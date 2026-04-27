สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: มูลค่าซื้อขาย 41,876 ล้านบาท บลจ.ซื้อสุทธิ, ต่างชาติขายสุทธิ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรายงานภาวะตลาดตราสารหนี้วันนี้ มูลค่าซื้อขายรวม 41,876 ล้านบาท บลจ.ซื้อสุทธิ 7,387 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 244 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปีทรงตัวที่ 1.62% ตลาดจับตาผลการประชุม BOJ
สมาคมตลาด ตราสารหนี้ ไทยรายงานสรุปภาวะตลาด ตราสารหนี้ ไทยประจำวันทำการล่าสุด โดยระบุว่ามูลค่าการซื้อขายรวมตลอดทั้งวันอยู่ที่ 41,876 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการลงทุนที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในตลาด ตราสารหนี้ ของประเทศ การวิเคราะห์ประเภทของนักลงทุนที่สร้างมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสองอันดับแรกพบว่า กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ( บลจ.
) มีบทบาทสำคัญในการซื้อสุทธิ โดยมีมูลค่าสูงถึง 7,387 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ บลจ.
ในศักยภาพของตลาดตราสารหนี้ไทยและการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทประกันยังคงมีส่วนร่วมในการซื้อสุทธิเช่นกัน โดยมีมูลค่า 19 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติยังคงมีแนวโน้มที่จะขายสุทธิ โดยมีมูลค่าการขายสุทธิอยู่ที่ 244 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกประเทศและความผันผวนของตลาดโลก ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 1.62% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นคงในระดับหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยระยะกลางในตลาดตราสารหนี้ไทย ภาพรวมของตลาดในวันนี้แสดงให้เห็นว่า Yield Curve มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ซึ่งอาจสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนในการปรับพอร์ตการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติในวันนี้มี NET OUTFLOW อยู่ที่ 245 ล้านบาท โดยเกิดจากการ NET SELL จำนวน 244 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) จำนวน 1 ล้านบาท ปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโลกคือ การที่สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรโรงกลั่นน้ำมันของจีนแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีการซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านในปริมาณมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก และสร้างความไม่แน่นอนให้กับราคาน้ำมันในอนาคต ด้านราคาน้ำมันดิบ โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ขึ้นเป็น 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 4 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับเพิ่มคาดการณ์นี้เป็นผลมาจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลให้สต็อกน้ำมันทั่วโลกลดลงในระดับรุนแรง และคาดว่าการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน จากเดิมที่ประเมินไว้กลางเดือนพฤษภาคม สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงตลาดตราสารหนี้ไทยด้วย นักลงทุนจึงให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ตลาดกำลังจับตาผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งอาจมีผลต่อทิศทางของตลาดการเงินในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนโยบายการเงินและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น ตารางสรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ไทย 27-04-2026 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่ 41,875.74 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือนอยู่ที่ 0.93% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปีอยู่ที่ 1.01% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีอยู่ที่ 1.62% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright แสดงให้เห็นว่า ตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้น 142% พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น 27% ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลง พันธบัตร ธปท.
ลดลง 40% พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลง และหุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้น 56
ตราสารหนี้ Thaibma บลจ. ต่างชาติ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ราคาน้ำมัน BOJ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
หุ้นไทยเปิดบวก 1.62 จุด ติดตามกนง.ปรับดอกเบี้ยตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดบวก 1.62 จุด แตะ 1,626.01 จุด โควิดจีนเริ่มผ่อนคลาย ด้านปัจจัยในประเทศติดตามกนง.ปรับดอกเบี้ย หุ้นไทย ตลาดหุ้น เศรษฐกิจ iNNNews ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
Read more »
ข่าวหุ้นไทยวันนี้ 30 พ.ย. 65 หุ้นไทยเปิดบวก 1.62 จุด ติดตาม กนง. ปรับดอกเบี้ยตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดบวก 1.62 จุด แตะ 1,626.01 จุด โควิดจีนเริ่มผ่อนคลาย ติดตาม กนง. ปรับดอกเบี้ย SanookMoney Sanook
Read more »
ต่างชาติ-สถาบันทิ้งหุ้นไทยกดดัชนีร่วง !ตลาดหุ้นไทยปิดลบ 1.62 จุด แรงขายหุ้น 4 กลุ่มบิ๊กแคปกดตลาด มองแนวโน้มดัชนีพรุ่งนี้ 1,670-1,690 จุด แนะลงทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กเกี่ยวข้องการเมือง
Read more »
AP สตอรี่รอหนุนเพียบ ...แถมอัพไซด์ยังเปิดกว้าง !เช้านี้ AP บวกสูงสุด 1.62% หลังคาดงบ Q4/65 โตแกร่ง ขณะที่โบรกฯชี้งบ Q1/66 ยังเดินหน้าโตต่อได้ เหตุโครงการแนวราบยังฮ็อต ขณะที่แผนธุรกิจปี 66 ตั้งเป้าเปิดโครงการ...
Read more »
BOJ ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยแม้เงินเยนอ่อนค่าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนนายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปฏิเสธการคาดการณ์ที่ว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ หลังจาก BOJ ตัดสินใจที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไปในการประชุมซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวานนี้ (22 ก.ย.) ซ
Read more »
ประเด็นข่าวร้อน! 'รอบโลก' (19 ก.ย.68)ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดบวกในวันนี้ (19 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) การประชุมกำหนดนโยบายการเงินซึ่งใช้เวลาสองวันของ BOJ จะสิ้นสุดลงในวันนี้ โดยผลสำรวจบ่งชี้ว่า บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า BOJ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.
Read more »