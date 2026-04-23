สลับสัญญาณหุ้นไทยวันนี้: Dow Jones พุ่ง, น้ำมันดิบปรับขึ้น, จับตาผลประกอบการ

บล.พายวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ (23 เม.ย.69) ได้รับแรงหนุนจาก Dow Jones ที่ปรับขึ้น, ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น และความคืบหน้าในการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน พร้อมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นและระยะกลาง
ตลาด หุ้นไทย วันนี้ (23 เมษายน 2569) เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่น่าจับตามอง โดยได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ต่างประเทศและปัจจัยภายในประเทศที่ผสมผสานกัน บล.
พายได้วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด โดยเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งปิดบวกอย่างแข็งแกร่งถึง 340 จุด หรือคิดเป็น 0.7% การปรับตัวขึ้นนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากความคืบหน้าในการขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดในภูมิภาค และยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ออกมาในทิศทางที่ดีเกินคาด นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ Brent (BRT) ก็ปรับตัวขึ้นถึง 3.5% ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบที่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ การปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบนี้สะท้อนถึงภาวะอุปทานที่ตึงตัวในตลาดโลก การวิเคราะห์เชิงลึกของ บล.
พาย ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสนับสนุนการปรับขึ้นของหุ้นสหรัฐฯ อาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของหยุดยิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เช่น ผลประกอบการของบริษัท และธีมการลงทุนหลักอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Tech) ที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อคืนที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการทยอยรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า หากผลประกอบการออกมาดีและสามารถสร้างกำไรได้ ก็มีโอกาสที่หุ้นกลุ่มนี้จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บล.
พายยังคงแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังในการไล่ราคา เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับระดับราคาที่สูงเกินไป (Valuation) และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะคลี่คลายลงบ้าง แต่ช่องแคบฮอร์มุซ (Hormuz) ยังไม่ได้เปิดใช้งานตามปกติ ทำให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงอยู่ในภาวะขาดแคลน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบและเศรษฐกิจโลกโดยรวม สำหรับปัจจัยที่นักลงทุนควรติดตามในคืนนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนี PMI (Purchasing Managers' Index) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 2.1 แสนราย และ 52.5 ตามลำดับ บล.
พายเชื่อว่าความสำคัญของสถานการณ์สงครามจะค่อยๆ ลดลงในการลงทุน และปัจจัยพื้นฐานจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ที่มีนัยสำคัญ นักลงทุนจึงรอติดตามผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่ทยอยรายงานออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธนาคาร (Bank) ที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการที่โดดเด่น ได้แก่ KTB, KBANK และ KKP สำหรับดัชนี SET INDEX เมื่อวานนี้ปรับตัวลง 0.25% แต่ได้รับแรงหนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติจำนวน 1.8 พันล้านบาท และการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย เช่น Kospi (+1.3%) และ Nikkei (+0.9%) บล.
พายมองว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงส่งให้ SET INDEX เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1470 – 1495 ในระยะสั้น อาจพิจารณาการซื้อขาย (Trading) หุ้นกลุ่มพลังงาน (PTTEP, PTT, PTTGC) แต่สำหรับการลงทุนในระยะกลางยังคงแนะนำให้เน้นการสะสมหุ้นกลุ่ม Anti Oil เช่น หุ้นกลุ่มค้าปลีก (CPALL, CPN, BJC), กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL, MINT), กลุ่มการเงิน (MTC, SAWAD), กลุ่มการบิน (AAV, BA), กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (BBL, KBANK, KTB) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (AP, SPALI) เนื่องจากมองว่ากรณีเลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้
