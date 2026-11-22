สวนดุสิตโพลเผยปชช.กังวลสารพิษในน้ำ 76% กลัวตกค้างในอาหาร
ผลสำรวจสวนดุสิตโพลฉบับใหม่เผย 46% กังวลมาก เรื่องสารพิษในแม่น้ำ 76% กลัวตกค้างในอาหาร ชี้กฎหมายอ่อนแอ-ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอุปสรรค แก้ไขด่วน.
กลุ่ม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์สารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยดำเนินการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,193 คน ระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 ผลการเก็บข้อมูลสะท้อนถึงระดับความตื่นตระหนกและความห่วงใยต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง
ความกังวลสารพิษตกค้างในห่วงโซ่อาหารสูงสุด
ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าร้อยละ 46.94 ของประชาชนระบุว่าตนเองมีความกังวลต่อสถานการณ์นี้เป็นพิเศษ โดยความกังวลหลักมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงของสารพิษตกค้างในแหล่งอาหารประจำวัน ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.78 ที่ประชาชนแสดงความเสียดายและกลัวว่าปลา ผัก และข้าว ที่บริโภคอยู่เป็นประจำอาจปนเปื้อนสารอันตรายจากการปล่อยน้ำเสียหรือสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะAlso readสรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2023 ประจำวันพุธที่ 27 ก.ย.2566 ไทย ผงาดพุ่งอันดับ 5
นอกจากนี้ร้อยละ 74.35 ของผู้ตอบแบบสอบถามยังมองว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำคือความไม่จริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย และอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งทำให้มาตรการควบคุมมลพิษไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีตามที่ต้องการ
ประชาชนเรียกร้องรัฐบาลเปิดข้อมูลโปร่งใส
ประชาชนกว่าร้อยละ 72.42 มีความต้องการให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทเร่งด่วนในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งประกาศผลตรวจให้ประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้สังคมสามารถเตรียมตัวและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและมีข้อมูลรองรับที่แท้จริง
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหามลพิษทางน้ำได้สร้างความกังวลใจอย่างใหญ่หลวงต่อความปลอดภัยของปัจจัยสี่ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเร่งด่วนในการตรวจสอบแหล่งน้ำ เปิดเผยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใส บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด และต้องลงมือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับคืนสู่สังคม
นักสิ่งแวดล้อมชี้เป็นภัยคุกคามห่วงโซ่อาหาร
ในมุมมองเชิงวิชาการ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชี้ให้เห็นว่าปัญหามลพิษทางน้ำมิได้เป็นเพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วไป แต่ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อระบบห่วงโซ่อาหารของชาติ ซึ่งต้องการมาตรการเร่งด่วนในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษ และต้องมีการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ย้ำว่าภาครัฐควรนำงบประมาณจากค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมมาจัดสรรเพื่อใช้ในการบำบัดสารพิษตกค้างตามหลักสากลที่เรียกว่า ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หรือ Polluter Pays Principle ซึ่งจะช่วยกระจายภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษไปยังผู้ก่อให้เกิดเหตุโดยตรงและลดภาระของรัฐ
มาตรการเชิงนโยบายที่วัดผลได้จำเป็นที่สุด
ด้านผู้เชี่ยวชาญยังย้ำอีกว่า ภาครัฐจำเป็นต้องแสดงความมุ่งมั่นผ่านนโยบายที่มีรูปแบบจับต้องได้และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าการสื่อสารเชิงรับหรือการให้ข่าวเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ประชาชนเห็นความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างชัดเจนและสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลในระยะยาว
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