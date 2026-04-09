Head Topics

สรุปปฏิบัติการดับไฟป่าภาคเหนือ พร้อมรายการเด่นจากไทยพีบีเอส

ข่าวและรายการทีวี News

สรุปปฏิบัติการดับไฟป่าภาคเหนือ พร้อมรายการเด่นจากไทยพีบีเอส
📆4/9/2026 12:58 AM
📰ThaiPBS
75 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 51%

วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ได้นำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจการณ์และสั่งการปฏิบัติการดับไฟป่าทางอากาศ โดยมีรายละเอียดการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2569\การดำเนินงานดับไฟป่าในภาคเหนือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งกำลังพลภาคพื้นดิน อากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติการมีการระดมอากาศยานกว่า 1,200 เที่ยวบิน เพื่อทำการดับไฟป่า ตรวจสอบพื้นที่ และสนับสนุนการปฏิบัติการภาคพื้นดิน การปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในภาคเหนือ โดยมีการวางแผนและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดับไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่\นอกจากนี้ ยังมีการรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เป็นประจำ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลายรายการ เช่น เรื่องราวของอ้นและจิระที่กำลังเผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์ 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัดที่ต้องสอนวิชาความสุข รวมถึงรายการที่นำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี และการดูแลสุขภาพ\รายการ 'วันใหม่ ไทยพีบีเอส' นำเสนอข่าวสารและสาระน่ารู้ในหลากหลายประเด็น รวมถึงการท่องโลกโบราณโลหะวิทยา, ปัญหาของชาวนาในภาคกลาง, เรื่องราวของไอน์สไตน์, การต่อสู้ทางความคิดในวงการฟิสิกส์, และเพลงลูกทุ่งยอดนิยมมากมาย นอกจากนี้ยังมีละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ และละครอื่นๆ อีกมากมายที่น่าติดตา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

ไฟป่า ภาคเหนือ ไทยพีบีเอส รายการทีวี ข่าว

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-10 02:30:53