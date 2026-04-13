สลดใจ! พะยูนไร้หัว โผล่เกาะยาวน้อย พังงา ชิ้นส่วนจมูกโผล่กลางทะเล เร่งล่าตัวคนร้าย

พบซากพะยูนถูกตัดหัวอย่างโหดเหี้ยมที่เกาะยาวน้อย พังงา ชิ้นส่วนจมูกถูกทิ้งกลางทะเล เจ้าหน้าที่เร่งสืบหาตัวผู้กระทำผิด พร้อมนำหลักฐานส่งตรวจ DNA
ทีมข่าวเฉพาะกิจ ไทยรัฐออนไลน์ ยังคงติดตามกรณีสุดสลดใจ เมื่อพบซาก พะยูน เพศผู้ขนาดโตเต็มวัย ถูก ตัดหัว อย่างโหดเหี้ยมบริเวณ เกาะยาวน้อย จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 โดยซาก พะยูน มีความยาวประมาณ 2.20 เมตร (ไม่รวมส่วนหัว) และมีน้ำหนักโดยประมาณ 120 กิโลกรัม จากการชันสูตรเบื้องต้นพบว่า พะยูน ตัวดังกล่าวป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ทำให้ไม่สามารถกินอาหารได้จนกระทั่งเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สะเทือนใจยิ่งกว่านั้นคือ การหายไปของส่วนหัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบร่องรอยบาดแผลจากของมีคม บ่งชี้ว่าเป็นการกระทำของมนุษย์ที่ ตัดหัว พะยูน หลังจากการตาย
ล่าสุด (11 เมษายน 2569) ทีมสืบสวนได้ค้นพบชิ้นส่วนจมูกของพะยูนตัวดังกล่าวถูกนำไปทิ้งไว้กลางทะเล ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด นายเผด็จ ลายทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมกันหาแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม สัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารได้สรุปผลการชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่า พะยูนเสียชีวิตก่อนที่จะมีการตัดหัว เนื่องจากไม่พบร่องรอยการช้ำหรือการคั่งของเลือดในเนื้อเยื่อ
และคาดว่าหัวถูกตัดหลังจากตายไปแล้วมากกว่า 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง เนื่องจากรอยตัดยังคงมีความคมชัด ไม่เปื่อยยุ่ย รวมถึงไม่พบภาวะกล้ามเนื้อสลาย และไม่มีน้ำในทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าสัตว์ไม่ได้จมน้ำเสียชีวิตก่อนหน้านี้ จากข้อมูลเหล่านี้ สันนิษฐานว่าผู้กระทำผิดมีความชำนาญในการตัดหัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากรอยตัดอยู่ตรงตำแหน่งระหว่างข้อต่อกระดูกคออย่างแม่นยำ และยังพบร่องรอยการใช้ของแข็งตรึงร่างไว้เพื่อความสะดวกในการตัด
จากการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพังงาและปลัดอำเภอ รวมถึงการรับมอบชิ้นส่วนจมูกจากสถานีตำรวจภูธรเกาะยาว เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทาง DNA เพื่อนำไปสู่การระบุตัวผู้กระทำความผิดต่อไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การเกยตื้นของพะยูนในช่วงปีงบประมาณ 2566 - 2568 พบว่ามีพะยูนเกยตื้นทั้งหมด 112 ตัว ในจำนวนนี้มี 8 ตัวที่ถูกลักลอบตัดเขี้ยวหรือหัว และข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ 2569 พบพะยูนเกยตื้น 2 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้มี 1 ตัวที่ถูกตัดเขี้ยวหรือหัว
การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 12 ที่ห้ามมิให้ล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาท - 1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังมีมาตรา 17 ที่ระบุว่าผู้ใดมีซากสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 29 ที่ห้ามค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาท - 1,500,000 บาท
ทีมข่าวเฉพาะกิจ ไทยรัฐออนไลน์ จะยังคงติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากที่ผ่านมายังมีการกระทำผิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยมีการตัดหัวพะยูนเพื่อนำชิ้นส่วนไปทำเครื่องรางของขลัง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด อีกทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดยังเป็นไปได้ยาก ซึ่งสวนทางกับจำนวนประชากรพะยูนในทะเลไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อ
พะยูน เกาะยาวน้อย พังงา ตัดหัว ฆาตกรรม สัตว์ป่าสงวน DNA กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
