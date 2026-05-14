สลดรักสามเส้าจบด้วยเลือด ครอบครัวร่ำไห้ส่งดวงวิญญาณลูกสาว หลังถูกแฟนหนุ่มใจโหดทำร้ายจนเสียชีวิต

เปิดโศกนาฏกรรมความหึงหวง เมื่อหญิงสาวพยายามตัดสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มที่มีภรรยาอยู่แล้ว แต่กลับถูกบุกทำร้ายกลางร้านอาหารก่อนถูกบังคับให้ไปที่พักและลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ครอบครัวยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและคราบน้ำตา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 เวลาประมาณ 13.00 น.
พ่อ แม่ และน้าสาวของนางสาวจอย ผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมแก่พนักงานสอบสวนและติดตามความคืบหน้าของคดีที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวเป็นอย่างมาก ทันทีที่ครอบครัวเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและได้เห็นรถยนต์คันที่ยังคงมีร่างที่ไร้วิญญาณของนางสาวจอยอยู่ภายใน เสียงร้องไห้ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งก็ดังระงมไปทั่วบริเวณ โดยเฉพาะพ่อและแม่ที่ไม่อาจทำใจยอมรับความสูญเสียในครั้งนี้ได้ พวกเขาเปิดเผยด้วยความรู้สึกผิดและตกใจว่า ในช่วงเวลาที่นายวินัย ผู้ก่อเหตุ ปรากฏตัวต่อหน้าครอบครัว เขาไม่เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือใช้ความรุนแรงให้เห็นเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม นายวินัยมักจะทำตัวเป็นคนดี มีน้ำใจ คอยช่วยเหลือพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยการรับส่งไปขายของที่ตลาดเป็นประจำทุกวัน จนทำให้ครอบครัวไว้วางใจและไม่เคยระแคะระคายเลยว่า ตลอดระยะเวลาที่ลูกสาวคบหากับชายคนนี้ เธอต้องเผชิญกับการถูกทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งในมุมที่ไม่มีใครเห็น ด้านนางสาวกาญจนา น้าสาวของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทั้งนางสาวจอยและนายวินัย ได้ออกมาเปิดเผยถึงปมความขัดแย้งที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ โดยเล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่มีความซับซ้อน เนื่องจากนายวินัยยังไม่ได้เลิกรากับนางสาวนก ซึ่งเป็นภรรยาหลวงอย่างเด็ดขาด โดยภรรยาหลวงมักจะโทรศัพท์มาต่อว่าและดุด่านางสาวจอยอยู่เสมอ เพื่อบีบบังคับให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีของตน ซึ่งในช่วง 3 ถึง 4 เดือนที่ผ่านมา นางสาวจอยเริ่มรู้สึกถึงความทุกข์และพยายามที่จะตีตัวออกห่าง รวมถึงขอเลิกรากับนายวินัยหลายครั้ง แต่นายวินัยกลับไม่ยอมปล่อยวางและแสดงอาการหึงหวงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อนางสาวจอยยอมรับว่าตนเองเริ่มมีความรู้สึกดีๆ และคบหากับชายคนใหม่ ทำให้ความโกรธแค้นของนายวินัยปะทุขึ้นจนนำไปสู่การใช้กำลังทำร้ายร่างกายกันมาแล้ว 3 ถึง 4 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณอันตรายของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ขณะที่นางสาวจอยและน้าสาวกำลังนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง จู่ๆ นายวินัยได้เดินทางตามมาด้วยอารมณ์ที่เกรี้ยวกราด นางสาวกาญจนาพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายวินัยสงบสติอารมณ์และกลับไปก่อน ซึ่งในตอนแรกนายวินัยยอมถอยกลับไปรอในรถ แต่ในจังหวะที่น้าสาวลุกไปเข้าห้องน้ำ นายวินัยได้ฉวยโอกาสบุกเข้ามาในร้านและลงมือตบใบหน้าของนางสาวจอยอย่างแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อน้าสาวกลับออกมาพบว่าหลานสาวมีรอยแดงชัดเจนและดวงตาฟกช้ำ ซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับน้าสาวเป็นอย่างมาก แต่ในขณะนั้นนายวินัยได้ขับรถออกจากร้านไปเสียก่อน ต่อมาไม่นาน นายวินัยได้โทรศัพท์มาข่มขู่นางสาวจอย บังคับให้เดินทางไปหาที่แมนชั่น หากไม่ยอมไปจะกลับมาถล่มร้านอาหาร ทำให้ด้วยความกลัวนางสาวจอยจึงจำใจเดินทางออกจากร้านในช่วงเวลาประมาณ 22.00 ถึง 23.00 น.
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่น้าสาวได้เห็นหลานสาวก่อนที่จะเกิดเหตุสลด หลังจากนั้น นางสาวกาญจนาพยายามติดต่อทั้งสองคนแต่ไม่มีใครรับสาย เธอจึงส่งข้อความไปตำหนินายวินัย ซึ่งนายวินัยตอบกลับมาด้วยข้อความที่อ้างว่าตนเองเสียใจที่เห็นนางสาวจอยไปโรงแรมกับชายอื่น และกล่าวโทษว่าผู้เสียชีวิตเป็นต้นเหตุที่ทำให้ตนขาดสติจนต้องตบหน้ากลางร้านอาหาร เมื่อน้าสาวสงสัยจึงตัดสินใจวิดีโอคอลไปหา ซึ่งนายวินัยรับสายและโกหกว่านางสาวจอยไม่สบายและกำลังนอนหลับอยู่ ซึ่งคำโกหกนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่นายวินัยไม่ได้ไปรับส่งแม่ของผู้เสียชีวิตที่ตลาดตามปกติ โดยที่น้าสาวไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นนางสาวจอยได้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้ว จนกระทั่งทราบข่าวร้ายในเวลา 11.00 น.
ของวันต่อมา สำหรับประวัติของนายวินัย น้าสาวระบุว่านางสาวจอยรู้จักกับเขามาประมาณ 1 ปี โดยพบกันที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างย่านคลองถนน หลังจากที่นายวินัยพ้นโทษออกจากเรือนจำ ซึ่งไม่ทราบว่าคดีเดิมคืออะไร ก่อนจะผันตัวมาประกอบอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสาร ในท้ายที่สุดน้าสาวของผู้เสียชีวิตได้ฝากข้อความถึงผู้ก่อเหตุด้วยความรังเกียจว่า การกระทำครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ลูกผู้ชายพึงกระทำ เป็นพฤติกรรมที่ใจหมาและเลวทรามที่สุด ซึ่งตนเคยตักเตือนแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ส่วนกรณีที่นายวินัยพยายามอ้างว่าเป็นการบันดาลโทสะนั้น ทางครอบครัวไม่สนใจและมองว่าเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อลดหย่อนโทษ โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อให้คนผิดได้รับโทษสูงสุดและเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับดวงวิญญาณของนางสาวจอยที่ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลั
