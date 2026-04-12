สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างพลังงาน หวังรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤต

สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องการรับมือวิกฤตพลังงาน พบประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และต้องการให้รัฐบาลลดภาษีน้ำมันและสรรพสามิตเพิ่มเติม
12 เมษายน 2569 - “ สวนดุสิตโพล ” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อ “การรับมือ วิกฤตพลังงาน ของรัฐบาล” โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,266 คน ซึ่งทำการสำรวจทั้งทางออนไลน์และภาคสนาม ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2569 ผลการสำรวจที่ได้นั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยพบว่าจากแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงาน 3 ประการที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบกับแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ทั้ง ราคาน้ำมัน และค่าไฟฟ้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.
27 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด<\/p>
นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความคาดหวังว่าแนวทางทั้ง 3 ประการนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานให้สำเร็จได้จริง คิดเป็นร้อยละ 34.36 ในขณะที่มีผู้ที่ไม่แน่ใจถึงร้อยละ 32.23 และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องของการลดภาษีน้ำมันและภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 76.07 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเร่งด่วนในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน<\/p>
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ได้กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าวว่า ผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ที่ต้องการเห็นประเทศสามารถก้าวข้ามวิกฤตพลังงานไปได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งบรรเทาภาระค่าครองชีพในระยะสั้นที่สามารถจับต้องได้มากกว่านโยบายเชิงหลักการหรือข้อเสนอแนะทั่วไปที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชน ซึ่งสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนั้นจะต้องมีความชัดเจน ตรงประเด็น และตอบสนองต่อสถานการณ์จริงที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม<\/p>
ในส่วนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลในการ “ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน” นั้น เนื่องจากประชาชนมองว่านี่คือต้นตอของปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ระดับความเชื่อมั่นต่อมาตรการทั้ง 3 แนวทางว่าจะสามารถแก้ไขวิกฤตได้จริงนั้นยังอยู่ในระดับปานกลาง และมีสัดส่วนของผู้ที่ไม่แน่ใจค่อนข้างสูง ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของความไว้วางใจที่มีอยู่<\/p>
อย่างไรก็ตาม ความต้องการให้มีการ “ลดภาษีน้ำมันและภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม” ในสัดส่วนที่สูงมากนั้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นที่สามารถเห็นผลได้ในทันที ควบคู่ไปกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ซึ่งในมุมมองของการบริหารภาครัฐแล้ว นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายในการผสมผสานระหว่างการตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนกับการรักษาวินัยทางการคลังและความยั่งยืนในเชิงนโยบายของรัฐบาล<\/p>
จากผลการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและความต้องการที่หลากหลายของประชาชน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนทางการคลังและความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวด้วย การสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใส และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน<\/p>
นอกจากนี้ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ในมุมมองของดัชนีการเมือง พบว่าสถานการณ์โดยรวมยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งที่สำคัญ<\/p>
สวนดุสิตโพล วิกฤตพลังงาน ปรับโครงสร้างพลังงาน ราคาน้ำมัน ภาษีสรรพสามิต