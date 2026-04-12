สวนดุสิตโพล เผย ปชช. เห็นด้วยกับแนวทางรับมือวิกฤตพลังงานของรัฐบาล เน้นปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลในการรับมือวิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ลดภาษีน้ำมันและภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับการรับมือ วิกฤตพลังงาน ของรัฐบาล โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,266 คน ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2569 ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลเสนอในการรับมือ วิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปรับโครงสร้าง ราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันและค่าไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบสูงสุดถึงร้อยละ 72.
27 ของกลุ่มตัวอย่าง<\/p>
ผลสำรวจนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงาน โดยมีผู้ตอบว่าน่าจะสำเร็จร้อยละ 34.36 และไม่แน่ใจร้อยละ 32.23 นอกจากนี้ ประชาชนยังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะการลดภาษีน้ำมันและภาษีสรรพสามิต ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนสูงถึงร้อยละ 76.07<\/p>
การสำรวจครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาและปรับปรุงนโยบายในการรับมือกับวิกฤตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประเด็นหลักที่ประชาชนให้ความสำคัญคือ การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้อย่างตรงจุด ประชาชนคาดหวังว่าการปรับโครงสร้างราคาพลังงานจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว<\/p>
นอกจากนี้ ประชาชนยังให้ความสำคัญกับการมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น มาตรการคนละครึ่งพลัสและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ SMEs นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลปรับลดงบประมาณภาครัฐเพื่อนำมาช่วยเหลือลดผลกระทบแก่ประชาชนเป็นลำดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน<\/p>
การสำรวจยังเปิดเผยให้เห็นถึงความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากแนวทางที่ได้ประกาศไปแล้ว โดยประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีน้ำมันและภาษีสรรพสามิต เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือผู้บริโภคทั่วไป นอกจากนี้ ประชาชนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระยะยาว เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในอนาคต นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่หาประโยชน์จากวิกฤตพลังงาน เพื่อป้องปรามการฉวยโอกาสและรักษาความเป็นธรรมในสังคม<\/p>
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล กล่าวว่า ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ไขวิกฤตพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งบรรเทาภาระค่าครองชีพในทันทีและมีมาตรการระยะสั้นที่จับต้องได้มากกว่านโยบายเชิงหลักการหรือความเห็นทั่วไปที่อาจสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน<\/p>
ในขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิบายว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลในการ “ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน” เพราะมองว่าเป็นรากของปัญหาค่าครองชีพทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ระดับความเชื่อมั่นต่อมาตรการทั้ง 3 แนวทางว่าจะแก้วิกฤตได้จริงยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องสื่อสารและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง<\/p>
