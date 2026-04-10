สรุปภาวะตลาด: หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก, น้ำมันและทองคำขยับขึ้น, ดอลลาร์อ่อนค่า, จับตาข้อตกลงหยุดยิง

รายงานสรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และค่าเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2569: ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก, ราคาน้ำมัน WTI และทองคำปรับตัวสูงขึ้น, ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
สรุปภาวะ ตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศประจำวันที่ 9 เมษายน 2569:\ ตลาดหุ้น นิวยอร์กปิดผสมผสานในวันที่ 9 เมษายน โดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่ ช่วยลดความกังวลของนักลงทุนต่อสถานการณ์ตึงเครียดที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ รวมถึง ข้อตกลงหยุดยิง ที่เปราะบางระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 48,185.80 จุด เพิ่มขึ้น 275.88 จุด หรือ +0.58% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,824.66 จุด เพิ่มขึ้น 41.
85 จุด หรือ +0.62% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,822.42 จุด เพิ่มขึ้น 187.42 จุด หรือ +0.83% ในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังคงไม่แน่นอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 612.59 จุด ลดลง 0.91 จุด หรือ -0.15% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,245.80 จุด ลดลง 18.07 จุด หรือ -0.22% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 23,806.99 จุด ลดลง 273.64 จุด หรือ -1.14% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,603.48 จุด ลดลง 5.40 จุด หรือ -0.05% ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นกันหลังจากที่เคยทำผลงานได้ดีในวันพุธที่ผ่านมา\ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกในวันที่ 9 เมษายน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดช่วงบวกและยังคงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังจากมีรายงานว่าอิสราเอลจะเจรจาสันติภาพกับเลบานอน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 3.46 ดอลลาร์ หรือ 3.66% ปิดที่ 97.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 1.17 ดอลลาร์ หรือ 1.23% ปิดที่ 95.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวก โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนยังคงจับตาดูข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงรอการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 40.80 ดอลลาร์ หรือ 0.85% ปิดที่ 4,818.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์\ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการซื้อขายท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่ไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.34% แตะที่ 98.79 จุด สรุปดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดที่ 8,973.20 จุด เพิ่มขึ้น 21.40 จุด +0.24% ดัชนี ALL ORDINARIES ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดที่ 9,168.90 จุด เพิ่มขึ้น 3.20 จุด +0.03% ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดที่ 55,895.32 จุด ลดลง 413.10 จุด -0.73% ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดที่ 5,778.01 จุด ลดลง 94.33 จุด -1.61% ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันปิดที่ 34,861.16 จุด เพิ่มขึ้น 99.78 จุด +0.29% ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนปิดที่ 3,966.17 จุด ลดลง 28.83 จุด -0.72% ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดที่ 25,752.40 จุด ลดลง 140.62 จุด -0.54% ดัชนี SENSEX ตลาดหุ้นอินเดียปิดที่ 76,631.65 จุด ลดลง 931.25 จุด -1.20% ดัชนี Jakarta Composite ตลาดหุ้นอินโดนีเซียปิดที่ 7,307.59 จุด เพิ่มขึ้น 28.38 จุด +0.39% ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ปิดทำการเนื่องในวันแห่งความกล้าหาญของฟิลิปปินส์ ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียปิดที่ 1,686.24 จุด ลดลง 10.07 จุด -0.59% และดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปิดที่ 4,977.08 จุด ลดลง 18.97 จุด -0.38
หุ้นซื้อคืน: เครื่องมือฟื้นฟูตลาดหุ้นไทยปี 2568-2569รายงานเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนในตลาดหุ้นไทยช่วงปี 2568-2569 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารสภาพคล่องและส่งสัญญาณความเชื่อมั่นของบริษัทต่อมูลค่ากิจการ โดยเน้นถึงสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2568 มูลค่าการซื้อหุ้นคืนที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการฟื้นตัวของตลาดในปี 2569 พร้อมทั้งข้อมูลบริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนในปี 2569
ถึงคิว 'นรต.40-43'แม้เหลืออีกกว่า 7 เดือน จะถึงช่วงเวลาเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2569 แต่แวดวง 'สีกากี' ก็เริ่มขยับ เริ่มจัดเตรียมการอำลาเครื่องแบบ 'ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์' วาระประจำปี 2569 กันแล้ว
'ทางเลือกใหม่' สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ 'มงคลกิตติ์' พ้นเลขาฯพรรคชั่วคราวผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคทางเลือกใหม่ได้ออกประกาศคำสั่งพรรค ฉบับที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง ระงับการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรค โดยมีสาระส
กรมราชทัณฑ์ยืนยัน ทักษิณ ได้พักโทษ 9 พ.ค. คาดพ้นโทษ 9 ก.ย.69โฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยไทม์ไลน์การพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร ยืนยันได้รับการพักโทษ 9 พฤษภาคม 2569 คาดพ้นโทษ 9 กันยายน 2569
รัฐบาลอนุทิน 2 เตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พร้อมเดินหน้าบริหารประเทศเต็มรูปแบบช่วงสงกรานต์รัฐบาลอนุทิน 2 เตรียมความพร้อมเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในเดือนเมษายน 2569 โดยมีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันที่ 9 เมษายน 2569 และพร้อมเริ่มบริหารประเทศเต็มรูปแบบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นดูแลประชาชนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์: ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดพลังงานโลกสรุปสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์ ณ วันที่ 4 เม.ย. 2569 พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคา ทั้งจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เศรษฐกิจโลก และอุปทานน้ำมัน รวมถึงผลกระทบต่อประเทศไทย
