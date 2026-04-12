สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ ปชช. หนุนปรับโครงสร้างพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย

สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และต้องการให้รัฐบาลลดภาษีน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ
สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับการรับมือวิกฤต พลังงาน ของรัฐบาล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,266 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2569 ผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังและความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา พลังงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนั้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับ โครงสร้างราคา พลังงาน ทั้งน้ำมันและค่าไฟฟ้า โดยมีผู้เห็นด้วยถึง 72.
27% ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุด รองลงมาคือการจัดมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ SMEs ด้วยคะแนน 59.48% นอกจากนี้ ประชาชนยังเห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณภาครัฐ เพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรก ด้วยคะแนน 58.06% ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานได้ โดยมีผู้คาดหวังว่าจะสำเร็จ 34.36% ไม่แน่ใจ 32.23% สำเร็จแน่นอน 14.69% ไม่น่าจะสำเร็จ 13.98% และไม่สำเร็จ 4.74% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและความไม่มั่นใจของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล\นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นแล้ว ประชาชนยังมีความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดย 76.07% ต้องการให้รัฐบาลลดภาษีน้ำมันและภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยคะแนน 75.12% นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อย (54.74%) ส่งเสริมพลังงานทดแทนในระยะยาว (54.27%) และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้หาประโยชน์จากวิกฤตพลังงาน (46.05%) ผลสำรวจเหล่านี้บ่งบอกถึงความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในการแก้ไขปัญหาพลังงาน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินมาตรการที่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล\นางพรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล กล่าวว่า ผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ไขวิกฤตพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งบรรเทาภาระค่าครองชีพในทันที และการมีมาตรการระยะสั้นที่สามารถจับต้องได้มากกว่านโยบายเชิงหลักการหรือความเห็นทั่วไปที่อาจสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน สะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลต้องมีความชัดเจน ตรงประเด็น และตอบโจทย์สถานการณ์จริงที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดำเนินมาตรการต่างๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยา
