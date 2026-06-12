สรุปผลตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ไม่พบสารเสพติด

พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา แถลงผลตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภากว่า 200 นาย หลังสุ่มตรวจพบ 1 รายมีผลเบื้องต้นผิดปกติ แต่ผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการไม่พบสารเสพติด สะท้อนความพร้อมของบุคลากรด้านความปลอดภัย
พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาประธาน รัฐสภา ได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงผลการ ตรวจปัสสาวะ เพื่อคัดกรองสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐสภา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ว่า การตรวจดังกล่าวดำเนินการตามนโยบาย 'สภาปลอด ยาเสพติด ' ของนายโสภณ ซารัมย์ ประธาน รัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ รับฟังปัญหา และสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด เนื่องจากเห็นว่าปัญหา ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชน การตรวจคัดกรองสารเสพติดในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสภายในองค์ก.
พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงผลการตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ว่า การตรวจดังกล่าวดำเนินการตามนโยบาย 'สภาปลอดยาเสพติด' ของนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ รับฟังปัญหา และสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชน การตรวจคัดกรองสารเสพติดในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสภายในองค์ก
ตรวจปัสสาวะ ยาเสพติด รัฐสภา ตำรวจรัฐสภา นโยบายสภาปลอดยาเสพติด
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