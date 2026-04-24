สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: มูลค่าซื้อขาย 46,772 ล้านบาท บลจ.และประกันซื้อสุทธิ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรายงานมูลค่าการซื้อขายรวม 46,772 ล้านบาท โดย บลจ.และบริษัทประกันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 599 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปีลดลงเล็กน้อย
สมาคมตลาด ตราสารหนี้ ไทยรายงานสรุปภาวะตลาด ตราสารหนี้ ไทยประจำวันนี้ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 46,772 ล้านบาท ตลาดมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือ บลจ.
เป็นผู้ซื้อสุทธิรายใหญ่ที่สุด ด้วยมูลค่า 5,662 ล้านบาท ตามมาด้วยกลุ่มบริษัทประกันที่ซื้อสุทธิ 1,222 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติก็มีบทบาทในการซื้อสุทธิเช่นกัน โดยมีมูลค่า 599 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยที่ยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.62% ลดลงเล็กน้อย 0.01% จากวันก่อนหน้า สะท้อนถึงแรงซื้อที่เข้ามาในตลาดพันธบัตรระยะกลาง ภาพรวมของเส้นอัตราผลตอบแทน หรือ Yield Curve มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 1-2 basis points (bps) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในวันนี้ ได้แก่ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือ PMI จากสถาบัน S&P Global โดย PMI รวมของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ 52.0 ในเดือนเมษายน จาก 50.3 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการที่แข็งแกร่งขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม PMI รวมของยูโรโซนกลับหดตัวลงสู่ 48.6 ในเดือนเมษายน จาก 50.7 ในเดือนมีนาคม ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้ ยังมีรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 207,000 ราย แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะยังคงต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติในวันนี้เป็นไปในทิศทางบวก โดยมี Net Inflow จำนวน 599 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อสุทธิ 599 ล้านบาท และไม่มีการถือครองตราสารหนี้ที่หมดอายุ (Expired) ทำให้ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้น 4,110 ล้านบาท จาก 947,375 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้า เป็น 951,485 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังคงมีความสนใจลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังจับตามองผลการประชุมของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), ธนาคารกลางยุโรป (ECB), ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE), ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.
ของไทย ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากผลการประชุมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของตลาดตราสารหนี้ไทยในระยะต่อไป สรุปข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มเติม ณ วันที่ 24 เมษายน 2567 พบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือนอยู่ที่ 0.93% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปีอยู่ที่ 1.01% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีอยู่ที่ 1.62% ลดลง 0.01% ในส่วนของมูลค่าการซื้อขายแบบ Outright พบว่า ตั๋วเงินคลังมีมูลค่า 1,419.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% พันธบัตรรัฐบาลมีมูลค่า 13,288.99 ล้านบาท ลดลง 52% ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาลไม่มีการซื้อขาย พันธบัตร ธปท.
มีมูลค่า 25,649.58 ล้านบาท ลดลง 60% พันธบัตรของรัฐวิสาหกิจมีมูลค่า 47.04 ล้านบาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หุ้นกู้เอกชนมีมูลค่า 3,352.40 ล้านบาท ลดลง 60% และพันธบัตรต่างประเทศไม่มีการซื้อขา
ตราสารหนี้ Thaibma อัตราผลตอบแทนพันธบัตร นักลงทุนต่างชาติ PMI Yield Curve
