สศช. ประเมินอุทกภัย 2569 สร้างความเสียหาย 4.5 หมื่นล้านบาท เกษตรภัยหนักสุด
สศช. แถลงมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยปี 2569 รวม 4.5 หมื่นล้านบาท ภาคเกษตรเสียหาย 2.2 หมื่นล้านบาท ด้านรัฐเยียวยาแล้ว 1.73 ล้านครัวเรือน วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศช.) เผยผลการประเมินว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ปี 2569 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม มีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นรวมประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 0.12% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2568 โดยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนตั้งแต่ tanggal 16 กันยายน ถึง tanggal 10 พฤศจิกายน ปี 2569 ครอบคลุมพื้นที่ 58 จังหวัด มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6.80 ล้านคน หรือร้อยละ 9.65 ของประชากรทั้งประเทศ
ภาพรวมความเสียหายและมาตรการเยียวยา
เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อที่อยู่อาศัย ระบบคมนาคม และทรัพย์สินของประชาชน โดยมีข้อมูลระบุว่า มีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย 80,169 หลัง และรถยนต์ประมาณ 100,000 คัน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นในหมวดนี้รวมอยู่ที่ 50,726 ล้านบาท ภาครัฐจึงได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 พบว่ามีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจำนวน 2.57 ล้านครัวเรือน และได้รับการโอนเงินช่วยเหลือแล้ว 1.73 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 67.08 ของผู้ยื่นคำขอทั้งหมด คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือสะสม 12,703.26 ล้านบาทAlso readกรมอุทยานฯ เปิดรายชื่อ 10 อุทยานฯ รายได้สูงสุดปี 2569
ภาคเกษตรกรรมเผชิญภัยรุนแรงที่สุด
การประเมินความเสียหายต่อภาคการผลิตพบว่า ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด มีสัดส่วน 8.75% ของ GDP โดยพื้นที่เกษตรและการประมงได้รับผลกระทบรวมประมาณ 1.99 ล้านไร่ ประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 22,355.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.84% ของ GDP ภาคเกษตร เมื่อพิจารณาแยกตามกิจกรรมการผลิตพบว่า หมวดพืชได้รับความเสียหายสูงสุด โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 1.859 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 176,004 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 21,534.67 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของภาคการผลิตหลักต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมและภาคท่องเที่ยว
สำหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วน 28.56% ของ GDP พบว่าสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจำนวน 4,635 แห่ง ประเมินมูลค่าความเสียหายรวม 18,205.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.11% ของ GDP สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โดยความเสียหายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม คิดเป็น 98.02% ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด ส่วนภาคบริการและการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วน 6.29% ของ GDP แม้มูลค่าความเสียหายโดยตรงจะอยู่ในวงจำกัด แต่สถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดการยกเลิกการจองที่พักในบางพื้นที่ประมาณ 10-20% อาทิ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจในภาคบริการด้านการท่องเที่ยวไว้ที่ประมาณ 4,506.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.16% ของ GDP สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
แนวโน้มผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงในอนาคต
แม้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะยังอยู่ในวงจำกัดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจประเทศ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อรายได้ครัวเรือน กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับพื้นที่ และกระบวนการผลิตในสาขาเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยง สำหรับการติดตามในระยะต่อไปจะต้องพิจารณาความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย และการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของภาคการผลิต ตลอดจนผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำและสภาพอากาศในช่วงเพาะปลูก ตลอดจนสร้างแรงกดดันต่อผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร
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