สรุปข่าวเด่น: วิชาความสุข การเดินทางของความทรงจำ ความแตกต่างระหว่างวัย และเรื่องราวจากทั่วประเทศไทย

‘ฝ้าย’ อดีตนักจิตบำบัด ผู้ถูกทาบทามให้มาสอน ‘ วิชาความสุข ’ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง กลับพบว่าการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด การเผชิญหน้ากับความท้าทายในห้องเรียน ความแตกต่างของมุมมอง และการค้นหาความหมายของความสุขในแบบฉบับของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่ฝ้ายต้องเรียนรู้และปรับตัวไปพร้อมๆ กับนักศึกษาของเธอ เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ การค้นพบตนเอง และการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
จึงเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้\ตามไปสัมผัสรสชาติความคิดถึงผ่านการเดินทางของ ‘เพชร’ ชายหนุ่มผู้มีความฝันอันแรงกล้า เขาปรารถนาที่จะนำสูตรอาหารเลิศรสจาก ‘ลุงพงษ์’ เจ้าของร้านโภชนาชื่อดัง ไปเปิดร้านอาหารไทยในเกาหลี เพื่อสร้างตำนานบทใหม่ในฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยแสงแดดและความเปลี่ยนแปลง การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตามหาความฝัน แต่ยังเป็นการค้นหาตัวตน การเรียนรู้ที่จะเติบโต และการรำลึกถึงความผูกพันกับครอบครัวและรากเหง้าของตนเอง\เรื่องราวของ ‘แจน’ เด็กสาววัยรุ่น Gen Z ที่ถูกลงโทษให้มาบำเพ็ญประโยชน์ที่บ้านพักคนชราของ ‘ป้าภา’ หลังจากถูกจับได้ว่าใช้ AI ทำการบ้าน ที่นี่เธอได้พบกับผู้สูงอายุมากมาย รวมถึง ‘ลุงนก’ นักเขียนรุ่นใหญ่ผู้มีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ลุงนกเพิ่งประสบอุบัติเหตุแขนหักทั้งสองข้าง ทำให้แจนต้องมาเป็นผู้ช่วยดูแล แม้จะมีช่องว่างระหว่างวัย แต่การได้ทำงานร่วมกันกลับนำไปสู่การเรียนรู้ การขัดเกลา และการยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน ผ่านการทำงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอำเภอ “ด่านช้าง” ที่นำเสนอวิถีชีวิตที่หลากหลายของผู้คนในชุมชน ตั้งแต่แม่ค้าขายผักในตลาด ไปจนถึงตำรวจผู้เติบโตมาในครอบครัวข้าราชการ พร้อมทั้งการนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงปลาดุกแบบปลอดภัยที่จังหวัดปทุมธานี รวมถึงเมนูอาหารพื้นบ้านต่างๆ ที่น่าสนใจ\จากนั้นพาไปติดตามเรื่องราวในเนปาล ประเทศเล็กๆ ในเอเชียใต้ ที่เกิดเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ในรอบหลายปี และเรื่องราวของ ‘แสนดี’ เด็กหญิงวัย 10 ขวบ ที่รอดชีวิตจากการถูกจับเป็นตัวประกัน 10 ปีต่อมา เธอกลับมาเป็นครูอาสาเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของครูที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเธอ การเผชิญหน้ากับความท้าทายในการดูแลเด็กๆ และการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่พวกเขา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สุดท้ายพบกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆ จากทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะกล้วยเล็บมือนางจากจังหวัดชุมพร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI และถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ รายงานนี้จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจและเข้าใจความเป็นมาของคนไทย ผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และพันธุกรรม เพื่อหาคำตอบว่า “คนไทยคือใคร มาจากไหน
