สศช. เผยไทยไตรมาส 3 ขยายตัว 2.9% การลงทุนเอกชนพุ่งสูงสุด 55 ไตรมาส
สภาพัฒน์เปิดรายงานเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2569 ขยายตัว 2.9% จากการลงทุนเอกชนและส่งออกที่แข็งแกร่ง ปรับเพิ่มประมาณการโตปีนี้เหลือ 2.5%
นาย ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยข้อมูล เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2569 ว่า ขยายตัวได้ร้อยละ 2.9 ต่อปี โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจาก การลงทุน รวมที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 11.8
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันตัวเลขนี้คือ การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 55 ไตรมาส อยู่ที่ร้อยละ 16.2 ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้าและบริการ также ขยายตัวได้ร้อยละ 18.3 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการผลิตและการค้าที่แข็งแกร่งAlso readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
ส่งออกและลงทุนภาคเอกชนนำ Growth
การขยายตัวของภาคส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของประเทศ สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 14.5 โดยเป็นการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวร้อยละ 16.2 และบริการขยายตัวร้อยละ 6.9 สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นโดดเด่น ได้แก่ สินค้าเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรต่างๆ
อย่างไรก็ตาม มีบางหมวดสินค้าที่การส่งออกลดลง ได้แก่ อาหาร รถยนต์นั่ง น้ำตาล และข้าว ส่วนด้านนำเข้ายังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 16.3 ซึ่งชะลอตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 18.6 โดยสินค้าที่นำเข้ามาก ได้แก่ ยานพาหนะ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ทองคำ และเครื่องจักร
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับขึ้นตามการผลิต
จากการปรับปรุงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ให้สะท้อนภาพปัจจุบันมากขึ้น ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 จากก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 1.6 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ด้านสาขาการค้าปลีกและค้าส่งยังคงขยายตัวได้ดีจากมาตรการภาครัฐอย่างไทยช่วยไทยพลัส ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.1 แต่สาขาที่พักแรมและบริการอาหารชะลอตัวลงเล็กน้อย
ภาพรวม 9 เดือนและประมาณการเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2569 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบปีที่แล้ว ซึ่งยังคงเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรับไตรมาส 1 และ 2 ที่มีการปรับแก้ตัวเลขจากดัชนี MPI ย้อนหลัง ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2.4 ตามลำดับ
ทั้งนี้ สศช. ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2569 ใหม่ คาดว่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.5 จากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 2 ถึง 2.5 (ค่ากลางร้อยละ 2.2) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น
ความเสี่ยงและทิศทางปีหน้า
สำหรับเศรษฐกิจปี 2570 สศช. คาดการณ์ว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2 ถึง 3 (ค่ากลางร้อยละ 2.5) โดยปัจจัยเสี่ยงและสมมติฐานสำคัญรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่คาดขยายตัวร้อยละ 3.3 ลดลงจากปีปัจจุบัน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 33 ถึง 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่ออัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.02 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.4 แม้หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68.61 ของ GDP แต่ทุนสำรองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ 2.39 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
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