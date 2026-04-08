สรุปข่าวธุรกิจ: ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทาย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวง ธุรกิจและการลงทุน โดยมีการอัพเดทข้อมูลเชิงลึกกับนักลงทุนสถาบันหลายแห่ง สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มและกลยุทธ์ของบริษัทต่างๆ ในการรับมือกับความท้าทายทาง เศรษฐกิจ และโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้น รายงานระบุถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในการรักษาสภาวะการเติบโต แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์สงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฟื้นตัวของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เห็นได้ชัดเจนในเดือนมีนาคม
ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและการเร่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค บริษัทต่างๆ ยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไว้ที่ 5% ในปีนี้ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์ที่มีสำรองสูงกว่า 400% และคงเป้าหมายการจ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าสนใจถึง 6.7% ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจครั้งสำคัญ โดยบริษัทแห่งหนึ่งได้จับมือกับ Amazon LEO ในการขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกล โดยไม่ต้องลงทุนเอง ซึ่งเป็นการพลิกเกมธุรกิจดาวเทียม บริษัทมีแผนที่จะขยายฝูงดาวเทียมให้มีจำนวนมากถึง 2,000-3,000 ดวงภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งมีการดำเนินโครงการ USO3 ที่จะช่วยสนับสนุนผลกำไรในปี 2569\ในด้านการขยายธุรกิจและการลงทุน บริษัทหลายแห่งได้วางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ ลงทุนปรับปรุงธุรกิจ และสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 15-20% ในปีนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2569 มีแนวโน้มที่ดี โดยยอดขายจากสาขาเดิมเติบโตในระดับเลขหลักเดียวกลาง อีกทั้งยังมีการขานรับนโยบายของภาครัฐในการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งส่งผลให้มีการนำวัตถุดิบดังกล่าวมาใช้ในธุรกิจไบโอดีเซล B100 เพื่อรองรับความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น บริษัทได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของโครงสร้างธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยผลักดันให้รายได้ในปีนี้สูงเป็นประวัติการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในบางบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กรแต่อย่างใด ผู้บริหารที่แจ้งความประสงค์จะลงจากตำแหน่งจะยังคงให้การสนับสนุนการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม 2569 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ กลุ่มแบงก์ยังได้รับอานิสงส์จากยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเติบโตอย่างโดดเด่น อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาดูการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด และติดตามปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการตั้งสำรอง\การเติบโตของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ โดยยอดจองรถยนต์ไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้น มีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ และมีแผนที่จะเปิดโชว์รูมแห่งแรกภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 บริษัทคาดการณ์ว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกจะเติบโตขึ้น และจะช่วยผลักดันให้รายได้ตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้น 20-30% ธุรกิจพลังงานทดแทนก็ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้ดีมานด์เชื้อเพลิงขยะเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 400 ตันต่อวันในปี 2569 และ 800 ตันต่อวันภายในปี 2570 บริษัทต่างๆ ได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่าคู่แข่ง ในงานมอเตอร์โชว์ปี 2026 รถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำยอดจองได้สูงสุด แสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่ง โรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเตรียมพร้อมเดินเครื่องในวันที่ 20 เมษายน บริษัทอื่นๆ มีแนวโน้มที่ดีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 โดยมีแบ็กล็อกจำนวนมาก และมีงานใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจคาร์บอนเครดิตก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตา ตลาดแว่นตาในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น บริษัทระดับโลกได้เข้ามาลงทุน และมีแผนที่จะขยายตลาดต่างประเทศ ธุรกิจบางประเภทมีงานรอรับรู้จำนวนมาก และตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้แตะ 2 พันล้านบาทในปีนี้ ต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากมีการล็อกราคาล่วงหน้าไว้แล้ว ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับอานิสงส์จากช่วงวันหยุดยาว ส่งผลให้ยอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ บริษัทมั่นใจในศักยภาพของธุรกิจในเครือ โดยเฉพาะธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดี บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผ่านโครงการ JUMP+ และตั้งเป้าหมายอัตราการจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มากกว่า 57
