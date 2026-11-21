สวนดุสิตโพล พบคนไทย 76.78% กังวลสารพิษในอาหาร ไม่เชื่อรัฐแก้ปัญหาได้
ผลสำรวจสวนดุสิตโพลพบคนไทยส่วนใหญ่กังวลสารพิษตกค้างในอาหารและแม่น้ำ ขณะที่ 44.01% ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลแก้วิกฤต พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลตรวจและบังคับใช้กฎหมายจริงจัง
ผลสำรวจล่าสุดจาก สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชี้ให้เห็นถึงความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชนไทยอย่างชัดเจน โดยข้อมูลระบุว่าประชาชนร้อยละ 76.78 มีความกังวลสูงสุดต่อสารพิษตกค้างในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,193 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และภาคสนาม ระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 ได้สะท้อนทัศนคติต่อประเด็นข่าวปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยร้อยละ 46.94 ระบุว่าตนเองมีความกังวลในระดับมากAlso readSamsung ไตรมาส 3/2022 รายได้โตเล็กน้อย กำไรลดลงเยอะจากธุรกิจหน่วยความจำ
เมื่อเจาะลึกไปที่ชนิดของอาหาร กลุ่มตัวอย่างกังวลเรื่องสารพิษตกค้างในอาหารประเภทปลา ผัก และข้าว มากที่สุด โดยตัวเลขนี้สอดคล้องกับสถิติความกังวลเรื่องสารพิษตกค้างในภาพรวมที่ร้อยละ 76.78 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่อาหารคือพื้นที่เสี่ยงหลักที่ประชาชนจับตามอง
ด้านความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ ผลสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ 44.01 ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารพิษได้สำเร็จ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 74.35 มองว่าอุปสรรคสำคัญเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง และอาจมีความเป็นไปได้ของผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการตรวจสอบ
รายละเอียดกลไกความกังวลและสาเหตุ
กลไกความกังวลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียว แต่เป็นการสะสมของความไม่ไว้ใจในระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าอุปโภคบริโภค โดยประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำและอาหารอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งเปิดเผยผลการตรวจวัดให้สาธารณชนทราบอย่างโปร่งใส ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 72.42
ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่น เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อมูลมักนำไปสู่ความตื่นตระหนกและผลกระทบทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประจำวันของครัวเรือนไทยในวงกว้าง
มุมมองผู้เชี่ยวชาญและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะห์ว่าปัญหาสารพิษปนเปื้อนกำลังสร้างความกดดันต่อความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลยังอยู่ในระดับต่ำ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องแสดงความโปร่งใสผ่านการตรวจสอบที่จริงจังและแก้ที่ต้นเหตุ
ในขณะเดียวกัน ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มองว่าวิกฤตการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำสำคัญทางภาคเหนือและลุ่มน้ำข้ามแดน สะท้อนถึงภัยคุกคามโดยตรงต่อระบบสุขาภิบาลน้ำดื่มและห่วงโซ่อาหารของประชาชนในระยะยาว
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมชี้ว่า ความกังวลสูงสุดสามอันดับแรกเชื่อมโยงกับปัจจัยสี่และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามลพิษทางน้ำไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่คือวิกฤตสุขภาพที่ต้องแก้ไขด้วยมาตรการเร่งด่วนควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ระยะยาว
ผลกระทบเชิงระบบและแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน
การคลี่คลายวิกฤตและฟื้นฟูความไว้วางใจของประชาชน จำเป็นต้องเริ่มจากการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงประมง ไปพร้อมกับการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน โดยเสนอให้ใช้แนวทางผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ในการนำงบประมาณค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมมาบำบัดสารพิษในตะกอนดิน
ดร.พรธิดาเน้นย้ำว่า ภาครัฐไม่สามารถพึ่งพาเพียงการสื่อสารเชิงรับได้อีกต่อไป แต่ต้องแสดงความมุ่งมั่นเชิงนโยบายผ่านการดำเนินงานที่วัดผลได้จริง เพื่อสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและฟื้นฟูความไว้วางใจในระยะยาวให้กับสังคมไทย
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