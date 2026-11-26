สว.สำรองฟ้อง 19 รวมอนุทิน-เนวิน ฮั้วเลือกตั้งสว. ศาลอาญาทุจริตรับคดี
นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ยื่นฟ้อง 19 บุคคลรวมถึงนายอนุทินและนายเนวิน ชิดชอบ กรณีฮั้วเลือกตั้ง สว.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน 21 ธ.ค.
นาย อัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) สำรอง ได้ยื่นคำฟ้องต่อ ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ ภาค 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 19 ราย ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการฮั้วเลือก สมาชิกวุฒิสภา โดยในรายชื่อผู้ถูกฟ้องมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมอยู่จำนวนมาก
รายละเอียดคดีและบุคคลที่ถูกฟ้อง
ในสำนวนของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่ 26 ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการฮั้วเลือก สว. นั้น นายอัครวัฒน์ ระบุว่า มีชื่อของนายเนวิน ชิดชอบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงนางสาวไชยชนก ชิดชอบ และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีรายชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และอดีตประธาน กกต. อยู่ในบัญชีผู้ถูกกล่าวหาด้วยAlso readเกาหลีเหนือขับทูตสวิตฯ ตอบโต้การเปิดสถานทูตและนโยบายคว่ำบาตร
การยื่นฟ้องครั้งนี้ตั้งอยู่บนฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 มาตรา 157 และมาตรา 172 เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหามีทั้งข้าราชการและนักการเมือง การฟ้องจึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดอันนำไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขั้นตอนการพิจารณาของศาล
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ได้มีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้ว และกำหนดนัดหมายเพื่อตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ซึ่งก่อนหน้านี้กำหนดนัดไว้วันที่ 28 ธันวาคม แต่ศาลได้เลื่อนการนัดตรวจพยานหลักฐานให้เร็วขึ้นหลังอ่านคำร้องและสำนวนเสร็จสิ้น
นายอัครวัฒน์ แสดงความเชื่อมั่นว่าคดีนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากศาลได้ดำเนินการรับเรื่องราวและนัดหมายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้
คดีเพิ่มเติมและการเพิกถอนคำวินิจฉัย กกต.
นอกจากคดีที่ศาลอาญาทุจริตฯ ภาค 1 แล้ว นายอัครวัฒน์ ยังได้ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาในคดีแยกต่างหาก โดยคดีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และดำเนินการกับผู้สมัคร สว. ที่ถูกกล่าวหาว่าลงสมัครผิดกลุ่มอาชีพ
คดีหมายเลขดำที่ ลต.สว. 10/2569 นี้มีการฟ้องผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดรวม 229 คน ในจำนวนนี้เป็น สว. 138 คน ขณะที่ กกต. ดำเนินคดีเพียง 77 คน โดยขณะนี้คดีอยู่ในชั้นตุลาการศาลฎีกากำลังพิจารณา และคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆ นี้
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