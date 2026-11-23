สลายแก๊งเรียกค่าไถ่ 2 นักท่องเที่ยวจีน ที่นาจอมเทียน ใช้ไฟฟ้ายิงสยบผู้ต้องหา
ตำรวจสลายปฏิบัติการเรียกค่าไถ่นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน 2 ราย ณ นาจอมเทียน ช่วยตัวประกันปลอดภัยสำเร็จ หลังผู้ต้องหารุกคืบใช้มีดจี้คอตนเอง ตำรวจต้องใช้ปืนชอร์ตไฟฟ้าสยบสถานการณ์
ปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันหญิงชาวจีน 2 ราย ที่ถูกกลุ่มคนร้ายชาวจีนด้วยกันจับตัว เรียกค่าไถ่ จำนวนเงิน 2 ล้านบาท ในพื้นที่ นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เสร็จสิ้นลงอย่างปลอดภัย โดยหญิงสาวทั้ง 2 คนสามารถหลุดพ้นจากเงื้อมมือของคนร้ายได้โดยไม่มีอันตรายใด ๆ แต่สถานการณ์กลับตึงเครียดเมื่อผู้ต้องหาไม่ยอมมอบตัวและใช้มีดจี้คอตนเองเพื่อข่มขู่เจ้าหน้าที่ จนตำรวจต้องเลือกใช้ปืนชอร์ตไฟฟ้ายิงสยบคลั่งเพื่อควบคุมสถานการณ์
เส้นทางการสืบสวนจับกุมตัวประกัน
คดีดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เมื่อชายชาวจีนรายหนึ่งเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ว่าเพื่อนหญิงชาวจีนอีก 2 รายได้เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา โดยแจ้งแผนการเดินทางว่าจะกลับกรุงเทพมหานครในวันที่ 18 พฤศจิกายน และกลับประเทศจีนในวันที่ 19 พฤศจิกายน แต่หลังจากนั้นครอบครัวและเพื่อนสนิทไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับหญิงสาวทั้งสองคนได้เป็นระยะเวลานานAlso read'ไม่รื้อเด็ดขาด' ปิดจบสยบข่าวลือ กทม. คอนเฟิร์ม 'อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย' ได้ไปต่อ
จนกระทั่งถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน หญิงสาวทั้ง 2 คนได้ติดต่อกลับมาผ่านวิดีโอคอลโดยขอยืมเงินจากเพื่อนจำนวน 500,000 บาท และต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ได้วิดีโอคอลอีกครั้งโดยในภาพเห็นหญิงสาวถูกปิดตาและมัดมืออยู่บริเวณเบาะหลังรถยนต์เก๋งของคนร้าย พร้อมถูกข่มขู่ว่าหากไม่โอนเงินเพิ่มอีก 1.5 ล้านบาท จะทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในอันตราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งและเร่งสืบสวนติดตามแกะรอยจนทราบว่าตัวประกันทั้ง 2 รายยังคงอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จึงได้ประสานงานกับ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และ พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผู้อำนวยการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ในการส่งทีมติดตามพิกัดตัวประกันอย่างใกล้ชิด จนทราบตำแหน่งแน่นอนว่าอยู่ในซอยนาจอมเทียน 38 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติการสนธิกำลังช่วยชีวิต
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ส่งชุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่เร็ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี สนธิกำลังร่วมกับตำรวจสืบสวนนครบาล 6 ตำรวจ สนง.ตำรวจนครบาลปทุมวัน ตำรวจสืบสวนภาค 2 ตำรวจท่องเที่ยว และชุดสืบสวนสำนักงานตำรวจภูธรนาจอมเทียน เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ พบว่าคนร้ายเป็นชายชาวจีนกำลังควบคุมตัวหญิงสาวทั้ง 2 คนไว้โดยมีการมัดมือหญิงสาวรายหนึ่ง ส่วนอีกรายถูกคนร้ายใช้มีดจี้คอบังคับให้อยู่ในรถ ก่อนที่คนร้ายจะเคลื่อนรถไปตามถนนเพื่อข่มขู่เจ้าหน้าที่และป้องกันไม่ให้เข้าควบคุมตัว ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด
เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาต่อรองให้คนร้ายสงบสติอารมณ์ และรอหาจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าช่วยเหลือตัวประกัน จนในที่สุดสามารถชิงตัวสาวชาวจีนทั้ง 2 รายออกมาได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม คนร้ายยังคงไม่ยอมจำนนและพยายามใช้มีดจี้คอตัวเองเพื่อข่มขู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม
การใช้กำลังสยบและผลพวงของเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่จึงอาศัยจังหวะที่เหมาะสมใช้ปืนชอร์ตไฟฟ้ายิงเข้าควบคุมสถานการณ์ ก่อนเข้าประชิดตัวและใช้กำลังเข้าควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้ในที่สุด ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว นายตำรวจจากสำนักงานตำรวจภูธรนาจอมเทียน 1 นาย บาดเจ็บถูกปืนชอร์ตไฟฟ้ายิงเข้าบริเวณแผ่นหลัง ส่วนคนร้ายบาดเจ็บบริเวณลำคอจากการใช้มีดจี้คอตนเอง
เจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาพยาบาล ก่อนนำตัวคนร้ายมาควบคุมไว้ที่สำนักงานตำรวจภูธรนาจอมเทียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายที่ร่วมกันประสานงานอย่างรวดเร็ว ใช้สติและไหวพริบในการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤต
พล.ต.ท.นพศิลป์ emphasized ว่าความสำเร็จของตำรวจไม่ใช่แค่จับคนร้ายได้ แต่ต้องรักษาชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ปลอดภัยด้วย โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างของการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการเรียกค่าไถ่ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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