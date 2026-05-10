สศร. เดินหน้าสำรวจพื้นที่จังหวัดระยอง เตรียมความพร้อมสู่มหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลก Thailand Biennale, Rayong 2027 เพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์เมืองศิลปะ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ เพื่อวางแผนจัดงาน Thailand Biennale, Rayong 2027 มุ่งยกระดับระยองให้เป็นศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในระดับสากลได้ก้าวเข้าสู่ก้าวสำคัญอีกครั้ง เมื่อสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือ สศร.
ได้นำคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อสำรวจความพร้อมและคัดเลือกสถานที่สำหรับการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Rayong 2027 ซึ่งถือเป็นงานเทศกาลศิลปะระดับโลกที่จะเปลี่ยนเมืองระยองให้กลายเป็นหอศิลป์กลางแจ้งขนาดใหญ่ การเดินทางสำรวจในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคส่วนต่างๆ นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง หรือ RILA นายพศิน ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง รวมถึงตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ และการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ คณะทำงานได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสถานที่ที่มีความหลากหลายและมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เพื่อให้งานศิลปะที่จะถูกนำมาจัดแสดงสามารถสื่อสารกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างทรงพลัง โดยเริ่มต้นจากการสำรวจมูลนิธิพะเนียงทอง ซึ่งมีอาคารที่ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าถึงผู้คนได้ง่าย ต่อด้วยการเยี่ยมชมพุทธมณฑลระยองและสวนป่าวัดกรอกยายชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการไตร่ตรองและสร้างแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังได้สำรวจพื้นที่โครงการป่าชายเลนในอำเภอเมืองระยอง ซึ่งมีอาคารอเนกประสงค์ของ อบจ.
ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางสำหรับผู้เข้าชมงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและจุดเชื่อมโยงของงานศิลปะในแต่ละจุด และที่พลาดไม่ได้คือสวนพฤกษศาสตร์ระยอง พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง ธี่หยด ซึ่งการนำศิลปะร่วมสมัยมาวางไว้ท่ามกลางพันธุ์ไม้พื้นเมืองจะช่วยสร้างประสบการณ์การรับชมที่แปลกใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่เพียงแต่พื้นที่ทางธรรมชาติเท่านั้น คณะสำรวจยังได้ลงพื้นที่สำรวจจุดเช็คอินและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะร่วมสมัยกับรากเหง้าของชุมชน โดยได้เยี่ยมชมโอบบ์ ฟาร์มแอนด์คาเฟ่ ในอำเภอแกลง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจัดแสดงงานศิลปะอยู่เดิมและมีบรรยากาศที่ทันสมัย รวมถึงการเดินทางไปยังอนุสาวรีย์สุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงมหากวีเอกของโลกผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดระยองและประเทศไทย และการเยี่ยมชมอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์จากการสงครามเกาหลีที่สะท้อนถึงความกล้าหาญของราชนาวีไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนปากน้ำประแส การนำงานศิลปะระดับนานาชาติมาจัดวางในพื้นที่เหล่านี้ จะช่วยให้ประวัติศาสตร์ที่เคยถูกบันทึกไว้ในรูปแบบเดิม ถูกตีความใหม่ผ่านมุมมองของศิลปินร่วมสมัย ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจคุณค่าของอดีตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้ให้ความสนใจในเรื่องของความยั่งยืนและวิถีชีวิตชุมชน โดยได้เข้าไปสำรวจบ้านตากาแฟ ในอำเภอแกลง ซึ่งเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีระบบบำบัดน้ำเสียและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่โดดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของงาน Biennale ยุคใหม่ที่มักจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และปิดท้ายการสำรวจที่เรือนขุนเรี่ยม ในชุมชนตลาดเก่าสามย่าน บ้านไม้โบราณที่สร้างขึ้นราวปี พ.
ศ. 2485 ซึ่งเคยเป็นบ้านพักของอดีตนายอำเภอแกลง สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งเก็บรักษาบรรยากาศของวิถีชีวิตในอดีตเอาไว้อย่างครบถ้วน การเลือกพื้นที่ที่มีความหลากหลายตั้งแต่มุมมองของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงนวัตกรรมรักษ์โลก จะทำให้ Thailand Biennale, Rayong 2027 ไม่ใช่เพียงแค่นิทรรศการศิลปะ แต่เป็นเส้นทางการเดินทางที่พานักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับจิตวิญญาณของชาวระยองอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายสูงสุดของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยในครั้งนี้ คือการสร้างระบบนิเวศทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในจังหวัดระยอง โดยการดึงดูดศิลปินชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์บริบทท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน และการพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้แก่เยาวชนในพื้นที่ การที่ สศร.
และหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดในครั้งนี้ เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้มั่นใจว่า งาน Thailand Biennale, Rayong 2027 จะสามารถจัดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก และประกาศศักยภาพของจังหวัดระยองในฐานะเมืองสร้างสรรค์ที่มีความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ที่รุ่มรวย และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนอย่างแท้จริ
Thailand Biennale Rayong 2027 ศิลปะร่วมสมัย ท่องเที่ยวระยอง สศร. เศรษฐกิจสร้างสรรค์
