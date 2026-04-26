สลดพังงา! ชาวบ้านรื้อบ่อน้ำเก่ากลางสวนปาล์มน้ำมัน หมดสติจมน้ำดับ 4 ศพ

เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าในจังหวัดพังงา เมื่อชาวบ้านลงรื้อบ่อน้ำเก่ากลางสวนปาล์มน้ำมันแล้วหมดสติจมน้ำเสียชีวิตรวม 4 ราย เจ้าหน้าที่คาดสาเหตุจากภาวะขาดอากาศหายใจ
เมื่อเวลา 11.30 น.
ของวันที่ 26 เมษายน 2569 เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดใจขึ้นในพื้นที่หมู่ 11 บ้านแสงธรรม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งลงไปรื้อบ่อน้ำเก่ากลางสวนปาล์มน้ำมัน และประสบเหตุหมดสติภายในบ่อ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 4 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกตะลึงและเสียใจอย่างยิ่งแก่ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่ได้รับทราบข่าวสาร จากการรายงานของนายอมรเทพ ปรีคำ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (ปภ.
พังงา) ได้รับแจ้งเหตุจากหน่วยกู้ภัยในพื้นที่อำเภอคุระบุรีเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้ประสานทีมเผชิญเหตุจาก ปภ.
พังงา พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะทางเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบว่าบ่อน้ำมีความลึกประมาณ 6 เมตร และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตได้ลงไปทำการรื้อบ่อน้ำก่อนที่จะเกิดเหตุหมดสติภายในบ่อ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุหลักของเหตุการณ์น่าจะมาจากภาวะขาดอากาศหายใจ เนื่องจากพื้นที่ภายในบ่อน้ำมีอากาศจำกัดและปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม การนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากลักษณะพื้นที่ภายในบ่อมีความแคบและมีปริมาณออกซิเจนต่ำ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงและประสานขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเฉพาะทางเพิ่มเติม ในที่สุด เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ นายสุทน อายุ 42 ปี นายสุทัศ อายุ 34 ปี นายธีรดล อายุ 30 ปี และนายว้าหาบ อายุ 51 ปี ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านในพื้นที่ การช่วยเหลือเป็นไปได้ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ทีมกู้ภัยระนองสงเคราะห์ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี และกู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่า ผู้เสียชีวิตลงไปรื้อทำความสะอาดบ่อน้ำเก่าเพียง 2 คนแรก และเมื่อลงไปได้ไม่นานก็เกิดอาการหมดสติ ต่อมามีชาวบ้านอีก 2 คนลงไปช่วยเหลือ แต่ก็ประสบเหตุหมดสติเช่นเดียวกัน จากนั้นมีผู้พยายามใช้เชือกโรยตัวลงไปช่วยเหลือ แต่ก็เริ่มมีอาการไม่ดีและกระตุกเชือก ทำให้ผู้ที่อยู่ปากบ่อต้องรีบดึงเชือกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ยังคงสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีแก๊สไข่เน่าสะสมอยู่ในบ่อน้ำมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตหากสูดดมเข้าไป เจ้าหน้าที่จึงได้ออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ และควรมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิ
