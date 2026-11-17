สว. สุนทร บุกประจานกากพิษคลุกขี้ไก่ 18 กอง สั่งอนุทินเคลื่อนเร็ว
สว. สุนทร เผยมิจฉาชีพหลอกแจกกากพิษคลุกขี้ไก่ให้เกษตรกร 18 กอง ยันฝนตกชะล้างสารพิษแน่ ขอ อนุทิน ชี้เป้าย้ายด่วน
สมาชิกวุฒิสภาไทยท่านหนึ่งเปิดเผยกรณีวิกฤตสิ่งแวดล้อมรุนแรง โดยระบุว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำกากสารพิษมาผสมกับดินและ ขี้ไก่ แล้วแจกจ่ายให้เกษตรกรใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในที่ดินทำกินจำนวนมาก
ขบวนการหลอกแจกกากพิษ 18 กอง
นายสุนทร สมาชิกวุฒิสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดถึงกลลวงที่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มใช้ช่องทางความว่างเปล่าของรัฐ เพื่อหลอกลวงประชาชนให้กลายเป็นเครื่องมือในการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมที่มีพิษภัยสูง โดยวิธีการคือการนำกากสารพิษมาคลุกเคล้ากับดินและผสมกับขี้ไก่ แล้วนำไปแจกให้ประชาชนฟรีโดยอ้างว่าเป็นปุ๋ยบำรุงดินที่มีประสิทธิภาพAlso readรัฐบาลยืนยันดีลจีนนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นข่าวปลอม ชี้แค่อบรมรีไซเคิล 18 เดือน ลุยปราบเข้ม
เมื่อเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่างก็หลงเชื่อและนำวัสดุดังกล่าวไปหว่านในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่สารพิษจะซึมลงสู่ดินและระบบนิเวศทางการเกษตรโดยตรง โดยนายสุนทร ระบุว่าขณะนี้สามารถยืนยัน existence ของกองสารพิษลักษณะดังกล่าวได้ชัดเจนถึง 18 กอง ที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อย่างน้อยมาหนึ่งปีเต็ม
การสะสมของกองสารพิษขนาดใหญ่นี้ถือเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงและต่อเนื่อง เพราะหากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง น้ำฝนจะทำการชะล้างสารพิษดังกล่าวให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อาหารและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ปัญหาเกี่ยงอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
สาเหตุหลักที่ทำให้อดีตปัญหาการกำจัดกากสารพิษคลุกขี้ไก่ที่ยาวนานกว่าหนึ่งปีไม่สามารถคลี่คลายลงได้ เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการเกี่ยงงอนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละหน่วยงานต่างอ้างว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง
นายสุนทร ระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือจัดการกับกองสารพิษเหล่านี้ เนื่องจากความล่าช้าในการตัดสินใจและขั้นตอนการบริหารจัดการที่ซ้ำซ้อน ทำให้โอกาสในการแก้ไขปัญหาล่าช้าไปกว่าที่ควรจะเป็น
จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะเดียวกัน ออกคำสั่งเด็ดขาดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ให้เร่งดำเนินการขนย้ายกองสารพิษทั้ง 18 กองนี้ออกนอกพื้นที่เกษตรกรรมทันที เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของมลพิษ
มาตรการเร่งด่วนยกระดับระบบประปา
นอกเหนือจากปัญหาขยะอุตสาหกรรม นายสุนทร ได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนอีกสองประการ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ประสบภัยจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบริโภคที่ไม่ปลอดภัย
ปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติและระบบประปาชุมชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารเคมี ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำดังกล่าวสำหรับการอุปโภคบริโภคได้โดยปลอดภัย ส่งผลให้มีประชาชนป่วยเป็นโรคผิวหนังเป็นจำนวนมากกว่าร้อยราย และยังมีรายงานการตรวจพบการสะสมของโลหะหนักในร่างกายของประชาชนอีกหลายราย
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว นายสุนทร จึงเสนอให้รัฐบาลเร่งติดตั้งโมดูลเสริมในระบบผลิตน้ำประปาชุมชน โดยการเพิ่มสารกรองชนิดแอคทิเวเต็ดคาร์บอน และทรายเขียว (Greensand) เพื่อช่วยดักจับและลดปริมาณโลหะหนักในน้ำ ให้ประชาชนสามารถใช้น้ำชำระล้างร่างกายและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยในเบื้องต้น
สถานการณ์นี้กำลังได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายนิติบัญญัติ โดยวุฒิสภากำลังกดดันให้ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลโดยเฉพาะนายอนุทิน ชี้จุดบูรณาการคำสั่งไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อยุติปัญหาการเกี่ยงอำนาจหน้าที่ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างเร่งด่วน
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics