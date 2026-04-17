สรุปภาพรวมการเดินทางสงกรานต์ 2569: ขนส่งสาธารณะคึกคัก อุบัติเหตุลดแต่ผู้เสียชีวิตเพิ่ม

กระทรวงคมนาคมรายงานสรุปสถิติการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 พบยอดผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 17 ล้านคน แต่ยังคงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 1,203 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 165 ราย โดยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดและมาจากการขับรถเร็วเป็นสาเหตุหลัก
กระทรวง คมนาคม สรุปยอดเดินทาง สงกรานต์ 2569 พบ ขนส่งสาธารณะ กว่า 17 ล้านคน อุบัติเหตุ 1,203 ครั้ง เสียชีวิต 165 ราย มอเตอร์ไซค์ต้นเหตุหลัก ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย คมนาคม (ศปภ.คค.) กระทรวง คมนาคม ได้รายงานสรุปภาพรวม การเดินทาง บนโครงข่าย คมนาคม ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2569 โดยครอบคลุมระหว่างวันที่ 10 ถึง 16 เมษายน 2569 เป็นระยะเวลา 7 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 07.30 น.) ผลสำรวจพบว่า การเดินทาง ด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,436,582 คน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.
29% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (11 - 17 เมษายน 2568) โดยระบบรางถือเป็นทางเลือกยอดนิยมที่สุด ด้วยสัดส่วนการใช้บริการสูงถึง 45% ของผู้โดยสารทั้งหมด ในส่วนของการกระจายตัวของผู้ใช้บริการสูงสุดในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคกลางมีการเดินทางสูงสุดในส่วนของการเดินทางทางอากาศขาออก โดยมีจำนวน 333,362 คน ขณะที่ภาคใต้ ประชาชนนิยมเดินทางด้วยระบบรางมากที่สุดถึง 216,542 คน สำหรับการเดินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบขนส่งทางถนน โดยมีจำนวน 238,916 คน และ 131,194 คน ตามลำดับ เช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่การเดินทางทางถนนมีผู้ใช้บริการ 132,641 คน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศก็มีปริมาณไม่น้อย โดยมียอดรวม 1,634,682 คน ในขณะที่ปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีจำนวน 6,185,373 คัน ซึ่งลดลง 9.54% และปริมาณการเดินทางภายในกรุงเทพมหานครบนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีจำนวน 8,579,206 คัน ลดลง 3.64% แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนบางส่วนในช่วงเทศกาลดังกล่าว สำหรับสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายคมนาคมที่รวบรวมมาตลอด 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ 2569 นั้น โครงข่ายทางบกเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 1,203 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 1,315 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 165 คน โดยสาเหตุหลักที่นำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดคือ การขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งคิดเป็น 65% ของอุบัติเหตุทั้งหมด หรือ 787 ครั้ง ยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 620 คัน โดยลักษณะพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรงที่ไม่มีความลาดชัน คิดเป็น 69% ของอุบัติเหตุทั้งหมด หรือ 836 ครั้ง ในด้านภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมามีสถิติผู้เสียชีวิตสูงสุดถึง 8 คน ขณะที่กรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึง 58 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า สถิติอุบัติเหตุโดยรวมลดลงถึง 19% แต่ผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้น 2% ส่วนผู้บาดเจ็บลดลง 10% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังและหามาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง และโครงข่ายทางรางเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง แต่โชคดีที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในส่วนของโครงข่ายทางน้ำและทางอากาศนั้น ไม่พบรายงานอุบัติเหตุใดๆ ซึ่งถือเป็นข่าวดีที่แสดงถึงความปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบเหล่านี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ยังคงเดินทางอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดขบวนรถพิเศษเพิ่มเติมรวม 4 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ สำหรับการเดินทางในวันที่ 16-17 เมษายน 2569 นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มตู้โดยสารในขบวนรถที่มีผู้โดยสารหนาแน่นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 15-17 เมษายน 2569 รวมถึงการพ่วงตู้โดยสารจนเต็มกำลังลากจูงในทุกเส้นทาง และจัดขบวนรถเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารและป้องกันไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ในส่วนของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการรถ Shuttle Bus รับ-ส่งฟรี ซึ่งให้บริการในเส้นทางสถานีขนส่งหมอชิต 2 - BTS หมอชิต – สถานีกลางฯ (ประตู 2) ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 ในช่วงเวลา 04.00 - 07.00 น. รวมถึงการเชื่อมต่อกับรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เพื่อเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 22 เส้นทาง แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการการเดินทางให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุดภายหลังช่วงเทศกาลสำคั
สงกรานต์ 2569 กระทรวงคมนาคม การเดินทาง อุบัติเหตุ ขนส่งสาธารณะ
