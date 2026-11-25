สว. ลำดับที่ 4 ฟ้อง กกต. 8 คน ฉ้อราษฎร์บังหลวงฮั้วเลือกตั้งสว.
สมาชิกวุฒิสภาบัญชีสำรองลำดับที่ 4 ยื่นฟ้อง เลขาธิการ กกต. และกรรมการอีก 7 คน ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีเพิกเฉยต่อหลักฐานฮั้วเลือกตั้งสว. พร้อมเรียกค่าเสียหายวันละ 5,000 บาทต่อคน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
สมาชิกวุฒิสภา บัญชีสำรองลำดับที่ 4 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในคดีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อ นาย แสวง บุญมี เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง อีกจำนวน 7 คน รวมเป็นจำเลยทั้งสิ้น 8 คน ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการเพิกเฉยต่อการตรวจสอบการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยคดีนี้มีความคืบหน้าสำคัญเมื่อศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้โอนคดีดังกล่าวไปยัง ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 1 ตามคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่ระบุว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจของ ศาลอาญาคดีทุจริต ฯ อย่างชัดเจน
รายละเอียดคำฟ้องและข้อกล่าวหาหลัก
ในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาล โจทก์ระบุถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาว่าไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากมีการทุจริตโดยการฮั้วเลือกตั้ง แต่กลับพบว่าจำเลยทั้ง 8 คน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เพิกเฉยและไม่ดำเนินการนำคำร้องดังกล่าวมาวินิจฉัยชี้ขาดอย่างรวดเร็ว ทั้งที่มีพยานหลักฐานจากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่ 26 รองรับอยู่Also read2 แบงก์ยื่นปล่อยกู้ก้อนแรก 5 พันล้าน 'กองทุนน้ำมัน' เร่ง “คลัง” ค้ำประกัน
นอกจากนี้ โจทก์ยังกล่าวหาจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ว่าได้ร่วมกันมีมติไม่รับฟังพยานหลักฐานสำคัญจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งทำการตรวจสอบและพบพฤติการณ์การบล็อกโหวต เส้นทางการเงิน ตลอดจนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าข่ายความผิดฐานอั้งยี่และฟอกเงิน โจทก์จึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2561 มาตรา 32 มาตรา 58 มาตรา 69 และมาตรา 88 พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายในอัตราวันละ 5,000 บาทต่อคน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
สถานะการถอนฟ้องกรรมการเสียงข้างน้อย
ก่อนหน้านี้ในการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 5 ได้แก่ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และ นายชาย นครชัย ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีเสียงข้างน้อยในกรณีดังกล่าว ศาลจึงได้อนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยทั้งสองออกจากสารบบความเป็นการเฉพาะบุคคล
การถอนฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 2 คนนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแนวทางการต่อสู้คดี โดยเป็นที่คาดการณ์กันว่าการตัดชื่อออกจากจำเลย อาจนำไปสู่การกันตัวไว้เป็นพยานปากสำคัญในการไต่สวนและดำเนินคดีกับคณะคณะกรรมการการ-election ที่เหลืออยู่ต่อไป เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงหรือความบริสุทธิ์ใจในกรณีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นัดศาลแรกและผลกระทบทางกฎหมาย
สำหรับการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกมีกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะทำให้เห็นทิศทางและข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายจะนำมาสู้คดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อย่างชัดเจน โดยคดีนี้มีนัยสำคัญต่อกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งระดับชาติและการรักษาความโปร่งใสในกลไกการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
การดำเนินคดีนี้สะท้อนถึงความตึงเครียดและความสนใจสูงจากสาธารณชนต่อกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในอดีต และผลลัพธ์ของคำพิพากษาอาจส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระในอนาคต พร้อมทั้งกำหนดกรอบความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพิจารณาคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง
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