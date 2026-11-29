สวนดุสิตชูแนวคิด Glocalization ขับเคลื่อนวิชาการผ่าน Lifelong Learning
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผสานแนวคิด Glocalization และ Lifelong Learning สู่ The Power of SDU ยกระดับศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาให้ปรับตัวในยุคเปลี่ยนผ่าน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดทิศทางวิชาการโดยยึดถือปรัชญาการเชื่อมโยงอดีตสู่อนาคตผ่านกระบวนการคิดเชิงบริบทและทักษะเฉพาะทาง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและนักศึกษาในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่หมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
รากเหง้าปัญญาสู่ทักษะ Glocalization
ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการสังเกตโลกอย่างละเอียดถี่ถนัด เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถยืนหยัดและปรับตัวได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนต่าง ๆ โดยทักษะนี้มิใช่การวิ่งตามกระแสวิถีใดวิถีหนึ่งอย่างไร้ทิศทาง แต่คือการอ่านอดีตอย่างมีมิติเพื่อเข้าใจบริบทปัจจุบันและออกแบบอนาคตอย่างยั่งยืนAlso readสงขลาผนึก 162 โรงเรียนเอกชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็กยุค AI ชู Active Learning–GPAS 5 Steps พัฒนาทักษะคิด รับมือภัยสังคม
การวิเคราะห์รากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อมองสังคมร่วมสมัย ทำให้สามารถมองเห็นความต่อเนื่องของพฤติกรรมมนุษย์และพลวัตของเหตุการณ์โลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้ทราบว่าเบื้องหลังวิกฤตหรือความเปลี่ยนแปลงในทุกยุคสมัยล้วนมีร่องรอยให้เรียนรู้เสมอ
แนวคิด Glocalization ที่โรแลนด์ โรเบิร์ตสัน (Robertson) นำเสนอในปี 1995 ในบทคัดสรรชื่อ Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity ของ SAGE Publications ถือเป็นหัวใจของการสร้างคุณค่าในยุคปัจจุบัน โดยการเชื่อมโยงบริบทโลกเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างลงล็อก
ตัวอย่างปราชญ์ผู้ยึดถือ Lifelong Learning
แนวคิดเรื่องทักษะการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งสะท้อนผ่านชีวิตและผลงานของนักปราชญ์ทั้งในโลกสากลและไทยในอดีตจำนวนมาก เช่น ซือหม่าเชียน (Sima Qian) นักประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์ฮั่นของจีนที่ออกเดินทางทั่วแผ่นดินเพื่อสัมภาษณ์ผู้คน สังเกตภูมิประเทศ และเก็บเกี่ยวเรื่องเล่าจากชีวิตจริงก่อนร้อยเรียงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ซือจี้
งานของซือหม่าเชียนสะท้อนความจริงของสังคมมนุษย์อย่างลึกซึ้งตามที่มีการอ้างอิงไว้ในงานศึกษาของ Hardy ในปี 1999 และ Watson ในปี 1993 ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและการเชื่อมโยงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เข้ากับบริบทสังคมอย่างแนบแน่น
ในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิبنى บัตตูตา (Ibn Battuta) นักเดินทางและนักวิชาการชาวโมร็อกโกในศตวรรษที่ 14 ใช้เวลาเดินทางข้ามดินแดนและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อสังเกตและเปรียบเทียบวิถีชีวิตของผู้คน ตามรายงานของ Dunn ในปี 2012 ซึ่งแสดงออกถึงจิตวิญญาณของการค้นพบและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
สำหรับประเทศไทย พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อย่างแท้จริง โดยท่านฝึกฝนตนเองผ่านการอ่านและการสนทนากับผู้คนอย่างต่อเนื่องจนแตกฉานทั้งภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ดังที่บันทึกไว้ในหนังสือฟื้นความหลัง (อนุมานราชธน, 2531) ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปเป็นผู้ดูแล
The Power of SDU สู่การปฏิบัติจริง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แปรเปลี่ยนแนวคิดดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมจิบกาแฟ ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Space) ที่เปิดกว้างสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ความยืดหยุ่นทางอารมณ์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าผู้ใดจะยืนระยะได้ยาวในบริบทโลกที่ผันผวน ผู้ที่ปรับตัวได้ไวและเปิดรับความรู้ข้ามศาสตร์หรือเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ผนวกกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือผู้ที่สามารถเติมเต็มมุมมองทางวิชาการและแก้ปัญหาได้รอบด้าน
แนวคิดนี้สอดรับกับวิสัยทัศน์ The Power of SDU: Move forward with Wisdom & Collaboration ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปี 2568 ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการปัญญาจากอดีตเข้ากับความรู้เฉพาะทางและทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนทางวิชาการที่มีคุณภาพ
จริยธรรมวิชาการและวินัยทางปัญญา
การเชื่อมโยงปัญญาจากอดีตเข้ากับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทักษะแห่งอนาคต คือกระบวนการฝึกฝนที่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและวินัยทางปัญญาอย่างสูง ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวอมตะของอริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรีกโบราณที่อ้างถึงใน Durant ปี 1926
อริสโตเติลได้สะท้อนแก่นแท้ของการพัฒนาทักษะไว้อย่างลึกซึ้งว่า เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำ ๆ จนเป็นนิสัย ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำเพียงครั้งเดียว หากแต่คืออุปนิสัยที่ถูกขัดเกลาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัญญาทางวัฒนธรรมและความรู้ที่มีชีวิต มิได้ซ่อนอยู่เพียงในห้องเรียนหรือตำราวิชาการเท่านั้น แต่ยังซ่อนอยู่ในบทสนทนาและวิถีชีวิตธรรมดาของผู้คนรอบตัว การตระหนักรู้ในจุดนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและมีภูมิคุ้มกัน
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at siamrath_online
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle