 3.7 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของผู้ประกอบการอย่างชัดเจน การจ้างงานและการลงทุนชะลอตัว แม้ว่าจะยังไม่ชะลอตัวลงมากนัก แต่ผู้ประกอบการยังคงมีความระมัดระวังต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และความเชื่อมั่นรายภูมิภาคปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากตะวันออกกลางทำให้ความเชื่อมั่นของ SME ลดลงและต่ำกว่าค่าฐานในทุกภูมิภาค โดยภาคตะวันออกและภาคใต้มีระดับความเชื่อมั่นต่ำที่สุ

สัญญาณฟื้นชัด! SME D Bank ชี้เอสเอ็มอีไทยมั่นใจธุรกิจ Q1/69 — SME D Bank เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอี ไตรมาส 4 ปี 2568 คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ปรับตัวดีขึ้น จากปัจจัยหนุนสำคัญเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวและคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
SME D Bank มอบของขวัญปีใหม่ 2569 หนุนเอสเอ็มอีไทยรอบด้าน ทั้งสินเชื่อ พัฒนาศักยภาพ และแก้หนี้ — SME D Bank เปิดตัวมาตรการสนับสนุนเอสเอ็มอีรอบด้าน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2569 ทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพ และมาตรการช่วยเหลือด้านการแก้ไขหนี้สิน เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
ครม.จ่อขยาย "SME Green Productivity" ถึงสิ้นปี 69 เพิ่มวงเงิน 30 ล้านต่อราย — ครม.จ่อขยาย "SME Green Productivity" ถึงสิ้นปี 2569 เพิ่มวงเงินต่อราย 30 ล้าน หนุนปรับเครื่องจักร–ยานพาหนะสู่พลังงานสะอาด
เปิดปัจจัยเสี่ยง เงินเฟ้อปี 69 ต่ำ 0–1% เศรษฐกิจฟื้นช้า-กำลังซื้ออ่อน — สนค.ชี้เงินเฟ้อปี 2569 เสี่ยงต่ำจากเศรษฐกิจโตช้า บาทแข็ง พลังงานถูก ค่าไฟลด กำลังซื้ออ่อน หวั่นฟื้นไม่ทั่วถึง กระทบรายได้ฐานรากและ SME
เทียบนโยบายเศรษฐกิจ 'เพิ่มรายได้-ลดค่าครองชีพ-แก้หนี้' พรรคไหนโดนใจสุด — เจาะลึกมหาสงครามชิงเก้าอี้รัฐบาล 2569 เมื่อทุกพรรคเปิดพิมพ์เขียวทุ่มงบมหาศาลแก้ปมปากท้อง ทั้งล้างหนี้ครัวเรือน ลดค่าน้ำ-ไฟ และอัดฉีด SME 'ฐานเศรษฐกิจ' วิเคราะห์ละเอียด นโยบายเศรษฐกิจพรรคไหนใช้งบเท่าไหร่ และจะเอาเงินมาจากไหน?
SME D Bank ทุบสถิติ พาเอสเอ็มอีถึงแหล่งทุนทะลุ 7.9 หมื่นล้าน พร้อมบริหาร NPLs ต่ำสุด — SME D Bank เผยผลงานปี 2568 สร้างสถิติใหม่ พาเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน 79,043 ล้านบาท พร้อมบริหาร NPLs ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหลือเพียง 7.9% และปักธงปี 2569 มุ่งพัฒนาคู่เติมทุนยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอี
