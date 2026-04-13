สลดใจ! พะยูนไร้หัว โผล่เกาะยาวน้อย พังงา ชิ้นส่วนจมูกโผล่กลางทะเล เร่งล่าตัวคนร้าย

📆4/13/2026 6:29 AM
📰Thairath_News
พบซากพะยูนถูกตัดหัวอย่างโหดเหี้ยมที่เกาะยาวน้อย พังงา ชิ้นส่วนจมูกถูกทิ้งกลางทะเล เจ้าหน้าที่เร่งสืบหาตัวผู้กระทำผิด พร้อมนำหลักฐานส่งตรวจ DNA

ทีมข่าวเฉพาะกิจ ไทยรัฐออนไลน์ ยังคงติดตามกรณีสุดสลดใจ เมื่อพบซาก พะยูน เพศผู้ขนาดโตเต็มวัย ถูก ตัดหัว อย่างโหดเหี้ยมบริเวณ เกาะยาวน้อย จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 โดยซาก พะยูน มีความยาวประมาณ 2.20 เมตร (ไม่รวมส่วนหัว) และมีน้ำหนักโดยประมาณ 120 กิโลกรัม จากการชันสูตรเบื้องต้นพบว่า พะยูน ตัวดังกล่าวป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ทำให้ไม่สามารถกินอาหารได้จนกระทั่งเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สะเทือนใจยิ่งกว่านั้นคือ การหายไปของส่วนหัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบร่องรอยบาดแผลจากของมีคม บ่งชี้ว่าเป็นการกระทำของมนุษย์ที่ ตัดหัว พะยูน หลังจากการตาย

ล่าสุด (11 เมษายน 2569) ทีมสืบสวนได้ค้นพบชิ้นส่วนจมูกของพะยูนตัวดังกล่าวถูกนำไปทิ้งไว้กลางทะเล ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด นายเผด็จ ลายทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมกันหาแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม สัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารได้สรุปผลการชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่า พะยูนเสียชีวิตก่อนที่จะมีการตัดหัว เนื่องจากไม่พบร่องรอยการช้ำหรือการคั่งของเลือดในเนื้อเยื่อ

และคาดว่าหัวถูกตัดหลังจากตายไปแล้วมากกว่า 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง เนื่องจากรอยตัดยังคงมีความคมชัด ไม่เปื่อยยุ่ย รวมถึงไม่พบภาวะกล้ามเนื้อสลาย และไม่มีน้ำในทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าสัตว์ไม่ได้จมน้ำเสียชีวิตก่อนหน้านี้ จากข้อมูลเหล่านี้ สันนิษฐานว่าผู้กระทำผิดมีความชำนาญในการตัดหัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากรอยตัดอยู่ตรงตำแหน่งระหว่างข้อต่อกระดูกคออย่างแม่นยำ และยังพบร่องรอยการใช้ของแข็งตรึงร่างไว้เพื่อความสะดวกในการตัด

จากการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพังงาและปลัดอำเภอ รวมถึงการรับมอบชิ้นส่วนจมูกจากสถานีตำรวจภูธรเกาะยาว เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทาง DNA เพื่อนำไปสู่การระบุตัวผู้กระทำความผิดต่อไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การเกยตื้นของพะยูนในช่วงปีงบประมาณ 2566 - 2568 พบว่ามีพะยูนเกยตื้นทั้งหมด 112 ตัว ในจำนวนนี้มี 8 ตัวที่ถูกลักลอบตัดเขี้ยวหรือหัว และข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ 2569 พบพะยูนเกยตื้น 2 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้มี 1 ตัวที่ถูกตัดเขี้ยวหรือหัว

การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 12 ที่ห้ามมิให้ล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาท - 1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังมีมาตรา 17 ที่ระบุว่าผู้ใดมีซากสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 29 ที่ห้ามค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาท - 1,500,000 บาท

ทีมข่าวเฉพาะกิจ ไทยรัฐออนไลน์ จะยังคงติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากที่ผ่านมายังมีการกระทำผิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยมีการตัดหัวพะยูนเพื่อนำชิ้นส่วนไปทำเครื่องรางของขลัง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด อีกทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดยังเป็นไปได้ยาก ซึ่งสวนทางกับจำนวนประชากรพะยูนในทะเลไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อ

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

กองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNAกองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNAกองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNA กองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNA
Read more »

ศึกสายเลือด DNA “กิเลนผยอง” เปิดรังเล่นบิ๊กแมตช์รับ “เดอะ แรบบิท”ศึกสายเลือด DNA “กิเลนผยอง” เปิดรังเล่นบิ๊กแมตช์รับ “เดอะ แรบบิท”“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มี DNA สโมสรอย่าง มาริโอ ยูรอฟสกี้ เตรียมเปิดบ้านเล่นบิ๊กแมตช์รับ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ใช่สายเลือดสโมสรอย่าง แมตต์ สมิธ เกมนี้ DNA ของใครจะเข้มกว่ากันห้ามพลาดคู่ใหญ่ประจำวันเสาร์
Read more »

'ทักษิณ' ฉุน ธนาธร ซัด ก้าวไกล เหมือน ปชป. ขึ้นทุกวัน ลั่นเพื่อไทยไม่ขายพ่วง'ทักษิณ' ฉุน ธนาธร ซัด ก้าวไกล เหมือน ปชป. ขึ้นทุกวัน ลั่นเพื่อไทยไม่ขายพ่วง'ทักษิณ' ฉุน 'ธนาธร' ซัด 'เพื่อไทย' จวกกลับ 'ก้าวไกล' เหมือน 'ปชป.' ขึ้นทุกวัน ลั่น ไม่ขายพ่วง เชื่อ'อุ๊งอิ๊งค์' เป็นนายกฯ ได้ดีกว่าพ่อ ระบุ เพื่อไทยยุคนี้ 'DNA ทักษิณคิด DNA ทักษิณทำ'
Read more »

การพัฒนาประเทศไทย พัฒนาโดยนโยบายแนวคิด ขบวนรถไฟขบวนเดียว ได้จริงหรือการพัฒนาประเทศไทย พัฒนาโดยนโยบายแนวคิด ขบวนรถไฟขบวนเดียว ได้จริงหรือพลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ต้องขอยืมคำพูดของท่าน สุจิตต์ วงษ์เทศ มาอ้างว่าประเทศนี้ไม่มีคนไทยแท้ๆแม้แต่คนเดียว ถ้าจะพิสูจน์ด้วย DNA แล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่า คนที่เรียกตัวเองว่าไทในประเทศจีนตอนใต้นั้น มี DNA ไม่ตรงกับคนในภาคกลาง แต่ตรงกับภาคอีสาน จึงสรุปได้ว่าคนไทที่อยู่เมืองจีนตอนใต้นั้นคือลาวทั้งนั้น โดยเฉพาะเวลาถามว่า จมูกเรียกว่าอะไร ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจ้วงหรือสิบสองปันนาเรียกว่า ดัง กันทั้งนั้น นั่นคือภาษาลาว เมื่อเราเป็นสังคมผสม ไม่ใช่สังคมเดี่ยวเหมือนญี่ปุ่น/ เกาหลี เราต้องถามว่า เราผสมอะไรกับอะไรกันบ้าง จะได้รู้รากเหง้าของตนเอง อีกทั้งจะได้รู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าล้าหลังของ แ
Read more »

รู้ก่อนปังก่อน! ‘Epigenetics’ ตัวช่วยวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลรู้ก่อนปังก่อน! ‘Epigenetics’ ตัวช่วยวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลสิ่งที่สามารถควบคุมอยู่เหนือ DNA ที่เรียกว่ายีนเหนือ DNA ที่ถ่ายทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่น นั่นคือ Epigenetics ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำดับ DNA
Read more »

มูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า: ผล DNA ยืนยันโครงกระดูกนิรนามคือน้องเก๋ที่หายตัวไป 12 ปีมูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า: ผล DNA ยืนยันโครงกระดูกนิรนามคือน้องเก๋ที่หายตัวไป 12 ปีมูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า ยืนยันผล DNA จากโครงกระดูกนิรนามตรงกับน้องเก๋ สาวโรงงานที่หายตัวไปอย่างลึกลับ 12 ปีที่แล้ว การตามหาเริ่มต้นหลังน้องเก๋ขาดการติดต่อกับครอบครัวในปี 2556 โดยมีเบาะแสสุดท้ายคือการขอให้เพื่อนไปส่งริมถนนใกล้ Motorway มูลนิธิฯ ทำการค้นหาและตรวจสอบ DNA กับศพนิรนามหลายพื้นที่ จนกระทั่งปี 2568 ผล DNA จากแม่น้องเก๋ตรงกับโครงกระดูกที่พบในเขตลาดกระบัง
Read more »



