สรุปปฏิบัติการดับไฟป่าภาคเหนือ พร้อมรายการเด่นจากไทยพีบีเอส

รายงานสรุปปฏิบัติการดับไฟป่าในภาคเหนือ พร้อมข่าวสารและรายการเด่นจากไทยพีบีเอส
สรุปปฏิบัติการดับ ไฟป่า ภาคเหนือ : พล.ท.
วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ได้นำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจการณ์และสั่งการปฏิบัติการดับไฟป่าทางอากาศ โดยมีรายละเอียดการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2569\การดำเนินงานดับไฟป่าในภาคเหนือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งกำลังพลภาคพื้นดิน อากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติการมีการระดมอากาศยานกว่า 1,200 เที่ยวบิน เพื่อทำการดับไฟป่า ตรวจสอบพื้นที่ และสนับสนุนการปฏิบัติการภาคพื้นดิน การปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในภาคเหนือ โดยมีการวางแผนและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดับไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่\นอกจากนี้ ยังมีการรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เป็นประจำ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลายรายการ เช่น เรื่องราวของอ้นและจิระที่กำลังเผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์ 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัดที่ต้องสอนวิชาความสุข รวมถึงรายการที่นำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี และการดูแลสุขภาพ\รายการ 'วันใหม่ ไทยพีบีเอส' นำเสนอข่าวสารและสาระน่ารู้ในหลากหลายประเด็น รวมถึงการท่องโลกโบราณโลหะวิทยา, ปัญหาของชาวนาในภาคกลาง, เรื่องราวของไอน์สไตน์, การต่อสู้ทางความคิดในวงการฟิสิกส์, และเพลงลูกทุ่งยอดนิยมมากมาย นอกจากนี้ยังมีละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ และละครอื่นๆ อีกมากมายที่น่าติดตา
