สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์วันที่สาม: ขับรถเร็ว, ดื่มแล้วขับ, รถจักรยานยนต์ สาเหตุหลัก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสรุปผลอุบัติเหตุทางถนนวันที่สามของเทศกาลสงกรานต์ พบว่าสาเหตุหลักมาจากขับรถเร็วและดื่มแล้วขับ
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2569 ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 12 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลด อุบัติเหตุ ” จากข้อมูลพบว่ามี อุบัติเหตุ เกิดขึ้นทั้งหมด 171 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 169 คน และมีผู้เสียชีวิต 24 ราย สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด อุบัติเหตุ สูงสุดได้แก่ การ ขับรถเร็ว คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมาคือการ ดื่มแล้วขับ คิดเป็นร้อยละ 24.56 ยานพาหนะที่เกิด อุบัติเหตุ สูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 77.17 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเส้นทางตรง คิดเป็นร้อยละ 81.29 บริเวณถนนใน อบต./หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 39.77 และถนนกรมทางหลวงคิดเป็นร้อยละ 34.50 ช่วงเวลาที่เกิด อุบัติเหตุ สูงสุดคือช่วงเวลา 15.01 –18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 24.56 กลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.80 จังหวัดที่เกิด อุบัติเหตุ สูงสุดคือสุพรรณบุรี (10 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือแพร่ (9 คน) และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือกรุงเทพมหานคร (3 ราย)
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (10 – 12 เม.ย. 69) พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 515 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 486 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 95 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือลำปาง (25 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือลำปาง (25 คน) และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือกรุงเทพมหานคร (6 ราย) นอกจากนี้ยังมี 30 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางและทำกิจกรรมต่างๆ บนท้องถนน
วันนี้ (13 เมษายน) เป็นวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนจะออกมาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ศปถ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลานี้ จึงได้ประสานงานไปยังจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลักอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์และสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการห้ามปรามพฤติกรรมการเล่นน้ำที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการเดินทางกลับบ้าน รวมถึงการดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย โดยไม่จำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
หากพบว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ดื่มแล้วขับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะมีการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับร้านค้า ผู้สนับสนุนให้เด็กดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ปกครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการควบคุมให้สถานบริการเปิด-ปิดตามเวลาที่กำหนด และเพิ่มความเข้มข้นของด่านชุมชนและด่านครอบครัวในการเฝ้าระวัง ตรวจตรา และป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ เน้นการตักเตือนก่อนเกิดเหตุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านระบบสื่อสารและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับรถพยาบาลและรถฉุกเฉินในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุและนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
สงกรานต์ อุบัติเหตุ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ รถจักรยานยนต์