สวนดุสิตโพลสำรวจดัชนีการเมืองไทยพฤศจิกายน 2569 คะแนนลดลงต่อเนื่อง
สวนดุสิตโพลเผยแพร่ผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 พบว่าคะแนนภาพรวมลดลงเหลือ 3.48 จากเดือนตุลาคม สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่ลดลง
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ " ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2569" ซึ่งดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,097 คน ระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และภาคสนาม ผลการสำรวจพบว่า คะแนนภาพรวม ดัชนีการเมืองไทย ในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่เฉลี่ย 3.48 คะแนน ซึ่งลดลงจากเดือนตุลาคม 2569 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.52 คะแนน บ่งชี้ถึงแนวโน้มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่มีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินบทบาทพรรคการเมืองและผู้มีบทบาทโดดเด่น
ในส่วนของตัวชี้วัดต่างๆ พบว่า ฝ่ายค้านได้รับคะแนนประเมินผลงานสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ 4.26 คะแนน ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนค่อนข้างต่ำ สะท้อนถึงความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารประเทศที่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการว่างงาน ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ซึ่งอยู่ที่เฉลี่ยเพียง 2.86 คะแนน แสดงถึงความกังวลสูงสุดของประชาชนต่อประเด็นดังกล่าวAlso readงานใหญ่ประจำปี “สาธิตเกษตร” โชว์ศักยภาพนักเรียนผู้ปกครองปลื้ม
สำหรับนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนนี้ ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งได้รับการระบุชื่อโดยร้อยละ 29.85 ของกลุ่มตัวอย่าง ขณะที่ตัวแทนฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือ นางรักชนก ศรีนอก ด้วยสัดส่วนร้อยละ 32.71 แสดงให้เห็นว่าบทบาทการตรวจสอบและการแสดงออกของฝ่ายค้านได้รับความสนใจมากกว่าผลงานการบริหารของรัฐบาลในปัจจุบัน
ผลงานที่ประชาชนชื่นชมในไตรมาสสุดท้ายของปี
ผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบเป็นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวช่วงปลายปี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบมาตรการนี้ร้อยละ 40.83 ซึ่งเป็นประเด็นเชิงบวกเพียงเล็กน้อยในช่วงที่ดัชนีรวมมีทิศทางลดลง ในทางตรงกันข้าม ผลงานของฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดคือการตรวจสอบการทำงานและการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยได้รับคะแนนชื่นชอบร้อยละ 37.74 ซึ่งสะท้อนความต้องการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น
ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและดัชนีการเมือง
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า แม้ข้อมูลเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 จะขยายตัวดีขึ้น แต่ตัวเลขดัชนีการเมืองที่ลดลงอาจเกิดจากคำถามว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นจริงหรือไม่ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อให้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นทั้งในรายงานทางวิชาการและในชีวิตจริงของประชาชน
ด้าน ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะห์ว่า คะแนนภาพรวมที่ 3.48 คะแนนนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางการเมืองในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาที่ยังไม่เห็นผลชัดเจนทำให้ความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารประเทศลดลง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสที่ยังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญ
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at thaipost
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics