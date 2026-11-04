สว.เชียงใหม่ จี้รัฐบาลระงับร่างกฎหมาย4ฉบับภูมิใจไทย ชี้ขัดยุทธศาสตร์ชาติ
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ยื่นข้อเสนอผ่านประธานวุฒิสภาให้ระงับร่างกฎหมาย4ฉบับของพรรคภูมิใจไทย พร้อมระบุผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังสังคมอย่างชัดเจน
นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นข้อเสนอสำคัญต่อรัฐบาลผ่านประธานวุฒิสภา เพื่อเรียกร้องให้ระงับการพิจารณาและเสนอร่างพระราชบัญญัติจำนวน 4 ฉบับ ที่มาจากความริเริ่มของ พรรคภูมิใจไทย โดยชี้แจงว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบหากไม่มีการศึกษาอย่างรอบด้าน
รายละเอียดร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับที่ถูกระงับ
ร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับที่ นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล ยกตัวอย่างประกอบด้วย พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS), พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยระบุว่าสาระสำคัญของร่างกฎหมายใหม่คือการยกเลิกการเรียกเก็บเงินบำรุงจากอุตสาหกรรมสุราและยาสูบ แล้วเปลี่ยนมาจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทน ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมAlso readรมว.ยธ. พร้อมอายัดทรัพย์ “สส.ไอเดียร์-สามี” ทันที หากหลักฐานครบ
การเปลี่ยนแปลงกลไกทางการเงินนี้ทำให้เกิดข้อกังวลว่าองค์กรทั้ง 4 จะสูญเสียความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยเฉพาะสถานี Thai PBS ที่เป็นสื่อสาธารณะ รวมถึงขาดหลักประกันงบประมาณที่แน่นอนและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาด้านกีฬาที่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเหล่านี้โดยตรง
มุมมองภาคประชาสังคมและผลการประเมินยุทธศาสตร์ชาติ
ก่อนหน้าการยื่นข้อเสนอของ นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 39 องค์กร ได้ยื่นหนังสือคัดค้านร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 โดยอ้างว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะลดทอนพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มเปราะบางในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
นอกจากความเห็นของภาคประชาชนแล้ว ยังมีการอ้างอิงข้อมูลผลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคมจนถึงปี 2568 พบว่ารัฐบาลสามารถเพิ่มทุนทางสังคมได้เพียง 0.54% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 5.23% ขณะที่ปี 2570 ได้ตั้งเป้าหมายสูงขึ้นถึง 15% สะท้อนถึงความจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายอย่างละเอียดตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายปี 2562
ข้อเสนอแนะ 2 ข้อเพื่อการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล จึงเสนอให้รัฐบาลทบทวนและระงับการเสนอร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ตามข้อเรียกร้องของภาคประชาสังคมและผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความสอดคล้องของร่างกฎหมายต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง การเสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการช่วยเหลือเกื้อกูล และการรองรับสังคมสูงวัย
ประเด็นสุดท้ายที่ควรศึกษาคือบทบาทของผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ การมีกฎหมายที่ส่งเสริมบทบาทนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว หากไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างลึกซึ้ง อาจส่งผลเสียต่อโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่มีอยู่เดิม
ทิศทางต่อไปและขั้นตอนการดำเนินการของรัฐ
หลังจากการยื่นข้อเสนอผ่านประธานวุฒิสภาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานใดขึ้นมาศึกษาผลกระทบใน 4 ประเด็นดังกล่าวหรือไม่ โดยกระบวนการนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าจะให้ความสำคัญกับความเห็นของวุฒิสภาและภาคประชาสังคมมากน้อยเพียงใด
หากมีการศึกษาพบว่าร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุนทางสังคมตามที่คาดการณ์ไว้ รัฐบาลอาจต้องชะลอหรือปรับแก้เนื้อหาร่างกฎหมายก่อนที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ผ่านการพิจารณาในวาระถัดไป ซึ่งจะเป็นกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลที่สำคัญในระบบนิติบัญญัติของไทย
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics