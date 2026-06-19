สร้างทางเลือกใหม่ในการรักษาเนื้องอกมดลูกด้วย HIFU ที่โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถีเปิดให้บริการรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวนด์พลังงานสูงเฉพาะจุด (HIFU) เป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลภาครัฐของไทย ช่วยคงสภาพมดลูก เพิ่มโอกาสมีบุตร ลดความเสี่ยงมดลูกแตก และฟื้นตัวเร็ว
โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการรักษา เนื้องอกมดลูก ด้วยเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวนด์พลังงานสูงเฉพาะจุด หรือ High-Intensity Focused Ultrasound ( HIFU ) ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย การรักษาด้วยวิธีนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถคงสภาพมดลูกไว้ได้ เพิ่มโอกาสในการมีบุตรในอนาคต ลดความเสี่ยงของภาวะมดลูกแตกเมื่อตั้งครรภ์ และทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ความก้าวหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน สุขภาพ สตรีสมัยใหม่ของประเทศ เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไม่มีอาการและสามารถตรวจติดตามได้เป็นระยะ หากมีอาการ เช่น ปวดท้องน้อย ประจำเดือนมามาก หรือมีภาวะโลหิตจาง แพทย์จะเริ่มต้นรักษาด้วยยาเป็นอันดับแรก เช่น ยาลดการอักเสบหรือยาฮอร์โมน แต่เมื่อการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล แพทย์จำเป็นต้องพิจารณาการผ่าตัด ซึ่งอาจเป็นการผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลต่อการมีบุตรในอนาคต หรือการผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกออก ซึ่งแม้จะ รักษามดลูก ไว้แต่จะทำให้เกิดแผลเป็นที่ผนังมดลูก เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตกขณะตั้งครรภ์ได้ เทคโนโลยี HIFU ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษา เนื้องอกมดลูก โดยใช้คลื่นอัลตราซาวนด์พลังงานสูงโฟกัสไปที่ก้อนเนื้องอกอย่างแม่นยำ ทำให้เกิดความร้อนสูงถึง 60-90 องศาเซลเซียส ทำลายเนื้อเยื่อเนื้องอกโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อมดลูกที่แข็งแรงรอบข้าง ข้อดีคือไม่มีการเสียเลือด ไม่ต้องกรีดหรือเจาะแผล ไม่ต้องใช้ยาสลบโดยทั่วไป ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วมาก โดยส่วนใหญ่สามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวหรือนอนพักในโรงพยาบาลเพียงคืนเดียว ลดความแออัดของโรงพยาบาล และลดระยะเวลานอนพักรักษาตัว นอกจากนี้ HIFU ยังช่วยลดความเสี่ยงของภาวะมดลูกแตกในอนาคตได้ดีกว่าการผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอก เนื่องจากไม่มีการสร้างแผลเป็นที่ผนังมดลูก ผู้ป่วยที่วางแผนตั้งครรภ์จึงมีความปลอดภัยมากขึ้น การรักษาด้วยวิธีนี้ยังมีผลข้างเคียงน้อยมาก เช่น อาจมีอาการปวดท้องน้อยหรือมีไข้ต่ำๆ ชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่หายได้เอง หลังการรักษาควรตรวจติดตามด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์หรือเครื่อง MRI เพื่อประเมินขนาดก้อนที่ลดลง โรงพยาบาลราชวิถี ได้นำเทคโนโลยี HIFU มาใช้เป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลภาครัฐของไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบบริการ สุขภาพ และมาตรฐานการรักษาของประเทศ เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่สตรีที่ต้องการคงศักยภาพการเจริญพันธุ์โดยไม่ต้องกังวลผลกระทบจากการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และฟื้นตัวไว การพัฒนาเช่นนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพ สตรีอย่างครบวงจร และเป็นตัวอย่างของการนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในอนาคต โรงพยาบาลราชวิถี มีแผนที่จะขยายการใช้เทคโนโลยี HIFU ไปยังโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องอก เช่น เนื้องอกต่อมลูกหมาก หรือเนื้องอกในช่องท้องอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมากขึ้น การรักษานี้จึงไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย เนื้องอกมดลูก เท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยื.
โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวนด์พลังงานสูงเฉพาะจุด หรือ High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย การรักษาด้วยวิธีนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถคงสภาพมดลูกไว้ได้ เพิ่มโอกาสในการมีบุตรในอนาคต ลดความเสี่ยงของภาวะมดลูกแตกเมื่อตั้งครรภ์ และทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ความก้าวหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพสตรีสมัยใหม่ของประเทศ เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไม่มีอาการและสามารถตรวจติดตามได้เป็นระยะ หากมีอาการ เช่น ปวดท้องน้อย ประจำเดือนมามาก หรือมีภาวะโลหิตจาง แพทย์จะเริ่มต้นรักษาด้วยยาเป็นอันดับแรก เช่น ยาลดการอักเสบหรือยาฮอร์โมน แต่เมื่อการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล แพทย์จำเป็นต้องพิจารณาการผ่าตัด ซึ่งอาจเป็นการผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลต่อการมีบุตรในอนาคต หรือการผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกออก ซึ่งแม้จะรักษามดลูกไว้แต่จะทำให้เกิดแผลเป็นที่ผนังมดลูก เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตกขณะตั้งครรภ์ได้ เทคโนโลยี HIFU ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาเนื้องอกมดลูก โดยใช้คลื่นอัลตราซาวนด์พลังงานสูงโฟกัสไปที่ก้อนเนื้องอกอย่างแม่นยำ ทำให้เกิดความร้อนสูงถึง 60-90 องศาเซลเซียส ทำลายเนื้อเยื่อเนื้องอกโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อมดลูกที่แข็งแรงรอบข้าง ข้อดีคือไม่มีการเสียเลือด ไม่ต้องกรีดหรือเจาะแผล ไม่ต้องใช้ยาสลบโดยทั่วไป ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วมาก โดยส่วนใหญ่สามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวหรือนอนพักในโรงพยาบาลเพียงคืนเดียว ลดความแออัดของโรงพยาบาล และลดระยะเวลานอนพักรักษาตัว นอกจากนี้ HIFU ยังช่วยลดความเสี่ยงของภาวะมดลูกแตกในอนาคตได้ดีกว่าการผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอก เนื่องจากไม่มีการสร้างแผลเป็นที่ผนังมดลูก ผู้ป่วยที่วางแผนตั้งครรภ์จึงมีความปลอดภัยมากขึ้น การรักษาด้วยวิธีนี้ยังมีผลข้างเคียงน้อยมาก เช่น อาจมีอาการปวดท้องน้อยหรือมีไข้ต่ำๆ ชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่หายได้เอง หลังการรักษาควรตรวจติดตามด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์หรือเครื่อง MRI เพื่อประเมินขนาดก้อนที่ลดลง โรงพยาบาลราชวิถีได้นำเทคโนโลยี HIFU มาใช้เป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลภาครัฐของไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานการรักษาของประเทศ เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่สตรีที่ต้องการคงศักยภาพการเจริญพันธุ์โดยไม่ต้องกังวลผลกระทบจากการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และฟื้นตัวไว การพัฒนาเช่นนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร และเป็นตัวอย่างของการนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในอนาคต โรงพยาบาลราชวิถีมีแผนที่จะขยายการใช้เทคโนโลยี HIFU ไปยังโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องอก เช่น เนื้องอกต่อมลูกหมาก หรือเนื้องอกในช่องท้องอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมากขึ้น การรักษานี้จึงไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยื
HIFU เนื้องอกมดลูก โรงพยาบาลราชวิถี รักษามดลูก เทคโนโลยีอัลตราซาวนด์
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